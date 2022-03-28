Зендея Коулман (Zendaya Coleman) родилась 1 сентября 1996 года в городе Окленд, в Калифорнии. Полное имя актрисы – Зендея Мари Штермер Коулман. Её мать, Клэр Штёрмер, является белой, а отец, Казембэ Аджаму, чернокожим.

Содержание:

- Зендея Коулман – Фильмы

- Зендея Коулман – «Человек-паук. Возвращение домой»

- Зендея Коулман – «Величайший шоумен»

- Зендея Коулман – Личная жизнь

Девушка поступила в школу искусств в родном городе и уже во время учёбы получила роль в мюзикле «Однажды на этом острове», где она сыграла Ти Маун. Также она исполнила мужскую роль в постановке «Caroline, or Change». Затем последовали программы обучения в American Conservatory Theater и California Shakespeare Theater Conservatory, параллельно с которыми Зендея играла в таких спектаклях, как «Ричард Третий», «Как вам это нравится», «Двенадцатая ночь» и других.

Зендея Коулман – Фильмы

Свою карьеру экранной актрисы девушка начала на телеканале Disney. В 2010 году в эфире стартовал сериал «Танцевальная лихорадка», в котором главные роли исполнили Зендея Коулман и Белла Торн. В центре сюжета – подруги-подростки, участвующие в танцевальном проекте на телевидении и постоянно соревнующиеся с другими ребятами. В 2012 году на экраны также вышел часовой эпизод сериала под названием «Танцевальная лихорадка: Сделано в Японии».

Помимо «Танцевальной лихорадки» Зендея также снялась и в других проектах канала Disney. Среди них наиболее выделяются следующие: сериалы «Академия новых талантов», «Кей Си. Под прикрытием» и «Чёрная комедия», а также телевизионный фильм «Zapped. Волшебное приложение».

Зендея Коулман – «Человек-паук. Возвращение домой»

Первым появлением для Зендеи Коулман на большом экране становится второй перезапуск фильмов о «Человеке-пауке» от студии Marvel. В картине «Человек-паук: Возвращение домой» сыграли также Том Холланд, Роберт Дауни-младший, Майкл Китон, Мориса Томей и другие. По сюжету юный Питер Паркер возвращается домой после сражения в составе команды Тони Старка из-за раскола «Мстителей». Одной из новых учениц в его школе является героиня Зендеи по имени Мишель, которая в финале просит называть её ЭмДжей. Актриса также появится в сиквеле о Человеке-пауке, который выходит на экраны в 2019 году и в триквеле в 2021 году.

Зендея Коулман – «Величайший шоумен»

Второй крупной ролью в кино для Зендеи становится мюзикл «Величайший шоумен», в котором главные роли исполнили Хью Джекман, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея Коулман и Зак Эфрон. Картина рассказывает историю Финеаса Тейлора Барнума, который открывает собственный цирк. Зендея в фильме «Величайший шоумен» появляется в роли воздушной акробатки Энн Уилер, в которую влюбляется герой Зака Эфрона. Лента получила награду «Золотой глобус» за лучшую песню. В своих интервью Эфрон признался, что целоваться с Зендейей было лучше, чем с другими его партнершами по фильмам.

Зендея Коулман – Личная жизнь

После съёмок фильма «Человек-паук: Возвращение домой» прошёл слух, что Зендея Коулман и Том Холланд, исполнивший главную роль, стали встречаться. Однако сами актёры всячески это отрицают, вызывая волну обсуждений среди поклонников.