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Человек-паук: Возвращение домой Человек-паук: Возвращение домой
Киноафиша Фильмы Человек-паук: Возвращение домой Человек-паук: Возвращение домой, 2017: актеры и роли
Spider-Man: Homecoming Человек-паук: Возвращение домой 2017 / США
7.7 Оцените
119 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Человек-паук: Возвращение домой, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Уоттс Джон Уоттс Jon Watts
В ролях
Том Холланд Том Холланд Tom Holland Зендея Зендея Zendaya Майкл Китон Майкл Китон Michael Keaton Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Мариса Томей Мариса Томей Marisa Tomei Дональд Гловер Дональд Гловер Donald Glover Мартин Старр Мартин Старр Martin Starr Логан Маршалл-Грин Логан Маршалл-Грин Logan Marshall-Green Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Джейкоб Баталон Джейкоб Баталон Jacob Batalon Лора Хэрриер Лора Хэрриер Laura Harrier Тони Револори Тони Револори Tony Revolori
Роли озвучивали
Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
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2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
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Метки тьмы
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