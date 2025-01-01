Меню
Цитаты из фильма Человек-паук: Возвращение домой

Цитаты из фильма Человек-паук: Возвращение домой

Тётя Мэй [увидев Питера в костюме Человека-паука] Чёрт побери...
Ned Leeds Питер, ты в порядке?
Spider-Man Да. Просто пытаюсь дозвониться до Хэппи.
Ned Leeds Для меня была честь, Человек-паук.
[включаются огни в библиотеке]
Ms. Warren Что ты здесь делаешь? Вечеринка же.
Ned Leeds Эээ...
[быстро закрывает ноутбук]
Ned Leeds [неловко] Я... смотрю... порнушку.
Steve Rogers Привет, я Капитан Америка. Хочу поговорить с тобой об одном из самых ценных качеств, которое может быть у ученика или солдата. Терпение. Иногда терпение — ключ к победе. Иногда — ни к чему, и кажется, что оно не стоит того, и ты задаёшься вопросом, зачем так долго ждал чего-то такого разочаровывающего... Сколько ещё таких будет?
[Человек-паук появляется на месте ограбления, которое совершают люди в масках Мстителей]
Spider-Man Постойте... Вы же не настоящие Мстители! Я вижу. Халк вас выдал.
Tony Stark Разве нельзя просто быть дружелюбным Человеком-пауком из соседнего двора?
Peter Parker Мне надоело, что мистер Старк относится ко мне как к ребёнку.
Ned Leeds Но ты и есть ребёнок.
Peter Parker Да. Ребёнок, который может остановить автобус голыми руками.
Mr. Harrington Было бы ужасно потерять ученика...
Mr. Harrington ...на школьной экскурсии...
Mr. Harrington ...снова.
Mr. Delmar [На испанском] Его тётя — красивая итальянка!
Peter Parker [На испанском] Как твоя дочь?
Peter Parker Я должен идти.
Michelle Куда ты идёшь?
[Питер смотрит на неё]
Michelle Что ты скрываешь, Питер?
[Питер всё так же смотрит на неё, потерявшись в словах]
Michelle [смеётся] Я просто шучу. Мне всё равно. Пока.
Adrian Toomes [Питеру] Ты должен понять, я сделаю всё, чтобы защитить свою семью. Я знаю, ты понимаешь, о чём я говорю. Так что не лезь ко мне. Не вмешивайся в мои дела снова. Потому что я убью тебя и всех, кто тебе дорог.
Нед Лидс [Питеру] Ты можешь вызвать армию пауков?
Питер Паркер Нет, чувак!
May Parker [Питеру] Тебе нужно перестать нести на плечах весь мир.
[Лицо Питера побледнело, когда он узнал, что Тоумс — отец Лиз]
Adrian Toomes Эй, не хочешь немного бурбона, джина, рома?
Spider-Man Я ещё слишком молод, чтобы пить.
Adrian Toomes Правильный ответ.
[подмигивает]
Adrian Toomes Восемь лет никаких проблем с этими придурками из Башни Старка, а потом появляется этот маленький ублюдок в красных трико, и думает, что сможет снести всё, что я построил. Мы их прикроем! Заберём у них всё, что есть!
Adrian Toomes Богатые, влиятельные, как Старк, им на нас плевать! Мир изменился, парни, пора меняться и нам!
Peter Parker Я не смогу поехать на Декатлон на следующей неделе. У меня стажировка у Старка.
Abe О, нет.
Michelle Питер не поедет на национальный.
Abe Почему?
Liz Серьёзно, до национального?
Michelle Понятно. Он уже забил на оркестр и робототехнику.
[Все на неё смотрят]
Michelle Я не одержима им, я просто очень наблюдательна.
Adrian Toomes Сколько раз я тебе говорил — не стрелять на открытом воздухе?
Jackson Brice Ты сказал — перенести товар!
Adrian Toomes Тихо! Тихо! Если сюда наведутся Служба по Чрезвычайным Ситуациям или Мстители — нам крышка! Ты на виду, в этом смешном костюме, как какой-то Мэл Карбс, называешь себя Шокером! «Я Шокер! Я шокирую людей!» Это что, рестлинг?
Mac Gargan Ходят слухи, что ты знаешь, кто он.
