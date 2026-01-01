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Кортни Кокс были в отношениях с 1989 по 1995
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Майкл Китон

Michael Keaton

Дата рождения
5 сентября 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Кораополис, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Майкла Китона

Майкл Китон (настоящая фамилия Дуглас) – американский актер, родился 5 сентября 1951 года в Кораополисе, штат Пенсильвания. Его отец Джордж Дуглас, был инженером-строителем, а мать Леона Элизабет - домохозяйкой. Актер – младший из семи детей в семье Китон. После школы Майкл пару лет учился в Кентском университете, но затем бросил учебу и перебрался в Питтсбург, где устроился на работу оператором на местном телеканале.

Через некоторое время он оказался по ту сторону камеры и принял участие в нескольких телешоу. Так же в то время Майкл выступал на сцене театра Питтсбурга. Помимо работы оператором, Китон подрабатывал моделью, охранником и барменом, и в какой-то момент задумался о профессии актера. Некоторое время Майкл вкладывал усилия в то, чтобы реализоваться как стендап комик и актер театра, но больших успехов не достиг. Тогда он решил все изменить, и в 24 года переехал в Лос-Анджелес, где пошел на театральные курсы и стал ежедневно ходить по различным прослушиваниям и кастингам. Чтобы его не путали с актером Майклом Дугласом, он решил взять псевдоним «Майкл Китон», позаимствовав фамилию у своей любимой актрисы – Дайан Китон.

Фильмы с Майклом Китоном

Свою актерскую деятельность Майкл начал со съемок в рекламе, небольших ролей в телевизионных шоу и американских сериалах. Только в возрасте 31 года Китон получил первую серьезную роль, сыграв одного из главных персонажей в комедии «Ночная смена» (1982). Несмотря на скромный бюджет, лента оказалась успешной в американском прокате, а Майкл приобрел первую популярность и следующие несколько лет снимался исключительно в комедийных фильмах, таких как «Мистер мама» (1984), «Опасный Джонни» (1984), «Энтузиаст» (1986) и «Блеф» (1987).

Майкл Китон и Тим Бертон

В 1988 году Майкл Китон появился в главной роли в фантастической комедии легендарного режиссера Тима Бертона «Билтджус». Картина стала настоящим хитом, а Майкл – звездой национального масштаба. За роль Битлджуса актер получил свою первую номинацию на премию «Сатурн». Спустя год Бертон вновь выбрал Китона исполнителем главной роли в своем новом проекте, супергеройском боевике «Бэтмен», где также снимались Джек Николсон, Ким Бэйсингер и Джек Пэланс. Этот фильм также оказался очень успешным, его сборы почти в 10 раз превысили бюджет. В 1992 году вышел сиквел картины под названием «Бэтмен возвращается», за роль в котором Майкл Китон получил номинацию на премию MTV Movie Award. Актер должен был сыграть главного героя и в третьем фильме, но после ухода из проекта Тима Бертона отказался от съемок по причине недовольства новым сценарием.

В 2000-е годы Майкл Китон принимал предложение о съемках в фильмах самых разных жанров. Его портфолию пополнилось драматическими лентами, такими как «Моя жизнь» (1993), «Безмолвие» (1994), «Джеки Браун» (1997) и «Отчаянные меры» (1998), а также романтическими комедиями: «Первая дочка» (2004), «Школа выживания выпускников» (2009). Актеру также была предложена роль Джека Шепарда в популярном сериале «Остаться в живых» (2004-2010), однако в силу того, что в изначальной версии сценария этот персонаж быстро погибает, он от нее отказался.

Ярким проектом его фильмографии стал фильм «Прямой эфир из Багдада» (2002), который принес ему номинацию на премию «Золотой Глобус». Также на счету Китона участие в фильмах «Веселый Джентльмен» (2009), «Копы в глубоком запасе» (2010) и «Завершить историю» (2013). Плодотворным для актера стал 2014 год, когда с его участием в прокат вышли три ленты: «Робокоп», «Need for Speed: Жажда скорости» и «Бердмэн».

Майкл Китон - «Бердмэн»

Благодаря главной роли в черной комедии Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бердмэн» Майкл Китон приобрел новую популярность. Картина стала по-настоящему успешной, собрав 100 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов, получила 4 «Оскара», 2 «Золотых Глобуса» и 2 премии «Спутник» и еще множество других премий и номинаций. Сам Майкл Китон за свою роль был отмечен премией «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль — комедия или мюзикл» и номинациями на BAFTA и «Оскар».

В 2017 году на экраны вышел блокбастер «Человек-паук: Возвращение домой», который стал перезапуском франшизы о Человеке-пауке. Главную роль в  фильме сыграл Том Холланд, а компанию ему составили Роберт Дауни-младший, Джон Фавро и Мариса Томей. Китон примерил на себя роль злодея картины, а его персонаж вновь оказался с крыльями.

Личная жизнь Майкла Китона

В 1982 году Майкл Китон женился на актрисе Кэролайн МакУильямс. Этот брак продлился восемь лет, за время у супругов родился сын Шон. После развода пять лет Китон был в отношениях со звездой сериала «Друзья» Кортни Кокс. В дальнейшем какая-либо информация о личной жизни актера в прессе не появлялась.

Связи Майкла Китона
Кортни Кокс
были в отношениях с 1989 по 1995 Кортни Кокс

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Фильмография Майкла Китона

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Новости о Майкле Китоне
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Интересные факты о Майкле Китоне

- Голос Майкла Китона можно услышать в популярных мультфильмах «Тачки» (2006) и «Тачки 2» и «История игрушек 3» (2010).

- Актеру была предложена роль Джека Шепарда в популярном сериале «Остаться в живых», но он отказался, так как этот персонаж в изначальной версии сценария быстро погибает.

- В июле 2016 года Китон стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы.

- Майкл является фанатом бейсбольных и футбольных команд из родного города Питтсбург

- Его настоящая фамилия - Дуглас, но чтобы актера не путали с Майклом Дугласом, он взял фамилию Китон в честь Дайан Китон

Фотографии Майкла Китона

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