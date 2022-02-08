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Джейкоб Баталон
Джейкоб Баталон
Jacob Batalon
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Джейкоб Баталон
Jacob Batalon
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Дата рождения
6 июня 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Джейкоба Баталона
Родился 6 июня 1996 года. Гонолулу, Гавайи, США.
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Фильмография Джейкоба Баталона
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.0
Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик
2019, США
8.0
Пусть идёт снег
мелодрама, комедия
2019, США
5.0
Привидение
мелодрама, драма
2018, США
7.0
Бладфест
ужасы, комедия
2018, США
4.0
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.0
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У Тома Холланда были проблемы из-за того, что он называл «Человека-паука: Нет пути домой» жестоким фильмом
Это не соответствовало маркетинговой стратегии проекта.
Написать
8 февраля 2022 13:33
Зендея была для Тома Холланда «системой поддержки» во время знакомства с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом
Он очень волновался перед встречей с коллегами.
Написать
28 января 2022 12:50
Критики опубликовали первые отзывы о «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Зрители довольны.
Написать
14 декабря 2021 17:14
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