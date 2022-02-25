Фильм вдохновлен картиной «Годзилла против морского монстра» и другими фильмами о динозавре Годзилле, который снял японский режиссер Дзюн Фукуда в конце 60-х.
Картина известна также под названием «Подземный монстр».
Команде строителей в подземных тоннелях предстоит столкнуться с необъяснимым кошмаром. Отрезанные от остального мира рабочие вступают в схватку с инопланетной тварью колоссальных размеров.
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