Tony Stark Ранее в «Питер всё напортачил»: я говорил тебе держаться подальше от этого. Но вместо этого ты взломал костюм на несколько миллионов долларов, чтобы тайком за моей спиной заниматься тем единственным, что я тебе запрещал.

Peter Parker Все в порядке?

Tony Stark Не благодаря тебе.

Peter Parker Не благодаря мне? Эти оружия были там, и я пытался тебе сказать, но ты не слушал. Ничего бы из этого не случилось, если бы ты меня послушал! Если бы тебе хоть немного было не всё равно, ты бы сейчас тут был.

[Тони Старк выходит из костюма, показывая, что он на самом деле здесь]

Tony Stark Я слушал, парень. Кто, по-твоему, вызвал ФБР, а? Ты знаешь, что я был единственным, кто в тебя верил? Все остальные говорили, что я с ума сошёл, когда взял в команду четырнадцатилетнего ребёнка.

Peter Parker Мне пятнадцать.

Tony Stark Нет, сейчас ты ЗАТКНИСЬ, понял? Взрослый говорит! А если бы кто-то сегодня погиб? Другая история, да? Потому что это на твоей совести. А если бы ты умер, я бы чувствовал, что это на мне. Мне такое на душу не надо.

Peter Parker Извиняюсь. Очень извиняюсь.

Tony Stark «Извиняюсь» — этого мало.

Peter Parker Понимаю. Я просто хотел быть как ты.

Tony Stark А я хотел, чтобы ты стал лучше. Ладно, это не работает. Мне нужно вернуть костюм.

Peter Parker На сколько?

Peter Parker [на грани слёз] Нет! Нет, нет, нет! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!

Tony Stark Давай сюда.

Peter Parker Ты не понимаешь! Это всё, что у меня есть! Без этого костюма я — никто!

Tony Stark Если ты без костюма — никто, значит он тебе и не нужен, понял? Боже, я что, как мой отец сейчас звучу?

Peter Parker У меня нет другой одежды.