Adrian Toomes Если бы я знал, кто он, он бы уже был мёртв.
Peter Parker Просто обычное возвращение домой — снаружи невидимый самолёт, а внутри я дерусь с отцом своей девушки.
Tony Stark Ранее в «Питер всё напортачил»: я говорил тебе держаться подальше от этого. Но вместо этого ты взломал костюм на несколько миллионов долларов, чтобы тайком за моей спиной заниматься тем единственным, что я тебе запрещал.
Peter Parker Все в порядке?
Tony Stark Не благодаря тебе.
Peter Parker Не благодаря мне? Эти оружия были там, и я пытался тебе сказать, но ты не слушал. Ничего бы из этого не случилось, если бы ты меня послушал! Если бы тебе хоть немного было не всё равно, ты бы сейчас тут был.
[Тони Старк выходит из костюма, показывая, что он на самом деле здесь]
Tony Stark Я слушал, парень. Кто, по-твоему, вызвал ФБР, а? Ты знаешь, что я был единственным, кто в тебя верил? Все остальные говорили, что я с ума сошёл, когда взял в команду четырнадцатилетнего ребёнка.
Peter Parker Мне пятнадцать.
Tony Stark Нет, сейчас ты ЗАТКНИСЬ, понял? Взрослый говорит! А если бы кто-то сегодня погиб? Другая история, да? Потому что это на твоей совести. А если бы ты умер, я бы чувствовал, что это на мне. Мне такое на душу не надо.
Peter Parker Да, сэр, я...
Tony Stark Да.
Peter Parker Извиняюсь. Очень извиняюсь.
Tony Stark «Извиняюсь» — этого мало.
Peter Parker Понимаю. Я просто хотел быть как ты.
Tony Stark А я хотел, чтобы ты стал лучше. Ладно, это не работает. Мне нужно вернуть костюм.
Peter Parker На сколько?
Tony Stark Навсегда.
Peter Parker [на грани слёз] Нет! Нет, нет, нет! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!
Tony Stark Давай сюда.
Peter Parker Ты не понимаешь! Это всё, что у меня есть! Без этого костюма я — никто!
Tony Stark Если ты без костюма — никто, значит он тебе и не нужен, понял? Боже, я что, как мой отец сейчас звучу?
Peter Parker У меня нет другой одежды.
Tony Stark Ладно, с этим разберёмся.
Нед Лидс [Питеру] Ты был на потолке!
Spider-Man Я тебя прикрою!
Karen Это твой шанс. Поцелуй её.
Питер Паркер [в машине с Тони] Значит, чтобы стать Мстителем, там какие-то испытания или собеседование?
Тони Старк Просто не делай того, что сделал бы я.
[Питер кивает]
Тони Старк И точно не делай того, чего бы я не сделал.
[Питер выглядит озадаченным]
Тони Старк Там есть небольшая серая зона, и именно там ты и будешь действовать.
Питер Паркер Ох...
Тони Старк Договорились?
[Тони протягивает руку через Питера. Питер обнимает его руками]
Тони Старк Это не объятия, я просто держу дверь для тебя.
[открывает дверь Питеру]
Тони Старк Ну что, парень. Удачи там.
Мэй Паркер [Питеру] Я знаю, что ты сегодня сбежал из изолятора. Я знаю, что ты бросил десятиборье. Я знаю, что каждую ночь ускользаешь из дома, и так нельзя, Питер. Что с тобой происходит? Ты можешь мне рассказать! Только ты и я. Обещаю.
Gary [видит Человека-паука] Кажется, я знаю этого парня!
Adrian Toomes Питер, ты молод. Ты не понимаешь, как устроен этот мир.
Peter Parker Да, но я понимаю, что продавать оружие преступникам — это неправильно!
Adrian Toomes Как ты думаешь, твой дружок Старк оплатил эту башню или свои игрушки? Эти люди, Пит, эти люди сверху, богатые и влиятельные, делают что хотят. Такие, как мы, как ты и я... им на нас плевать. Мы строим их дороги, воюем в их войнах и всё такое. Им на нас плевать. Нам приходится убирать за ними. Нам приходится есть их объедки. Вот так всё и есть. Я знаю, ты понимаешь, о чём я, Питер.
Peter Parker Зачем ты мне это рассказываешь?
Adrian Toomes Потому что хочу, чтобы ты понял. И... мне нужно было немного времени, чтобы запустить её в воздух.
[Вызывает костюм Стервятника]
Gary Не заставляй меня спускаться туда, мелкий!
Peter Parker Ого, они прямо посреди ограбления! Я могу поймать их с поличным — это круто! Ладно, подойду чуть ближе, чтобы увидеть, что происходит.
Karen Хочешь, чтобы я включила режим Усиленного боя?
Peter Parker Режим Усиленного боя? Да!
Karen Включаю режим мгновенного убийства.
Peter Parker Что? Нет, нет, нет, я не хочу никого убивать!
Karen Отключаю режим мгновенного убийства.
[Питер выскакивает со своей позиции и пытается взмахнуть, но падает лицом вниз на землю]
Peter Parker Что за ч### в#### только что случилось?
Karen Ты спрыгнул с вывески и приземлился лицом вниз на землю.
Adrian Toomes [Наводит пистолет на Питера] Она в курсе?
Peter Parker В курсе чего?
Adrian Toomes Значит, нет — хорошо. Не раскрывать карты, я это уважаю. У меня тоже есть пару секретов. Вот почему я не хотел, чтобы моя дочь с кем-то встречалась! Питер, семья — самое главное. Ты спас жизнь моей дочери, и я никогда этого не забуду, так что дам тебе один шанс. Готов? Ты проходишь через эти двери и забываешь обо всём, что было. И никогда, слышишь, никогда не вмешивайся в мои дела снова, потому что если сделаешь — я убью тебя и всех, кого ты любишь. Я убью тебя насмерть. Вот что я сделаю, чтобы защитить свою семью. Пит, понял? Эй. Я же только что спас тебе жизнь. Ну, что скажешь?
Peter Parker [Неловко] Спасибо.
Adrian Toomes Пожалуйста. А теперь заходи туда и хорошо проведи время с моей дочерью, понял? Только не слишком хорошо.
Spider-Man [Человек-паук привязывает руку Дэвиса к своей машине паутиной] Она растворится через два часа.
Aaron Davis Нет. Нет, нет! Ты это исправишь!
Spider-Man Два часа! Ты этого заслужил!
Aaron Davis У меня есть мороженое!
Spider-Man Ты — преступник! Пока, мистер Преступник!
[Крылья Стервятника разрезают колонны здания вокруг Человека-паука]
Spider-Man Промахнулся! Даже не попал в меня!
Adrian Toomes Да, но, с другой стороны... я даже не старался.
Tony Stark Слушай, я знаю, школа — отстой. Я знаю, ты хочешь спасти мир. Но... ты ещё не готов.
Ned Leeds Ты же Человек-паук с YouTube!
Street Vendor Эй! Ты тот паучок из телевизора!
Spider-Man Зови меня Человек-паук.
Street Vendor Ладно, Человек-паук. Покажи сальто.
[Человек-паук делает сальто]
Street Vendor УУУУ!
[Человек-паук допрашивает Аарона Дэвиса в комичной манере]
Aaron Davis Можно дать тебе совет? Тебе нужно лучше справляться с этой частью работы.
[после того, как ударил Человека-паука в автобус с помощью перчаток Электрошокера]
Герман Шульц Знаешь, сперва я не был уверен, но... чёрт побери!
Tony Stark Извини, что взял твой костюм. Ну, ты сам виноват. На самом деле, это был идеальный момент жёсткой любви, который тебе был нужен, правда? Чтобы подтолкнуть тебя, да? Не так ли? Не так ли?
Peter Parker Блин, я, я...
Tony Stark Скажем так — это было так.
[вздыхает]
Peter Parker Мистер Старк, я...
Tony Stark Ты по-крупному облажался. По полной. Но потом сделал правильный шаг: отнёс собаку в бесплатную клинику, вырастил гибридных щенков... ладно, не самая удачная аналогия. Я ошибался насчёт тебя. Думаю, с небольшим наставничеством ты можешь стать настоящим подспорьем для команды.
Peter Parker Для, для... для команды?
Tony Stark Да! В общем, за той дверью примерно 50 настоящих репортёров, не блогеров, так что когда будешь готов...
[Показывает броню Железного Паука]
Tony Stark Почему бы тебе не примерить это... а я представлю миру нового официального члена Мстителей: Человека-паука.
