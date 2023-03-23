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Постер фильма Кукольник
6.5
Кукольник - Трейлер
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6.5

Кукольник

, 2023
Kukolnik
Россия / триллер, фантастика / 18+
Мистический триллер о зловещем существе, превращающем детей в марионеток
Трейлеры
Постер фильма Кукольник
6.5
Кукольник - Трейлер
Кукольник  Трейлер

Факты

О фильме

Производством занимается Киностудия имени Горького. Впервые за продолжительное время легендарная студия снимает собственный фильм с абсолютно новой командой. 

По словам генерального продюсера Киностудии имени Горького Лики Бланк, в соответствии с жанром это, конечно, страшная история, но она все равно будет добрая. Студия нашла интересные художественные решения для спецэффектов.

Режиссером и сценаристом стал Роман Амслер, это его полнометражный дебют, ранее постановщик выпустил короткометражную ленту «Наследство». По словам автора, фильм призван привлечь внимание к взрослению ребенка в современном мире.

В фильме ужасов не много компьютерных спецэффектов. Съемки проходили в частных деревенских домах, многие из которых уже долгое время пустуют.

В конце 1990-х годов тринадцатилетняя Соня вместе с мамой и младшей сестрой Аней вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут не много. Разве что залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток? Но с тех пор как сестры заглянули в дом, с тихой одинокой Аней происходит что-то странное. Ведь если никто не играет с детьми, с ними будет играть Кукольник. Как же победить «магическую мразь» и спасти девочку?

В ролях

Мария Миронова
Мария Миронова
Mama
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Anya
Александр Новиков
Александр Новиков
Pasha
Артём Башенин
Артём Башенин
Tyoma
Савелий Албутов
Савелий Албутов
Malysh
Demid Avdonin
Yura v detstve
Stanislav Demin
Otello, akter
Nikita Elikarov
Kukolnik
Федор Федосеев
Bober
Elmir Ibragimov
Kukla
Режиссер Роман Амслер, Сергей Кузнецов
Сценарист Роман Амслер
Композитор Урюпин, Иван Андреевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 марта 2023
Дата выхода
23 марта 2023 Россия AVK`PRO
30 марта 2023 Казахстан 12+
6 апреля 2023 Узбекистан 12+
Бюджет 92 700 000 RUR
Сборы в мире $154 132
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Kukolnik, Nukutegija, Кукольник

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 28 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2679 В жанре «триллер»  536 В жанре «фантастика»  354 В фильмах России  356 В фильмах 2023 года  155
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Кукольник - Трейлер
Кукольник Трейлер
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Наша рецензия

&laquo;Очень странные дела&raquo; по-деревенски.
«Очень странные дела» по-деревенски. Из-за болезни младшей сестры Ани Соня вместе с мамой переезжают жить в деревню из большого города. Это оказывается слишком большим потрясением для тринадцатилетнего подростка. Девочке приходится заводить новых друзей, привыкать к другой школе и в принципе пытаться понять, чем занять себя в селе. Этот мир сильно отличается от старого, ведь здесь в свободное время дети не слушают музыку в плеере и не катаются на скейте, а рассекают на тракторе и собираются у водокачки. Все недовольство Соня…

Отзывы зрителей о фильме Кукольник

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Зрители отмечают крепкую атмосферу и визуальную составляющую: декорации, сельский пейзаж и качественные визуальные эффекты с напряжённым звуком. Фильм порой вызывает тревогу и желание разобрать сюжет. Среди минусов — глупые моменты и слабая проработка сценария в отдельных эпизодах. В целом лента нравится разной аудитории и подходит поклонникам мистической атмосферы; оценка около 7–8 из 10.
Саммари составлено ИИ на основе 7 отзывов.
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