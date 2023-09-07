Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма ЭТ
8.4
ЭТ - Трейлер
Киноафиша Фильмы ЭТ
8.4

ЭТ

, 2023
Et
Россия / драма / 18+
Драма о принятии сложных решений и их последствиях
Трейлеры
Постер фильма ЭТ
8.4
ЭТ - Трейлер
ЭТ  Трейлер

О фильме

Обычная ссора подростков перетекает в родительский чат и приводит к серьезному конфликту. В это время в больнице девушка просит срочно провести операцию, но врач в страхе нарушить закон не решается ее сделать до полуночи, когда девушка станет совершеннолетней. Где-то в одной из квартир разворачивается откровенная история о мужчине, который втайне от жены начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют, но именно в этот день курс доллара сходит с ума. А безумный старик, тем временем, едет в другой город, чтобы встретиться с убийцей своего сына, чтобы тот ответил за все. Перед всеми ними встает вопрос выбора и принятия сложных решений, от которых зависит их жизнь.

В ролях

Наталья Слепцова-Корякина
Лира Алексеева
Doctor
Татьяна Степанова
Юрий Широких
Айыына Пудова
Vyacheslav Abramov
Михаил Апросимов
Matvei Ivanovich
Nikolay Atlasov
Vladislava Bagirova
Igor's wife
Василий Борисов
Loser's big brother
Valentin Ivanov
Luchiana Klimovskaya
Zina
Режиссер Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов
Сценарист Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов
Композитор Sergey Govorun, Ilya Maslennikov, Teo Tao
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Россия
Бюджет 1 750 000 RUR
Производство Saidam Baryl, Sollaks
Другие названия
Et, Эт

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 11 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
ЭТ - Трейлер
ЭТ Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше