Доктор, 2023

Ночью в психо-неврологическом отделении для подростков происходит ужасное событие — едва не гибнет один из пациентов. Взрослые предполагают, что виновник ночного происшествия — кто-то из ребят. Врачи опасаются, что история повторится и закончится трагедией. Есть версия, что подростки по ночам играют в «собачий кайф», игру с удушением. Разобраться во всем и остановить смертельную игру должен Иван Христофоров — талантливый психиатр, который лечит своих юных пациентов не столько таблетками, сколько педагогическими методами. Но, оказывается, что найти виновника — это самое простое. Гораздо сложнее спасти его душу — это и становится главной целью Христофорова. Ради этого он готов пожертвовать всем.