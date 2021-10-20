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Логан Маршалл-Грин
Логан Маршалл-Грин
Logan Marshall-Green
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Логан Маршалл-Грин
Logan Marshall-Green
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Дата рождения
1 ноября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Чарлстон, Южная Каролина, США
Рост
180 см
Биография Логана Маршалл-Грина
Родился 1 ноября 1976 года. Чарлстон, Южная Каролина, США.
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Фильмография Логана Маршалл-Грина
Redeeming Love
драма, исторический, мелодрама
2022, США
7.0
Посторонние
триллер
2021, США
5.0
Следи за дорогой
драма
2019, США
6.0
Апгрейд
фантастика, боевик, триллер
2018, Австралия
8.0
Песочный замок
драма, военный
2017, Великобритания
6.0
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.0
Чёрный пёс, рыжий пёс
2015, США
4.0
Мадам Бовари
драма
2014, США
6.0
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Студия Universal представила трейлер романтической драмы «Искупительная любовь» по роману Франсин Риверс
Мировая премьера фильма запланирована на 21 января 2022 года.
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20 октября 2021 14:23
«Не задавай вопросов, если не хочешь знать ответ»: Netflix выпустил трейлер триллера «Посторонние»
Главные роли сыграли Фрида Пинто и Логан Маршалл-Грин.
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27 августа 2021 14:58
Светлая апокалиптическая комедия: Студия MGM представила трейлер инди-фильма «Как это закончится»
Картина о последней вечеринке перед концом света.
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21 июня 2021 11:46
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Фото: 12 актеров, которые так похожи, что могли бы сыграть друг друга в кино
Голливуд собрал в своих стенах самых талантливых, красивых и интересных людей мира. Это бесспорно. Однако, если начать присматриваться к некоторым актерам, то становится ясно, что нередко типаж… повторяется. Мы составили список знаменитостей, которые настолько похожи, что могли бы подменять друг друга на съемках – и никто бы не заметил.
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22 октября 2018 00:10
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