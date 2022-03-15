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Джон Фавро

Jon Favreau
Джон Фавро
Джон Фавро Jon Favreau
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Дата рождения
19 октября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Актер, Режиссер
Личные связи
Винс Вон
Винс Вон
близкие друзья и коллеги
Биография Джона Фавро

Джон Фавро - американский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист, родился 19 октября 1966 в Нью-Йорке в семье учительницы младших классов Мэйделин и учителя специальной педагогики Чарльза. Мать Джона была еврейкой, поэтому он ходил в еврейскую школу и даже прошел Бар-Мицву, а отец итальянцем-католиком. Когда мальчику было 13 лет, его мать скончалась от лейкемии. В 1984 году Фавро окончил среднюю школу и продолжил обучение в колледже Квинс, но три года спустя решил бросить учебу ради работы в компании Bear Stearns. В 1988 он решил восстановиться в колледже, но, не сдав несколько зачетов, необходимых для получения аттестата, снова его бросил. Уже тогда Джон серьезно увлекся кинематографом и в том же году переехал в Чикаго, где вступил в труппу Imrov Olympic, а затем в Improv Institute. Через некоторое время Фавро перебрался в Лос-Анджелес и стал получать эпизодические роли в малобюджетных фильмах и сериалах.

Джон Фавро – роли

Первым крупным проектом Джона стал фильм «Руди» (1993), на съемочной площадке которого он завел знакомство с актерами Шоном Астином и Винсом Воном, игравшими в картине второстепенные роли. С этого момента началась крепкая дружба и плодотворное сотрудничество Джона Фавро и Винса Вона. В 1994 году Фавро появился на экранах в ленте «ППУ», а в 1996 году Джон и Винс исполнили главные роли в комедии «Тусовщики». В этом фильме Фавро также попробовал себя в качестве сценариста. Картина стала успешной в прокате и получила высокие оценки зрителей и критиков.

После удачного выхода «Тусовщиков» Джона пригласили на роль черной комедии «Очень дикие штучки» (1998), который был полностью разгромлен критиками и собрал небольшую кассу. В 1999 году Фавро сыграл главную роль в биографической ленте «Рокки Марчиано». В 2003 году Джон исполнил роль адвоката и друга Мэтта Мердока (Бен Аффлек) в боевике-экранизации комикса «Сорвиголова». Актера также можно увидеть в таких фильмах, как «Любовь и секс» (2000), «Дублеры» (2000), «Эльф» (2003), «Любовь по правилам и без» (2003) и «Уимблдон» (2004). Еще Фавро сыграл возлюбленного героини Кортни Кокс в сериале «Друзья», однако персонажа вывели из шоу из-за расставания персонажей.

Джон Фавро – фильмы

Режиссерский дебют Джона Фавро состоялся в 2001 году с криминальной комедией «Все схвачено!». Он также самостоятельно написал сценарий к картине и сыграл одного из главных персонажей, напару с Винсом Воном. В 2003 году он выпустил рождественскую комедию «Эльф», где главные роли достались Уиллу Фарреллу и Джеймсу Каану. Картина получила много положительных отзывов и стала успешной в прокате. В 2005 году Фавро срежиссировал фильм «Затура: Космическое приключение». Самой известной его работой считается блокбастер «Железный человек» (2008), который рассказывает о приключениях одноименного персонажа комиксов Marvel. Фильм собрал 585 миллионов долларов при бюджете в 140 миллионов. Фавро также стал режиссером сиквела «Железный человек 2» (2010), а вот от работы над третьей частью серии, вышедшей в 2013 году, отказался. Во всех трех частях истории о супергерое Джона Фавро можно увидеть в роли Хэппи Хогана. В роли Хэппи он также снялся в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», главную роль в котором исполнил Том Холланд.

Также Джон стал режиссером картин «Ковбои против пришельцев» (2011), «Повар на колесах» (2014), «Книга джунглей» (2016) и будет работать над экранизацией одноименного анимационного фильма «Король Лев», выход которого запланирован на 2019 год.

Личная жизнь Джона Фавро

Джон Фавро с 2000 года женат на Джойе Тиллем. У супругов трое детей: сын Макс и две дочери Мэйделин и Брайтон Роуз.

Интересные факты о Джоне Фавро

- В 1997 году Фавро появился в роли бойфренда Моники Геллер в культовом комедийном ситкоме «Друзья».

- В 2000 году он сыграл самого себя в одной из серий «Клана Сопрано».

- Фавро должен был стать режиссером фильма «Мстители», продолжении серии «Железного человека, но отклонил это предложение.

 

Фильмография Джона Фавро
Король Лев
Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Человек-паук: Вдали от дома
Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.0
Книга джунглей 2
сказка, семейный, драма, приключения 2018, США
0.0
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.0
Книга джунглей
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.0
Срок жизни
Срок жизни
криминал, драма 2016, США
5.0
Повар на колесах
Повар на колесах
комедия 2014, США
6.0
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