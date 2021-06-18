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Гвинет Пэлтроу

Gwyneth Paltrow
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow
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Дата рождения
27 сентября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Брэд Питт
Брэд Питт
были в отношениях Бен Аффлек
Бен Аффлек
были в отношениях Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
крестные отец и дочь
Биография Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу - американская актриса и певица, родилась 27 сентября 1972 в Лос-Анджелесе, в семье известного телепродюсера и кинорежиссера Брюса Пэлтроу и актрисы Блант Дэннер. Из-за того, что родители Гвинет были заняты в индустрии телевидения и кино, выбор ее профессии был предопределен. С ранних лет девочка проводила много времени, не играя на улице, как ее сверстники, а на съемках фильмов и за кулисами театра. Сама Гвинет уже в 7 лет дебютировала на сцене, сыграв вместе с матерью в постановке «Пикник». После окончания частной школы для девочек, Гвинет поехала в Санта-Барбару продолжить обучение в Калифорнийском университете, однако в 1991 году бросила учебу, чтобы стать актрисой.

Фильмы с Гвинет Пэлтроу

Впервые Пэлтроу появилась на экранах в драме «Крик» (1991), а затем культовый кинорежиссер Стивен Спилберг, друг их семьи, пригласил девушку сыграть в своей картине «Капитан Крюк». В 1995 году Гвинет снялась в триллере режиссера Дэвида Финчера «Семь», где ее партнерами по съемочной площадке стали Морган Фримен, Брэд Питт и Кевин Спейси. Также актрису можно увидеть в таких лентах, как «Плоть от плоти» (1993), «Высшее образование» (1995) и «Джефферсон в Париже» (1995). В 1996 году Гвинет вместе со звездой телесериала «Друзья» Дэвидом Швиммером сыграла в комедии «Чужие похороны». В том же году актриса исполнила свою первую главную роль в картине «Эмма» Дугласа Макграта, которая стала весьма успешна в прокате, получила «Оскара», а сама Пэлтроу была удостоена премии Satellite Awards в категории «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле».

Гвинет Пэлтроу - «Влюбленный Шекспир»

Прорывом в карьере Гвинет стала мелодрама «Влюбленный Шекспир» (1998), которая повествует о романтических отношениях между Виолой де Лессепс и Уильямом Шекспиром во время его работы над пьесой «Ромео и Джульетта». Героиня Пэлтроу, Виола, страстно желала стать актрисой и поэтому ненавидела себя за то, что родилась женщиной, тогда как в те времена играть на сцене могли лишь мужчины. Эта роль принесла актрисе ее первый «Оскар» за лучшую женскую роль.

После выхода «Влюбленного Шекспира» популярность Гвинет еще больше возросла, и она начала выбирать только те роли, которые считала интересными, и не соглашалась сниматься в низкорейтинговых картинах. Так, Пэлтроу появилась в таких лентах, как «Идеальное убийство» (1998), «Талантливый мистер Рипли» (1999), «Семейка Теннебаум» (2000), «Вид сверху лучше» (2002), «Небесный капитан и мир будущего» (2004) и «Доказательство» (2005), за роль в котором актриса была номинирована на «Золотой глобус» в категории  «Лучшая женская роль в драме».

Гвинет Пэлтроу - «Железный человек»

Еще одним ярким проектом в карьере Гвинет стал «Железный человек», научно-фантастический боевик, рассказывающий о приключениях одноименного персонажа комиксов вселенной Marvel, Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший, а Пэлтроу досталась роль его верной помощницы Вирджинии «Пеппер» Поттс. Первая часть серии фильмов о Железном человеке вышла на экраны в 2008, в 2010 и 2013 вышли продолжения. Все ленты из серии были успешны в прокате и получили высокие оценки критиков и зрителей. К своему персонажу Пеппер актриса вернулась также в 2012 году в картине «Мстители».

Также Гвинет Пэлтроу можно увидеть в фильмах «Заражение» (2011), «Спасибо за обмен» (2012), «Мордекай» (2015). Она снималась во втором сезоне телесериала «Хор» и получила за свою работу премию «Эмми» как лучшая приглашенная актриса.

Личная жизнь Гвинет Пэлтроу

От прессы не ускользнули романы Гвинет с такими известными киноактерами, как Бен Аффлек и Брэд Питт, с последним она была помолвлена, а позже с сожалением говорила о разрыве их отношений. Около двух лет актрису преследовал сумасшедший фанат Данте Майкл, который забрасывал ее письмами и несколько раз проник в ее дом. Эти домогательства прекратились только после принудительного лечения в психиатрической клинике.

В конце 2003 года Пэлтроу вышла замуж за музыканта рок-группы «Coldplay» Криса Мартина, годом позже у них родилась дочь Эппл, а спустя еще два года - сын Моисей. Весной 2015 года актриса подала на развод с Мартином после 11 лет брака, развод состоялся в 2016.

 

Интересные факты о Гвинет Пэлтроу

- В 2002 году Пэлтроу участвовала в записи пластинки «C’mon, C’mon» певицы Шерил Кроу, вместе с Шерил она спела песню «It’s Only Love».

- В 2005 года Гвинет стала новым лицом духов Pleasures парфюмерной компании Estée Lauder.

- Стивен Спилберг является крестным отцом Пэлтроу.

- Киноактриса Кэтрин Меннинг - двоюродная сестра Гвинет.

 

Фильмография Гвинет Пэлтроу
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.0
Мордекай
Мордекай
комедия, боевик, криминал 2015, США
7.0
Железный человек 3
Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.0
Спасибо за обмен
Спасибо за обмен
драма, комедия 2012, США
6.0
Мстители
Мстители
боевик 2012, США
8.0
Я ухожу - не плачь
Я ухожу - не плачь
драма, мюзикл 2011, США
7.0
Заражение
Заражение
фантастика, триллер 2011, США
6.0
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Брэд Питт
Брэд Питт Brad Pitt
были в отношениях Бен Аффлек
Бен Аффлек Ben Affleck
были в отношениях Стивен Спилберг
Стивен Спилберг Steven Spielberg
крестные отец и дочь
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