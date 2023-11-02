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Постер фильма Человек ниоткуда
6.4
Человек ниоткуда - Трейлер
Киноафиша Фильмы Человек ниоткуда
6.4

Человек ниоткуда

, 2023
Chelovek niotkuda
Россия / триллер, приключения, фантастика / 18+
Фантастический триллер о советском космонавте, попавшем в 2023 год
Трейлеры
Постер фильма Человек ниоткуда
6.4
Человек ниоткуда - Трейлер
Человек ниоткуда  Трейлер

О фильме

В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему - это его будущее и наше с вами настоящее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его нет…

В ролях

Ирина Медведева
Ирина Медведева
Anna
Иван Злобин
Иван Злобин
Arkadiy
Александр Жигалкин
Александр Жигалкин
Glavnyy konstruktor
Илья Любимов
Илья Любимов
Glavnyy vrach
Валерия Бельцевич
Марина Петренко
Марина Петренко
Ekaterina
Петр Федоров
Петр Федоров
Aktyor na syomochnoy ploshchadke
Рустам Мосафир
Рустам Мосафир
Александр Метёлкин
Александр Метёлкин
Kim Kirillov
Игорь Филиппов
Игорь Филиппов
Chelovek v kostyume
Stanislav Kisilevskiy
Александр Разбаш
Александр Разбаш
Режиссер Ренат Давлетьяров
Сценарист Artyom Davletyarov, Ренат Давлетьяров, Dmitriy Pinchukov, Александр Топурия
Композитор Roman Voloznev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 января 2025
Премьера в мире 2 ноября 2023
Дата выхода
2 ноября 2023 Россия Наше кино
2 ноября 2023 Азербайджан
2 ноября 2023 Болгария
2 ноября 2023 Кыргызстан
2 ноября 2023 Молдавия
2 ноября 2023 Таджикистан
2 ноября 2023 Узбекистан
Бюджет 179 000 000 RUR
Сборы в мире $1 086 674
Производство Interfest, Real Dakota
Другие названия
Chelovek niotkuda, L'Homme de nulle part, O Homem de Lugar Nenhum, The Man from Nowhere, Человек ниоткуда

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 45 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2842 В жанре «триллер»  569 В жанре «приключения»  541 В жанре «фантастика»  375 В фильмах России  383 В фильмах 2023 года  168
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Человек ниоткуда - Трейлер
Человек ниоткуда Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Человек ниоткуда

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились. Преимущества: динамичный сюжет, непредсказуемый финал, качественные визуальные эффекты и запоминающаяся музыка. Недостатки: слабая проработка персонажей, слабый сценарий, паузы, актёры часто раздражают. В целом фильм воспринимается как достойный для жанра фантастики с интригой; подойдет поклонникам легкой, но напряженной истории.
Саммари составлено ИИ на основе 40 отзывов.

Отзывы о фильме

georg9011 4 ноября 2023, 00:23
Люди, а мы с вами один и тот же фильм смотрели? Такой нудятины я давно не видел, хотелось встать и уйти, но раз уж заплатил, хотелось досмотреть, чем это брендятина закончится))
Comon 3 ноября 2023, 02:00
Очень неплохой фильмец. Простенький достаточно, тв-формата, да, но хорош. Сюжет чётко выстроен, все линии закольцованы правильно, глубинная мысля… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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