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Романтик
Une comédie romantique
Романтик, 2022
2022 / Франция
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
31 августа 2023
Премьера в мире
31 августа 2023
Прокатчик
Arthouse
Режиссер
Тибо Сегуан
В ролях
Алекс Лутс
Голшифте Фарахани
Люси Дебай
Слиман Дази
Чеки Карио
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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2023, Россия, драма
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