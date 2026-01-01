Оповещения от Киноафиши
Валера — безупречный шофер с 30-летним стажем. В тот момент, когда его псу Линкольну нужна дорогостоящая операция, он теряет работу. Валере срочно нужен любой источник дохода, и неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси. Машина, со встроенным искусственным интеллектом, умеющая  разговаривать и ездить самостоятельно, без водителя, делает герою весьма выгодное предложение: чтобы не пугать пассажиров отсутствием человека за рулем, Валера должен притворится ее водителем и помочь выполнить главную миссию – добиться высокого рейтинга, за что получит все заработанные от совместных поездок деньги. Для Валеры на кону — жизнь его больной собаки, для такси — собственное существование. Валера и машина, развозя пассажиров и попадая в разные ситуации, ссорятся, обижаются, спорят. Но, в конце концов, общая дорога и совместные приключения их сближают, и постепенно они, каждый по-своему, становятся друзьями и учителями друг другу.

Страна Россия
Год выпуска 2026
Производство Инфинити Контент
Другие названия
Dedmobil, Дедмобиль
Режиссер
Владимир Котт
Владимир Котт
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Ирина Безряднова
Ирина Безряднова
Александра Ревенко
Александра Ревенко
Полина Денисова
Полина Денисова
Григорий Багров
Григорий Багров
