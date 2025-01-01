Steve RogersПривет, я Капитан Америка. Хочу поговорить с тобой об одном из самых ценных качеств, которое может быть у ученика или солдата. Терпение. Иногда терпение — ключ к победе. Иногда — ни к чему, и кажется, что оно не стоит того, и ты задаёшься вопросом, зачем так долго ждал чего-то такого разочаровывающего... Сколько ещё таких будет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Человек-паук появляется на месте ограбления, которое совершают люди в масках Мстителей]
Spider-ManПостойте... Вы же не настоящие Мстители! Я вижу. Халк вас выдал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony StarkРазве нельзя просто быть дружелюбным Человеком-пауком из соседнего двора?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter ParkerМне надоело, что мистер Старк относится ко мне как к ребёнку.
[Питер всё так же смотрит на неё, потерявшись в словах]
Michelle[смеётся]Я просто шучу. Мне всё равно. Пока.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adrian Toomes[Питеру]Ты должен понять, я сделаю всё, чтобы защитить свою семью. Я знаю, ты понимаешь, о чём я говорю. Так что не лезь ко мне. Не вмешивайся в мои дела снова. Потому что я убью тебя и всех, кто тебе дорог.
Adrian ToomesВосемь лет никаких проблем с этими придурками из Башни Старка, а потом появляется этот маленький ублюдок в красных трико, и думает, что сможет снести всё, что я построил. Мы их прикроем! Заберём у них всё, что есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adrian ToomesБогатые, влиятельные, как Старк, им на нас плевать! Мир изменился, парни, пора меняться и нам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter ParkerЯ не смогу поехать на Декатлон на следующей неделе. У меня стажировка у Старка.
Adrian ToomesТихо! Тихо! Если сюда наведутся Служба по Чрезвычайным Ситуациям или Мстители — нам крышка! Ты на виду, в этом смешном костюме, как какой-то Мэл Карбс, называешь себя Шокером! «Я Шокер! Я шокирую людей!» Это что, рестлинг?
Peter ParkerПросто обычное возвращение домой — снаружи невидимый самолёт, а внутри я дерусь с отцом своей девушки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony StarkРанее в «Питер всё напортачил»: я говорил тебе держаться подальше от этого. Но вместо этого ты взломал костюм на несколько миллионов долларов, чтобы тайком за моей спиной заниматься тем единственным, что я тебе запрещал.
Peter ParkerНе благодаря мне? Эти оружия были там, и я пытался тебе сказать, но ты не слушал. Ничего бы из этого не случилось, если бы ты меня послушал! Если бы тебе хоть немного было не всё равно, ты бы сейчас тут был.
[Тони Старк выходит из костюма, показывая, что он на самом деле здесь]
Tony StarkЯ слушал, парень. Кто, по-твоему, вызвал ФБР, а? Ты знаешь, что я был единственным, кто в тебя верил? Все остальные говорили, что я с ума сошёл, когда взял в команду четырнадцатилетнего ребёнка.
Tony StarkНет, сейчас ты ЗАТКНИСЬ, понял? Взрослый говорит! А если бы кто-то сегодня погиб? Другая история, да? Потому что это на твоей совести. А если бы ты умер, я бы чувствовал, что это на мне. Мне такое на душу не надо.
Мэй Паркер[Питеру]Я знаю, что ты сегодня сбежал из изолятора. Я знаю, что ты бросил десятиборье. Я знаю, что каждую ночь ускользаешь из дома, и так нельзя, Питер. Что с тобой происходит? Ты можешь мне рассказать! Только ты и я. Обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gary[видит Человека-паука]Кажется, я знаю этого парня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adrian ToomesПитер, ты молод. Ты не понимаешь, как устроен этот мир.
Peter ParkerДа, но я понимаю, что продавать оружие преступникам — это неправильно!
Adrian ToomesКак ты думаешь, твой дружок Старк оплатил эту башню или свои игрушки? Эти люди, Пит, эти люди сверху, богатые и влиятельные, делают что хотят. Такие, как мы, как ты и я... им на нас плевать. Мы строим их дороги, воюем в их войнах и всё такое. Им на нас плевать. Нам приходится убирать за ними. Нам приходится есть их объедки. Вот так всё и есть. Я знаю, ты понимаешь, о чём я, Питер.
Adrian ToomesЗначит, нет — хорошо. Не раскрывать карты, я это уважаю. У меня тоже есть пару секретов. Вот почему я не хотел, чтобы моя дочь с кем-то встречалась! Питер, семья — самое главное. Ты спас жизнь моей дочери, и я никогда этого не забуду, так что дам тебе один шанс. Готов? Ты проходишь через эти двери и забываешь обо всём, что было. И никогда, слышишь, никогда не вмешивайся в мои дела снова, потому что если сделаешь — я убью тебя и всех, кого ты любишь. Я убью тебя насмерть. Вот что я сделаю, чтобы защитить свою семью. Пит, понял? Эй. Я же только что спас тебе жизнь. Ну, что скажешь?
Tony StarkТы по-крупному облажался. По полной. Но потом сделал правильный шаг: отнёс собаку в бесплатную клинику, вырастил гибридных щенков... ладно, не самая удачная аналогия. Я ошибался насчёт тебя. Думаю, с небольшим наставничеством ты можешь стать настоящим подспорьем для команды.
Steve Rogers[Капитан Америка в социальной рекламе, которая показывается во время наказания]Так... тебя оставили на второй урок. Ты облажался. Ты знаешь, что поступил неправильно. Вопрос в том, как исправить ситуацию? Может, ты хотел казаться крутым. Но поверь парню, который пролежал в заморозке 65 лет... единственный способ по-настоящему быть крутым — это соблюдать правила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adrian Toomes[подъезжает к красному свету светофора]Ужасно, что случилось в Вашингтоне. Ты боялся? Но, наверное, обрадовался, когда твой старый знакомый Человек-паук появился в лифте, да?
Peter ParkerДа, ну, я на самом деле не поднимался. Всё видел с земли. Повезло, что он был там в тот день.
Adrian Toomes[светофор переключается на зелёный]Старый добрый Человек-паук.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter ParkerНет, Человек-паук — это не фокус на вечеринке! Я просто буду собой.
Spider-ManПривет, Харри! Вот мой отчёт за сегодня. Я остановил кражу велосипеда. Не смог найти владельца, оставил записку. Потом помог одной потерявшейся старушке из Доминиканы. Она была очень мила и угостила меня чурросом. Так что мне кажется, я мог бы делать больше. Понимаешь? Просто интересно, когда будет следующая настоящая миссия. Так что, да, перезвони. Это Питер. Паркер.