Кукольник, 2023

Производством занимается Киностудия имени Горького. Впервые за продолжительное время легендарная студия снимает собственный фильм с абсолютно новой командой.

По словам генерального продюсера Киностудии имени Горького Лики Бланк, в соответствии с жанром это, конечно, страшная история, но она все равно будет добрая. Студия нашла интересные художественные решения для спецэффектов.

Режиссером и сценаристом стал Роман Амслер, это его полнометражный дебют, ранее постановщик выпустил короткометражную ленту «Наследство». По словам автора, фильм призван привлечь внимание к взрослению ребенка в современном мире.

В фильме ужасов не много компьютерных спецэффектов. Съемки проходили в частных деревенских домах, многие из которых уже долгое время пустуют.