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Контрабандистки
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Контрабандистки, 2023

2023 / Южная Корея
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Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 14 декабря 2023
Премьера в мире 14 декабря 2023
Прокатчик Кино.Арт.Про
Режиссер
Рю Сын Ван
В ролях
Ким Хе-су
Ким Хе-су
Ли До-гун
Ким Джон-су
Чон А Ём
Пак Чон-мин
Пак Чон-мин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.6 IMDb
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Постер фильма Контрабандистки 2 постера
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