Aaron Davis [по телефону] Прости, Майлз. Я не смогу... Да, я застрял.
Anne Marie Hoag Внимание! В соответствии с Распоряжением 396-Б, все работы по уборке после боя теперь под нашей юрисдикцией. Спасибо за службу, дальше мы сами.
Peter Parker Значит, чтобы стать Мстителем, там какие-то испытания или собеседование?
Flash Не знаю. Сначала надо проверить свой календарь. У меня назначена горячая встреча с Черной Вдовой.
Abe [звонит в звонок] Это неправда.
Mr. Harrington Что я тебе говорил про то, чтобы использовать звонок для шуток?
Pepper Potts Где пацан?
Happy Hogan Он ушёл.
Pepper Potts Все ждут.
Tony Stark Знаешь что? Он принял действительно взрослое решение. Просто мы все офигели.
Pepper Potts Вы что, облажались?
Tony Stark [указывает на Хэппи] Он сказал пацану подождать в машине.
Pepper Potts Ты шутишь? У меня там комната полна народа, все ждут важного объявления. Что я им скажу?
Tony Stark Придумай что-нибудь. Например, э... Хэп, у тебя кольцо с собой?
Happy Hogan [притворяется, что ищет в карманах] У меня... я, э...
Tony Stark Обручальное кольцо!
Happy Hogan [ухмыляется] Да ты шутишь? Я с 2008-го ношу его с собой.
[достаёт кольцо и поднимает его]
Tony Stark Ладно.
Pepper Potts Думаю, я могу придумать что-то получше.
Tony Stark Ну, это бы дало нам немного времени.
[Пеппер целует Тони]
Tony Stark Как будто нам нужно время.
Steve Rogers [Капитан Америка в социальной рекламе, которая показывается во время наказания] Так... тебя оставили на второй урок. Ты облажался. Ты знаешь, что поступил неправильно. Вопрос в том, как исправить ситуацию? Может, ты хотел казаться крутым. Но поверь парню, который пролежал в заморозке 65 лет... единственный способ по-настоящему быть крутым — это соблюдать правила.
Adrian Toomes [подъезжает к красному свету светофора] Ужасно, что случилось в Вашингтоне. Ты боялся? Но, наверное, обрадовался, когда твой старый знакомый Человек-паук появился в лифте, да?
Peter Parker Да, ну, я на самом деле не поднимался. Всё видел с земли. Повезло, что он был там в тот день.
Adrian Toomes [светофор переключается на зелёный] Старый добрый Человек-паук.
Peter Parker Нет, Человек-паук — это не фокус на вечеринке! Я просто буду собой.
Ned Leeds Питер, никому это не интересно!
Michelle [во время атаки на Вашингтонский монумент] Мои друзья там наверху!
Michelle Друзья зовут меня М.Дж.
Ned Leeds Я думал, у тебя нет друзей.
Michelle Раньше не было.
Spider-Man [к своей камере в Берлине] Никто толком не объяснил, почему я в Берлине и что я тут делаю. Что-то про Капитана Америку, который с ума сошёл.
Michelle Извините, мы уже можем идти? Я надеялась перед ужином немного покричать у посольства.
Mr. Harrington Протест — это патриотизм.
Adrian Toomes Знаешь что? Мне не нужны твои глупости. Убирайся отсюда.
Jackson Brice Что?
Adrian Toomes Ты уволен. Ты вычёркнут из команды.
Jackson Brice Ладно, ладно. Интересно, а ты сможешь меня там заменить? Со всем, что я знаю?
Adrian Toomes Извини?
Jackson Brice Я просто говорю... может, твоя жена захочет узнать, откуда ты на самом деле берёшь деньги.
Adrian Toomes Знаешь что?
Jackson Brice Что?
Adrian Toomes Ты прав.
[поворачивается к Мейсону, показывает на оружие на столе]
Adrian Toomes Подойдёт?
Phineas Mason Не знаю.
[Тумс поднимает оружие, поворачивается обратно к Брайсу]
Phineas Mason Это мне не по карману.
[Тумс стреляет из оружия и испепеляет Брайса, превращая его в кучку пепла]
Herman Schultz Чёрт.
Adrian Toomes [смотрит на оружие, озадаченно] Я думал, это антигравитационная пушка.
