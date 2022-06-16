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Мартин Старр
Мартин Старр
Martin Starr
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Мартин Старр
Martin Starr
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Дата рождения
30 июля 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Мартина Старра
Родился 30 июля 1982 года. Санта-Моника, Калифорния, США.
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Фильмография Мартина Старра
Самаритянин
фантастика, фэнтези, драма
2022, США
0.0
Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик
2019, США
8.0
Вечные дети
комедия
2017, США
6.0
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.0
Незваные гости
триллер, драма, ужасы
2015, США
5.0
Я увижу тебя в своих снах
драма, комедия
2015, США
6.0
Операция «Мертвый снег» 2
комедия, ужасы, боевик
2014, Норвегия / Исландия
6.0
Сердце вдребезги
комедия, мелодрама
2014, США
5.0
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