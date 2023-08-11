Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Животное
Киноафиша Фильмы Животное
Animal

Животное, 2023

2023 / Индия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 2
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 11 августа 2023
Премьера в мире 11 августа 2023
Прокатчик Indian Films
Режиссер
Сандип Редди Ванга
Сандип Редди Ванга
В ролях
Ранбир Капур
Ранбир Капур
Трипти Димри
Трипти Димри
Анил Капур
Анил Капур
Рашмика Манданна
Рашмика Манданна
Бобби Деол
Бобби Деол
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Животное 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Related video
Выбрали властного и хитрого: даже не подозреваете, каким мог стать Василий Алибабаевич
«Какая грязь»: раскрыта правда о связи Пьехи и Магомаева, которая многих удивит
Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно
Сын Заворотнюк унаследовал необычные черты матери: такого сходства никто не ожидал
«Пузо торчит» и «колхозница»: изменившаяся Трусова подверглась жесткой критике
Омар Хайям очень точно высказался о мужских изменах: идут «налево» только в одном случае
Копия Хилькевич: ахнете, увидев бывшую жену Кузи из «Универа»
Смоктуновского никогда не существовало: фамилию вынудил сменить злой рок
Сложно не завидовать: Шурка из «Служебного романа» вышла замуж за копию советского актера
С Костиком ничего общего: как выглядит муж Веры из «Ворониных» (фото)
Красота Александровой все-таки естественная: убедитесь в этом, взглянув на ее детское фото
Не славянин: тайна происхождения советского Иванушки раскрыта
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше