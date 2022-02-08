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Джейкоб Баталон

Jacob Batalon
Джейкоб Баталон
Джейкоб Баталон Jacob Batalon
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Дата рождения
6 июня 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Джейкоба Баталона

Родился 6 июня 1996 года. Гонолулу, Гавайи, США.

Фильмография Джейкоба Баталона
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.0
Человек-паук: Вдали от дома
Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.0
Пусть идёт снег
Пусть идёт снег
мелодрама, комедия 2019, США
5.0
Привидение
Привидение
мелодрама, драма 2018, США
7.0
Бладфест
Бладфест
ужасы, комедия 2018, США
4.0
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.0
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У Тома Холланда были проблемы из-за того, что он называл «Человека-паука: Нет пути домой» жестоким фильмом Это не соответствовало маркетинговой стратегии проекта. 
Написать
8 февраля 2022 13:33
Зендея была для Тома Холланда «системой поддержки» во время знакомства с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом Он очень волновался перед встречей с коллегами. 
Написать
28 января 2022 12:50
Критики опубликовали первые отзывы о «Человеке-пауке: Нет пути домой» Зрители довольны.
Написать
14 декабря 2021 17:14
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