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Постер фильма Мой монстр
5.2
Мой монстр - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мой монстр
5.2

Мой монстр

, 2022
Underground Monster
Китай / приключения, драма, семейный / 18+
Строители вступают в схватку с огромным инопланетным существом
Трейлеры
Постер фильма Мой монстр
5.2
Мой монстр - Дублированный трейлер
Мой монстр  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм вдохновлен картиной «Годзилла против морского монстра» и другими фильмами о динозавре Годзилле, который снял японский режиссер Дзюн Фукуда в конце 60-х.

Картина известна также под названием «Подземный монстр». 

Команде строителей в подземных тоннелях предстоит столкнуться с необъяснимым кошмаром. Отрезанные от остального мира рабочие вступают в схватку с инопланетной тварью колоссальных размеров.

В ролях

Вэй Лу
Вэй Вэй
Чжан Чуньчжун
Юэ Дунфэн
Ли Жоси
Режиссер Хуан Хэ
Сценарист Huan Niu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 февраля 2022
Премьера в мире 25 февраля 2022
Дата выхода
27 апреля 2023 Россия Кинологистика
27 апреля 2023 Казахстан 12+
27 апреля 2023 Кыргызстан 12+
27 апреля 2023 Узбекистан 12+
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $4 836
Производство Tag Productions
Другие названия
Di di guai wu, Underground Monster, Potwór z głębin, Мой монстр, Подземный монстр, 地底怪物, هیولای زیرزمینی, Monstruo de las profundidades, 언더그라운드 몬스터, 怪物

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
4.8 IMDb
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Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Мой монстр - Дублированный трейлер
Мой монстр Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Weteran Mc 21 июня 2024, 00:27
Странный фильм. Сюжет вроде бы и взрослый, эффекты не плохие, но многие моменты сняты, будто для детей. И рожа этого монстра - вроде бы угрожающая, а… Читать дальше…
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