Phineas Mason Что? Нет, это вот эта.
[Тумс подходит к кучке пепла, поднимает перчатку Шокера и протягивает Шульцу]
Adrian Toomes Вот. Теперь ты — Шокер. Иди и найди то оружие, что он потерял.
Herman Schultz [улыбается] Ладно.
Ned Leeds Ты откладываешь яйца?
Peter Parker [удивлённо] Что? Нет!
Ned Leeds Ты можешь плеваться ядом?
Peter Parker Нет.
Ned Leeds Ты можешь вызвать армию пауков?
Peter Parker [пауза] Нет, Нед.
Tour Guide Ладно, ребята, я знаю, это было страшно, но наши системы безопасности работают.
Karen Системы безопасности полностью дают сбой.
Tour Guide Здесь мы в полной безопасности.
Karen Пассажиры находятся в смертельной опасности.
Peter Parker Это я, Тор, сын Одина!
Steve Rogers Сегодня, мой хороший друг, твой учитель физкультуры проведёт испытание на выносливость Капитана Америки.
Coach Wilson Спасибо, капитан. Я почти уверен, что этот парень теперь военный преступник, но ладно. Мне нужно показать эти видео. Это по требованию штата. Поехали.
Ned Leeds Всегда есть эта стажировка.
Peter Parker Да, ну, надеюсь, скоро это приведёт к нормальной работе.
Ned Leeds Это было бы круто.
Peter Parker Да?
Ned Leeds Он бы такой: «Отличная работа с этими таблицами, Питер. Вот тебе золотая монета.»
[Питер смотрит на него]
Ned Leeds Я не знаю, как работают рабочие места.
Peter Parker Вот именно так они и работают.
Ned Leeds Ага.
[Смеётся]
Spider-Man Привет, Харри! Вот мой отчёт за сегодня. Я остановил кражу велосипеда. Не смог найти владельца, оставил записку. Потом помог одной потерявшейся старушке из Доминиканы. Она была очень мила и угостила меня чурросом. Так что мне кажется, я мог бы делать больше. Понимаешь? Просто интересно, когда будет следующая настоящая миссия. Так что, да, перезвони. Это Питер. Паркер.
[Он кладёт трубку]
Spider-Man Зачем мне рассказывать ему про чуррос?
[первые реплики]
Adrian Toomes Всё теперь будет иначе. Смотри сам. Пришельцы, огромные зелёные монстры рушат здания. Когда я был ребёнком, я рисовал ковбоев и индейцев.
Phineas Mason Вообще-то это коренные американцы, но ладно.
Peter Parker [после того, как Питер пригласил Лиз на выпускной] Мэй, мне нужна твоя помощь.
Peter Parker Нам, наверное, пора перестать пялиться, пока не стало совсем странно.
Michelle Поздно, вы все лузеры.
Ned Leeds Тогда почему ты с нами сидишь?
Michelle Потому что у меня нет друзей.
Betty Ладно, если бы я выбирала, я бы вышла замуж за Тора, подружилась с Железным Человеком и убила Халка.
Charles А как насчёт Человека-паука?
Betty Это просто Человек-паук.
Liz Вы видели запись с камер банка на YouTube? Он отбился от четырёх парней.
Betty О боже, она влюбилась в Человека-паука.
Charles Да ну.
Liz Вроде того?
Betty Фу, гадость. Ему, наверное, за тридцать.
Tony Stark Привет, Мэй. Как дела? Во что ты одета? Надеюсь, что в что-то откровенное.
[Питер хмурится на Тони]
Tony Stark Питер, это неуместно. Ладно, начнём сначала. Ты можешь отредактировать.
Аарон Дэвис [Левая рука Аарона прилипает паутиной к крышке багажника машины, паучий дрон сканирует его, и Человек-паук подходит.]
Человек-паук ПОМНИШЬ МЕНЯ?
[Голос искажен, звучит низко и громко]
Аарон Дэвис [испуганно] ОГО! Я...
Человек-паук У ТЕБЯ ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ, И ТЫ ДАЙШЬ ЕЁ МНЕ СЕЙЧАС!
Аарон Дэвис [испуганно] Ладно, ладно, успокойся!
Человек-паук ДАВАЙ!
