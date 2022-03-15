Джон Фавро - американский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист, родился 19 октября 1966 в Нью-Йорке в семье учительницы младших классов Мэйделин и учителя специальной педагогики Чарльза. Мать Джона была еврейкой, поэтому он ходил в еврейскую школу и даже прошел Бар-Мицву, а отец итальянцем-католиком. Когда мальчику было 13 лет, его мать скончалась от лейкемии. В 1984 году Фавро окончил среднюю школу и продолжил обучение в колледже Квинс, но три года спустя решил бросить учебу ради работы в компании Bear Stearns. В 1988 он решил восстановиться в колледже, но, не сдав несколько зачетов, необходимых для получения аттестата, снова его бросил. Уже тогда Джон серьезно увлекся кинематографом и в том же году переехал в Чикаго, где вступил в труппу Imrov Olympic, а затем в Improv Institute. Через некоторое время Фавро перебрался в Лос-Анджелес и стал получать эпизодические роли в малобюджетных фильмах и сериалах.

Джон Фавро – роли

Первым крупным проектом Джона стал фильм «Руди» (1993), на съемочной площадке которого он завел знакомство с актерами Шоном Астином и Винсом Воном, игравшими в картине второстепенные роли. С этого момента началась крепкая дружба и плодотворное сотрудничество Джона Фавро и Винса Вона. В 1994 году Фавро появился на экранах в ленте «ППУ», а в 1996 году Джон и Винс исполнили главные роли в комедии «Тусовщики». В этом фильме Фавро также попробовал себя в качестве сценариста. Картина стала успешной в прокате и получила высокие оценки зрителей и критиков.

После удачного выхода «Тусовщиков» Джона пригласили на роль черной комедии «Очень дикие штучки» (1998), который был полностью разгромлен критиками и собрал небольшую кассу. В 1999 году Фавро сыграл главную роль в биографической ленте «Рокки Марчиано». В 2003 году Джон исполнил роль адвоката и друга Мэтта Мердока (Бен Аффлек) в боевике-экранизации комикса «Сорвиголова». Актера также можно увидеть в таких фильмах, как «Любовь и секс» (2000), «Дублеры» (2000), «Эльф» (2003), «Любовь по правилам и без» (2003) и «Уимблдон» (2004). Еще Фавро сыграл возлюбленного героини Кортни Кокс в сериале «Друзья», однако персонажа вывели из шоу из-за расставания персонажей.

Джон Фавро – фильмы

Режиссерский дебют Джона Фавро состоялся в 2001 году с криминальной комедией «Все схвачено!». Он также самостоятельно написал сценарий к картине и сыграл одного из главных персонажей, напару с Винсом Воном. В 2003 году он выпустил рождественскую комедию «Эльф», где главные роли достались Уиллу Фарреллу и Джеймсу Каану. Картина получила много положительных отзывов и стала успешной в прокате. В 2005 году Фавро срежиссировал фильм «Затура: Космическое приключение». Самой известной его работой считается блокбастер «Железный человек» (2008), который рассказывает о приключениях одноименного персонажа комиксов Marvel. Фильм собрал 585 миллионов долларов при бюджете в 140 миллионов. Фавро также стал режиссером сиквела «Железный человек 2» (2010), а вот от работы над третьей частью серии, вышедшей в 2013 году, отказался. Во всех трех частях истории о супергерое Джона Фавро можно увидеть в роли Хэппи Хогана. В роли Хэппи он также снялся в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», главную роль в котором исполнил Том Холланд.

Также Джон стал режиссером картин «Ковбои против пришельцев» (2011), «Повар на колесах» (2014), «Книга джунглей» (2016) и будет работать над экранизацией одноименного анимационного фильма «Король Лев», выход которого запланирован на 2019 год.

Личная жизнь Джона Фавро

Джон Фавро с 2000 года женат на Джойе Тиллем. У супругов трое детей: сын Макс и две дочери Мэйделин и Брайтон Роуз.