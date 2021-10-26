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Мариса Томей
Мариса Томей
Marisa Tomei
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Мариса Томей
Marisa Tomei
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Дата рождения
4 декабря 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Роберт Дауни-младший
были в отношениях в 1994 г
Биография Мариса Томей
Родилась 4 декабря 1964 года. Бруклин, Нью-Йорк, США
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Фильмография Мариса Томей
Малышка
боевик
2021, США
5.0
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.0
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия
2020, США
7.0
Фрэнки
драма
2019, Франция / Португалия / США
5.0
Человеческий капитал
драма
2019, США
5.0
Судная ночь. Начало
ужасы
2018, США
6.0
Дробовик
комедия, боевик
2018, США
6.0
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.0
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В «Человеке-пауке: Нет пути домой» будет сцена, от которой у Тома Холланда «отвисла челюсть»
В эпизоде фигурирует некий таинственный персонаж.
Написать
26 октября 2021 12:52
Энн Хэтэуэй, Мэттью Бродерик и ряд других артистов вошли в актерский состав ромкома «Она пришла ко мне»
Картина будет представлена на кинорынке в рамках Каннского кинофестиваля.
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9 июня 2021 16:36
Слухи: Тоби Магуайр хочет больше экранного времени в фильме «Человек-паук 3»
Неподтвержденная инсайдерская информация.
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21 октября 2020 12:35
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1 комментарий
16 ноября 2018 00:01
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Связи
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
были в отношениях в 1994 г
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