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Доктор, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Ночью в психо-неврологическом отделении для подростков происходит ужасное событие — едва не гибнет один из пациентов. Взрослые предполагают, что виновник ночного происшествия — кто-то из ребят. Врачи опасаются, что история повторится и закончится трагедией. Есть версия, что подростки по ночам играют в «собачий кайф», игру с удушением. Разобраться во всем и остановить смертельную игру должен Иван Христофоров — талантливый психиатр, который лечит своих юных пациентов не столько таблетками, сколько педагогическими методами. Но, оказывается, что найти виновника — это самое простое. Гораздо сложнее спасти его душу — это и становится главной целью Христофорова. Ради этого он готов пожертвовать всем.

Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 13 апреля 2023
Премьера в мире 13 апреля 2023
Возраст 18+
Прокатчик AVK`PRO
Режиссер
Артем Темников
Артем Темников
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Анна Бегунова
Анна Бегунова
Татьяна Гришкова
Роман Коноплев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Доктор 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
19:25 от 500 ₽ 21:15 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
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«Доктор» в кинотеатрах

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Иллюзион Марксистская
2D
19:25 от 500 ₽ 21:15 от 1000 ₽
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