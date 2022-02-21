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Дональд Гловер

Donald Glover
Дональд Гловер
Дональд Гловер Donald Glover
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Дата рождения
25 сентября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Авиабаза «Эдвардс», Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Дональда Гловера

Содержание: 
Дональд Гловер – Фильмы
Дональд Гловер – Личная жизнь

Американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, музыкант, диджей, Дональд Маккинли Гловер 25 сентября 1983 года на авиабазе «Эдвардс», Калифорния, США.  Мать – Беверли Смит – воспитательница, отец – Дональд Гловер – работник почты. У Дональда есть брат Стивен (сценарист) и сестра. Родители Дональда брали на воспитание приемных детей. Семья Дональда исповедовала учение Свидетелей Иеговы.

Дональд  провел детство в городе Стоун Маунтин, штат Джорджия. Дональд учился в Школе Искусств (Декалб).

В 2005 году Дональд стал сценаристом американского телешоу The Daily Show. C 2006 по 2009 годы писал сценарии для сериала «Студия 30», который выходил на телеканале NBC. В 2009 году вместе с коллегами получил премию Гильдии сценаристов США за «лучший сценарий в комедийном сериале».

В 2006 году Дональд Гловер окончил Школу искусств Нью-Йоркского университета.

В 2008 году начал музыкальную карьеру под псевдонимом Childish Gambino. Выпустил несколько независимых альбомов. В 2011 году вышел коммерческий альбом Сamp.


Дональд Гловер – Фильмы

С 2009 по 2013 годы Гловер снимался в популярном телесериале «Сообщество». Его персонаж – Трой Барнс, появился в 89 эпизодах сериала. Трой – футболист  школьной команды, который учится в общественном колледже Гриндейла, штат Колорадо. За роль Троя Барнса Дональд Гловер был номинирован на премию «Спутник».

После выхода «Сообщества» Гловера стали приглашать в различные анимационные проекты. В 2010 году Дональд озвучил одного из персонажей пародийного мультсериала «Робоцып». В 2011 году засветился в комедийном мюзикле «Маппеты». В 2011 году подарил свой голос одному из персонажей мультсериала «Обычный мультик». Голос Дональда Гловера можно услышать и в популярном мультсериале «Время приключений».

В 2015 году Гловер появился в фильме Риддли Скотта «Марсианин» с Мэттом Деймоном в главной роли. Его персонаж – астрофизик NASA Рич Пёрчнелл.

В 2015 году озвучил второстепенного персонажа (Майлз Моралес) в мультсериале «Совершенный Человек-паук». В 2015 году сыграл проходную роль в автобиографичной ленте Ченнинга Тейтума «Супер Майк XXL».

В 2016 году Дональд Гловер выпустил комедийно-драматический сериал «Атланта», в котором сыграл главную роль. Сериал рассказывает историю двоюродных братьев, которые стремятся стать знаменитыми рэперами и обеспечить свои семьи. Вышло два сезона сериала.

В 2017 году Дональд Гловер сыграл роль Аарона Дэвиса в картине «Человек-паук: Возвращение домой». В фильме персонаж Аарона Дэвиса является гангстером. Агенты Стервятника хотят продать ему технологию Читаури, но Человек-паук отменяет сделку, тем самым, спасает жизнь Дэвису.

В 2018 году Гловер сыграл Лэндо Калриссиана во втором полнометражном спин-оффе «Звездных войн»: «Хан Соло: Звездные войны. Истории» режиссера Рона Ховарда. Картина рассказывает о молодых годах Хана Соло и его жизни до того, как он встретил Оби-Вана Кеноби и стал знаменитым контрабандистом. Лэндо Калриссиан является другом Хана Соло. Он проиграл Хану корабль «Тысячелетний сокол».  В ленте снялись Олден Эйренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Пол Беттани, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж.


Дональд Гловер – Личная жизнь

В 2016 году у Дональда и его девушки Мишель родился сын Ледженд. В начале 2018 году у пары родился второй сын.

Интересные факты о Дональде Гловере
  • Дональд Гловер был участником мультсериала о Дэдпуле, но в 2018 году покинул проект. В честь своего ухода Гловер написал  шуточный 15-тистраничный сценарий к мультсериалу.
  • Гловер попал в сериал «Студия 30» благодаря сценарию, написанному к «Симпсонам». Продюсеров настолько потрясла работа Гловера, что они сразу же пригласили его в проект.
  • Гловер – один из участников скетч-группы Derrick Comedy. В 2009 году вышла полнометражная работа под названием «Тайная команда».
Фильмография Дональда Гловера
Guava Island
Guava Island
триллер, комедия 2019, США
6.0
Король Лев
Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.0
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик 2018, США
7.0
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.0
Супер Майк XXL
Супер Майк XXL
комедия 2015, США
5.0
Эффект Лазаря
Эффект Лазаря
триллер 2015, США
6.0
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
семейный 2014, США
7.0
С кем переспать?!!
С кем переспать?!!
комедия 2013, США
5.0
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Дональд Гловер Дональд Гловер Дональд Гловер Дональд Гловер
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Дональд Гловер и творческая команда «Атланты» подверглись расовым нападкам во время съемок в Лондоне Это случилось в первый же съемочный день. 
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21 февраля 2022 13:36
Сериал Дональда Гловера «Атланта» завершится четвертым сезоном Глава FX огласил сроки выхода финала.
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18 февраля 2022 13:09
Главные герои «Атланты» рекламируют чистящее средство в необычном трейлере третьего сезона Ролик сопровожден кавером на песню Outkast.
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18 января 2022 16:10
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