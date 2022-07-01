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Дженнифер Коннелли

Jennifer Connelly
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly
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Дата рождения
12 декабря 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Личные связи
Пол Беттани
Пол Беттани
в браке с 2003 года
Биография Дженнифер Коннелли

Дженнифер Коннелли – американская актриса, 12 декабря 1970 года в городке Кейро в горах Катскилл (штат Нью-Йорк). Отец Дженнифер, Джерард Коннелли, работал на нью-йоркской швейной фабрике, специализировавшейся на производстве детской одежды, а мать Эйлин держала антикварный магазин. Детство актрисы прошло в нью-йоркском районе Бруклин-Хайтс, несколько лет семья Коннелли жила в Вудстоке и Беллпорте, на острове Лонг-Айлэнд. По рекомендации друга отца, работавшего в сфере рекламы, родители отправили фото десятилетней Дженнифер в агентство Ford, которое предложило ей стать моделью рекламной печатной продукции в таблоидах и сниматься в телевизионных роликах.

Фильмы с Дженнифер Коннелли

Помимо работы в качестве модели Дженнифер вместе со своей мамой ходила на всевозможные кастинги. В 1984 году в возрасте 11 лет девочка дебютировала в фильме «Однажды в Америке», с Робертом Де Ниро в главной роли. Годом позже Коннелли появилась в картине итальянского режиссера Дарио Ардженто «Феномен». Прорывным проектом в актерской карьере Дженнифер стала сказочная лента «Лабиринт» (1986), где она снималась с легендарным музыкантом Дэвидом Боуи.

Несмотря на стремительное развитие карьеры, Коннелли решила поступить в Йельский университет и изучать английский и драматическое искусство. По прошествии двух лет она перевелась в Стэнфорд на курс классического театра и импровизации, но так и не завершила обучение. С 1990 по 1991 год актриса снялась в трех картинах, «Игра с огнем», «Возможности карьеры» и «Ракетчике», которые провалились в прокате, вызвав паузу в ее карьере. В 1994 Дженнифер вернулась на экраны в драме «О любви и тени», а следом снялась в фильмах «Высшее образование» (1995), «Роковая яхта» (1996) и «Выдуманная жизнь Эбботов» (1997). Высокую оценку критиков актриса получила за роль в научно-фантастической картине «Темный город» (1998).

Дженнифер Коннелли  - «Реквием по мечте»

В 2000 году Дженнифер исполнила одну из самых значимых ролей в своей кинокарьере – в драме «Реквием по мечте», экранизации одноименного романа  Хьюберта Селби-младшего. В фильме также снимались Эллен Берстин, Джаред Лето и Марлон Уайанс. За свою работу актриса получила множество номинаций как лучшая актриса второго плана.

Дженнифер Коннелли  - «Игры разума»

Самой значимой картиной в фильмографии Дженнифер Коннелли считается биографическая драма «Игры разума» (2001). Главного героя истории, лауреата Нобелевской премии по экономике  Джона Форбса Нэша, досталась Расселу Кроу, а актриса сыграла его супругу Алисию. Эта роль принесла Коннолли «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана», «Золотой глобус» и премию BAFTA.

В 2003 году актриса появилась в двух разных фильмах - экранизации комикса «Халк» и независимой драме «Дом из песка и тумана». Несколько лет она не снималась в связи с беременностью и родами и вернулась в мир кино в 2005 году с фильмом ужасов «Темные воды». Следующий 2006 год стал очень удачным для ее карьеры, так как картины «Как малые дети» и «Кровавый алмаз» с ее участием стали номинантами на «Оскар». В 2008 вместе с Киану Ривзом Коннелли появилась в ремейке классической научно-фантастической ленты «День, когда Земля остановилась». В 2009 году вместе со своим супругом Полом Беттани она сыграла в биографическом фильме «Происхождение».

В 2010 году на кинофестивале в Торонто состоялся премьерный показ драмы «Что случилось с Вирджинией?», где Дженнифер исполнила сложную роль психически неуравновешенной матери 16-летнего юноши, имеющего отношения с дочерью шерифа, с которым у его матери роман. Критики назвали эту работу одной из лучших в карьере актрисы. После этого проекта фильмография Коннелли пополнилась такими картинами, как «Дилемма» (2011), «Застрял в любви» (2012), «Любовь сквозь время» (2014), «Ной» (2014), «Американская пастораль» (2016), «Гранитная гора» (2017)  и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).

Личная жизнь Дженнифер Коннелли

На съемках фильма «Ракетчик» в 1991 году актриса увлеклась Биллом Кэмбеллом, с которым встречалась следующие 5 лет. После их расставания Дженнифер непродолжительное время была в отношениях с фотографом Дэвидом Даганом, от которого в 1997 году родила ребенка. Во время работы над «Играми разума» у Коннелли закрутился роман с британским артистом Полом Беттани. Спустя два 2 года они поженились. В 2003 году у супругов родился сын Стеллан, а в 2011 году - дочь Агнес Ларк.

Интересные факты о Дженнифер Коннелли

- В 1985 году Коннолли записала две поп-песни для рынка Японии – «Монолог о любви» и «Послание любви». Не владея японским, она воспроизводила слова композиций на слух.

- В 1992 году Дженнифер появилась в видеоклипе на песню Роя Орбисона «I Drove All Night».

Фильмография Дженнифер Коннелли
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
боевик 2022, США
8.0
Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.0
Дело храбрых
Дело храбрых
драма, боевик 2017, США
7.0
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.0
Американская пастораль
Американская пастораль
драма 2016, США
6.0
Ной
Ной
драма, фэнтези 2014, США
6.0
Убежище
Убежище
драма 2014, США
6.0
Любовь сквозь время
Любовь сквозь время
фэнтези, мелодрама, драма, детектив 2014, США
6.0
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1 комментарий
6 декабря 2018 00:02
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Связи
Пол Беттани
Пол Беттани Paul Bettany
в браке с 2003 года
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