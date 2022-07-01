Дженнифер Коннелли – американская актриса, 12 декабря 1970 года в городке Кейро в горах Катскилл (штат Нью-Йорк). Отец Дженнифер, Джерард Коннелли, работал на нью-йоркской швейной фабрике, специализировавшейся на производстве детской одежды, а мать Эйлин держала антикварный магазин. Детство актрисы прошло в нью-йоркском районе Бруклин-Хайтс, несколько лет семья Коннелли жила в Вудстоке и Беллпорте, на острове Лонг-Айлэнд. По рекомендации друга отца, работавшего в сфере рекламы, родители отправили фото десятилетней Дженнифер в агентство Ford, которое предложило ей стать моделью рекламной печатной продукции в таблоидах и сниматься в телевизионных роликах.

Фильмы с Дженнифер Коннелли

Помимо работы в качестве модели Дженнифер вместе со своей мамой ходила на всевозможные кастинги. В 1984 году в возрасте 11 лет девочка дебютировала в фильме «Однажды в Америке», с Робертом Де Ниро в главной роли. Годом позже Коннелли появилась в картине итальянского режиссера Дарио Ардженто «Феномен». Прорывным проектом в актерской карьере Дженнифер стала сказочная лента «Лабиринт» (1986), где она снималась с легендарным музыкантом Дэвидом Боуи.

Несмотря на стремительное развитие карьеры, Коннелли решила поступить в Йельский университет и изучать английский и драматическое искусство. По прошествии двух лет она перевелась в Стэнфорд на курс классического театра и импровизации, но так и не завершила обучение. С 1990 по 1991 год актриса снялась в трех картинах, «Игра с огнем», «Возможности карьеры» и «Ракетчике», которые провалились в прокате, вызвав паузу в ее карьере. В 1994 Дженнифер вернулась на экраны в драме «О любви и тени», а следом снялась в фильмах «Высшее образование» (1995), «Роковая яхта» (1996) и «Выдуманная жизнь Эбботов» (1997). Высокую оценку критиков актриса получила за роль в научно-фантастической картине «Темный город» (1998).

Дженнифер Коннелли - «Реквием по мечте»

В 2000 году Дженнифер исполнила одну из самых значимых ролей в своей кинокарьере – в драме «Реквием по мечте», экранизации одноименного романа Хьюберта Селби-младшего. В фильме также снимались Эллен Берстин, Джаред Лето и Марлон Уайанс. За свою работу актриса получила множество номинаций как лучшая актриса второго плана.

Дженнифер Коннелли - «Игры разума»

Самой значимой картиной в фильмографии Дженнифер Коннелли считается биографическая драма «Игры разума» (2001). Главного героя истории, лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Форбса Нэша, досталась Расселу Кроу, а актриса сыграла его супругу Алисию. Эта роль принесла Коннолли «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана», «Золотой глобус» и премию BAFTA.

В 2003 году актриса появилась в двух разных фильмах - экранизации комикса «Халк» и независимой драме «Дом из песка и тумана». Несколько лет она не снималась в связи с беременностью и родами и вернулась в мир кино в 2005 году с фильмом ужасов «Темные воды». Следующий 2006 год стал очень удачным для ее карьеры, так как картины «Как малые дети» и «Кровавый алмаз» с ее участием стали номинантами на «Оскар». В 2008 вместе с Киану Ривзом Коннелли появилась в ремейке классической научно-фантастической ленты «День, когда Земля остановилась». В 2009 году вместе со своим супругом Полом Беттани она сыграла в биографическом фильме «Происхождение».

В 2010 году на кинофестивале в Торонто состоялся премьерный показ драмы «Что случилось с Вирджинией?», где Дженнифер исполнила сложную роль психически неуравновешенной матери 16-летнего юноши, имеющего отношения с дочерью шерифа, с которым у его матери роман. Критики назвали эту работу одной из лучших в карьере актрисы. После этого проекта фильмография Коннелли пополнилась такими картинами, как «Дилемма» (2011), «Застрял в любви» (2012), «Любовь сквозь время» (2014), «Ной» (2014), «Американская пастораль» (2016), «Гранитная гора» (2017) и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).

Личная жизнь Дженнифер Коннелли

На съемках фильма «Ракетчик» в 1991 году актриса увлеклась Биллом Кэмбеллом, с которым встречалась следующие 5 лет. После их расставания Дженнифер непродолжительное время была в отношениях с фотографом Дэвидом Даганом, от которого в 1997 году родила ребенка. Во время работы над «Играми разума» у Коннелли закрутился роман с британским артистом Полом Беттани. Спустя два 2 года они поженились. В 2003 году у супругов родился сын Стеллан, а в 2011 году - дочь Агнес Ларк.