Аарон Дэвис Что случилось с твоим голосом?
Человек-паук ЧТО ЗНАЧИТ, ЧТО С МОИМ ГОЛОСОМ?
Аарон Дэвис Слушай, я видел тебя с моста. Я знаю, как звучит девушка.
Человек-паук Я НЕ ДЕВУШКА, Я МАЛЬЧИК. ТОЧНЕЕ... Я МУЖЧИНА!
Аарон Дэвис Мне всё равно, кто ты — мальчик или девочка...
Человек-паук Я НЕ ДЕВУШКА! Я МУЖЧИНА!
[нетерпеливо]
Человек-паук ДАВАЙ, ЧУВАК, КТО ПРОДАЁТ ЭТО ОРУЖИЕ? МНЕ НУЖНО ЗНАТЬ! НАЗЫВАЙ ИМЕНА, ИЛИ ИНАЧЕ!
Аарон Дэвис [Аарон закрывает багажник, но рука всё ещё прилипла] Ты никогда раньше такого не делал, да?
Человек-паук [обращаясь к Карен, с раздражением] ОТКЛЮЧИ РЕЖИМ ДОПРОСА.
Нед Лидс Тебя укусил паук? Он может меня укусить? Наверное, больно, да? Знаешь что? Да ладно. Даже если бы и больно, я бы, может, и дал себя укусить. А сколько больно было?
Питер Паркер Паук мёртв, Нед.
Anne Marie Hoag Если у вас есть жалоба, вы можете предъявить её моим начальникам.
Adrian Toomes Ваши начальники? И кто, чёрт возьми, они такие?!
Spider-Man Круто видеть вас лично.
Adrian Toomes Так вот как? Ты просто побежишь?
Herman Schultz Федералы нас ждали. Теперь мы в поле зрения Железного Человека? Да, я бегу. Тебе тоже стоит.
Adrian Toomes Ты же знаешь, что я не могу так.
Herman Schultz И что теперь?
Adrian Toomes Мейсон, сможешь запустить этот уплотнитель вовремя?
Phineas Mason Серьёзно? Да. Ты не пожалеешь.
Adrian Toomes В деле?
Happy Hogan Ладно, взлёт через восемь минут. Нам нужно загрузить старую броню Халкбастера Тони, прототип нового щита Кэпа и Мёльнир, Мёльн-, магический пояс Тора.
Aaron Davis [Его левая рука застряла в багажнике машины, Паучий дрон сканирует, а Человек-паук подходит]
Spider-Man [Его голос искажен, звучит глубоко и громко] ПОМНИШЬ МЕНЯ? У ТЕБЯ ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ, И ТЫ ДОЛЖЕН ЕЁ СЕЙЧАС ОТДАТЬ!
Aaron Davis [испуганно] Ладно, ладно, успокойся!
Spider-Man ДАВАЙ!
Aaron Davis Что случилось с твоим голосом?
Spider-Man КАК ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МОИМ ГОЛОСОМ?
Aaron Davis Слушай, я видел тебя с моста. Я знаю, как звучит девчонка.
Spider-Man Я НЕ ДЕВЧОНКА, Я МАЛЬЧИК! ТОЧНЕЕ... Я... Я МУЖЧИНА!
Aaron Davis Мне всё равно, кто ты. Мальчик или девочка...
Spider-Man Я НЕ ДЕВЧОНКА! Я МУЖИК!
[нетерпеливо]
Spider-Man ДАВАЙ, БРО, СКОЛЬКО МОЖНО, КТО ПРОДАЁТ ЭТО ОРУЖИЕ? МНЕ НУЖНЫ ИМЕНА, ИНАЧЕ...!
Aaron Davis [закрывая багажник, рука всё ещё застряла] Ты раньше так не делал, да?
Spider-Man [обращаясь к Карен, уныло] ВЫКЛЮЧИ РЕЖИМ ДОПРОСА.
Flash [Флэш — диджей на вечеринке, и он подшучивает над Питером с помощью звуковой аппаратуры и остальных гостей] Когда я говорю пенис, вы отвечаете Паркер. Пенис!
Crowd Паркер!
Flash Пенис!
Crowd Паркер!
Spider-Man Эй, большой, прекрати шевелиться!
Ned Leeds Извините, очень извиняюсь, сэр.
