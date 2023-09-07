Обычная ссора подростков перетекает в родительский чат и приводит к серьезному конфликту. В это время в больнице девушка просит срочно провести операцию, но врач в страхе нарушить закон не решается ее сделать до полуночи, когда девушка станет совершеннолетней. Где-то в одной из квартир разворачивается откровенная история о мужчине, который втайне от жены начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют, но именно в этот день курс доллара сходит с ума. А безумный старик, тем временем, едет в другой город, чтобы встретиться с убийцей своего сына, чтобы тот ответил за все. Перед всеми ними встает вопрос выбора и принятия сложных решений, от которых зависит их жизнь.