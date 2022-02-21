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Дональд Гловер – Фильмы

Дональд Гловер – Личная жизнь

Американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, музыкант, диджей, Дональд Маккинли Гловер 25 сентября 1983 года на авиабазе «Эдвардс», Калифорния, США. Мать – Беверли Смит – воспитательница, отец – Дональд Гловер – работник почты. У Дональда есть брат Стивен (сценарист) и сестра. Родители Дональда брали на воспитание приемных детей. Семья Дональда исповедовала учение Свидетелей Иеговы.

Дональд провел детство в городе Стоун Маунтин, штат Джорджия. Дональд учился в Школе Искусств (Декалб).

В 2005 году Дональд стал сценаристом американского телешоу The Daily Show. C 2006 по 2009 годы писал сценарии для сериала «Студия 30», который выходил на телеканале NBC. В 2009 году вместе с коллегами получил премию Гильдии сценаристов США за «лучший сценарий в комедийном сериале».

В 2006 году Дональд Гловер окончил Школу искусств Нью-Йоркского университета.

В 2008 году начал музыкальную карьеру под псевдонимом Childish Gambino. Выпустил несколько независимых альбомов. В 2011 году вышел коммерческий альбом Сamp.



Дональд Гловер – Фильмы

С 2009 по 2013 годы Гловер снимался в популярном телесериале «Сообщество». Его персонаж – Трой Барнс, появился в 89 эпизодах сериала. Трой – футболист школьной команды, который учится в общественном колледже Гриндейла, штат Колорадо. За роль Троя Барнса Дональд Гловер был номинирован на премию «Спутник».

После выхода «Сообщества» Гловера стали приглашать в различные анимационные проекты. В 2010 году Дональд озвучил одного из персонажей пародийного мультсериала «Робоцып». В 2011 году засветился в комедийном мюзикле «Маппеты». В 2011 году подарил свой голос одному из персонажей мультсериала «Обычный мультик». Голос Дональда Гловера можно услышать и в популярном мультсериале «Время приключений».

В 2015 году Гловер появился в фильме Риддли Скотта «Марсианин» с Мэттом Деймоном в главной роли. Его персонаж – астрофизик NASA Рич Пёрчнелл.

В 2015 году озвучил второстепенного персонажа (Майлз Моралес) в мультсериале «Совершенный Человек-паук». В 2015 году сыграл проходную роль в автобиографичной ленте Ченнинга Тейтума «Супер Майк XXL».

В 2016 году Дональд Гловер выпустил комедийно-драматический сериал «Атланта», в котором сыграл главную роль. Сериал рассказывает историю двоюродных братьев, которые стремятся стать знаменитыми рэперами и обеспечить свои семьи. Вышло два сезона сериала.

В 2017 году Дональд Гловер сыграл роль Аарона Дэвиса в картине «Человек-паук: Возвращение домой». В фильме персонаж Аарона Дэвиса является гангстером. Агенты Стервятника хотят продать ему технологию Читаури, но Человек-паук отменяет сделку, тем самым, спасает жизнь Дэвису.

В 2018 году Гловер сыграл Лэндо Калриссиана во втором полнометражном спин-оффе «Звездных войн»: «Хан Соло: Звездные войны. Истории» режиссера Рона Ховарда. Картина рассказывает о молодых годах Хана Соло и его жизни до того, как он встретил Оби-Вана Кеноби и стал знаменитым контрабандистом. Лэндо Калриссиан является другом Хана Соло. Он проиграл Хану корабль «Тысячелетний сокол». В ленте снялись Олден Эйренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Пол Беттани, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж.



Дональд Гловер – Личная жизнь

В 2016 году у Дональда и его девушки Мишель родился сын Ледженд. В начале 2018 году у пары родился второй сын.