Кукольник, 2023

Производством занимается Киностудия имени Горького. Впервые за продолжительное время легендарная студия снимает собственный фильм с абсолютно новой командой.
По словам генерального продюсера Киностудии имени Горького Лики Бланк, в соответствии с жанром это, конечно, страшная история, но она все равно будет добрая. Студия нашла интересные художественные решения для спецэффектов.
Режиссером и сценаристом стал Роман Амслер, это его полнометражный дебют, ранее постановщик выпустил короткометражную ленту «Наследство». По словам автора, фильм призван привлечь внимание к взрослению ребенка в современном мире.
В фильме ужасов не много компьютерных спецэффектов. Съемки проходили в частных деревенских домах, многие из которых уже долгое время пустуют.
В конце 1990-х годов тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут не много. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток? Но с тех пор как сестры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник. Как же победить «магическую мразь» и спасти девочку?
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