Кукольник, 2023

В конце 1990-х годов тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут не много. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток? Но с тех пор как сестры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник. Как же победить «магическую мразь» и спасти девочку?