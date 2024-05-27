«Саван»: Рецензия Киноафиши

Провокационный канадский режиссер вернулся в Канны с новой картиной «Саван», чтобы снова рассказать, как нужно адаптировать элементы боди-хоррора на киноэкране. Кинематографист исключительно отрицает принадлежность к этому жанру, потому что в его фильмах он всегда показывает красоту тела изнутри (буквально) и снаружи, поэтому никаких страшилок в этом нет. Исключительная любовь ко всему телесному во всех его воплощениях. Рассказываем, как «Саван» преображает эту идею в новом свете.

В центре сюжета — бизнесмен Карш, у которого несколько лет назад умерла любимая жена. Чтобы справиться с горем, он открывает кладбище с новыми технологиями, где родственники усопших могут следить за своими мертвыми родственниками или любимыми с помощью встроенных 3D-камер прямо в гробах. Установленное приложение на телефон качественно в 8К-резолюции транслирует все, что происходит с телами. Что ж, у людей разные способы справиться с горем.

Такая история для фильма у Дэвида Кроненберга действительно появилась после смерти его любимой жены, которая долго боролась с раком. Если вы заметили перерыв в карьере режиссера, то это исключительно из-за того, что он много лет ухаживал за супругой, пока она боролась с ужасной болезнью. В режиссерское кресло он вернулся только пару лет назад с картиной «Преступление будущего», которая также была представлена в Каннах. Канадец тогда еще не знал, стоит ли ему продолжать снимать фильм. Он думал, что будет чувствовать себя совсем по-другому на съемках и ему это не понравится.

Однако ощущения остались те же, а опасения не оправдались. Кроненбергу все еще нравится снимать фильмы, а режиссерскую хватку он не потерял, поэтому и вернулся с новой картиной «Саван», которую можно считать неким анализом горя и чувства утраты. Хотя канадец совершенно не верит в арт-терапию, для него искусство работает совершенно по-другому. В принципе, его фильмы ничего в себе терапевтического не несут. Это больше игра в форматы, эпатаж и раскрытие настоящего человеческой натуры.

Саван

«Саван» — это квинтэссенция всего сложного и будоражащего кинематографа Дэвида Кроненберга. Там есть и боди-хоррор, и треш-философия, некий непрямой флирт со зрителями и странности человеческого сознания. К режиссеру действительно пришла идея фильма, когда он смотрел на могилу своей жены и думал, как бы ему желалось находиться сейчас рядом с супругой, лежать прямо рядом с ней, но он не хочет умирать.

Карш точно такой же. По этой причине он и создал с помощью китайских разработчиков новомодное приложение, где у людей действительно появилась возможность практически находиться в гробу со своими близкими. Они видят, как разлагается тело их любимых каждый день, могут увеличить картинку на экране и посмотреть на все косточки и остатки тканей. Но почему они это делают? Ведь для обычного человека это кажется чем-то сверхаморальным.

Карш любил свою жену изнутри и снаружи. Он был одержим каждым кусочком ее тела, поэтому просто физически не смог с ним расстаться. Когда его супруга приходит к нему во снах, он ее желает даже без одной груди и руки после операций. С опаской, что он может сломать ее хрупкие от болезни ребра, Карш все равно тянется ее обнять. Настолько сильные чувства не изменит даже смерть.

Саван

Однако это всего лишь одна сторона истории о людях, справляющихся с горем. Вторая часть фильма интересно рассказывает о другой одержимости — конспирологических теориях. Они косвенно как-то соприкасаются с бизнесом Карша, но больше всего относятся к сестре его супруги. Она же полностью теряет над собой контроль, когда начинает обсуждать теории.

Дело в том, что сестра тоже переживает своего рода горе — горе погибшего брака. У нее не сложилась счастливая жизнь со своим супругом, а от осадка пока еще трудно избавиться. Поэтому она с головой окунается в конспирологию и получает от этого полное удовольствие. Проще всего верить во что-то совершенно странное и почти невозможное, нежели копаться в собственных чувствах.

«Саван» — это метасложное произведение, где соприкасаются излюбленные темы Кроненберга: технологии и человеческое тело. Если же вы фанат всего этого и ждете фильмы канадца с нетерпением в сердце, то данная картина не оставит вас равнодушным. Все-таки это типичный Кроненберг, который обнажает собственные чувства в первый раз на экране настолько искренне.