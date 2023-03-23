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Киноафиша Фильмы Кукольник

Кукольник, 2023

2023 / Россия
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О фильме

В конце 1990-х годов тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут не много. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток? Но с тех пор как сестры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник. Как же победить «магическую мразь» и спасти девочку?

Год выпуска 2023
Премьера в России 23 марта 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Возраст 12+
Прокатчик AVK`PRO
Режиссер
Сергей Кузнецов
В ролях
Мария Миронова
Мария Миронова
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Александр Новиков
Александр Новиков
Артём Башенин
Артём Башенин
Все актеры и съемочная группа
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