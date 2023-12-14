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Контрабандистки
Milsu
Контрабандистки, 2023
2023 / Южная Корея
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Жанр:
боевик
криминал
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Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
14 декабря 2023
Премьера в мире
14 декабря 2023
Прокатчик
Кино.Арт.Про
Режиссер
Рю Сын Ван
В ролях
Ким Хе-су
Ли До-гун
Ким Джон-су
Чон А Ём
Пак Чон-мин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
6.6
IMDb
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2 постера
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