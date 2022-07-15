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Крис Эванс

Chris Evans
Крис Эванс
Крис Эванс Chris Evans
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Дата рождения
13 июня 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
183 см
Личные связи
Кристина Риччи
Кристина Риччи
были в отношениях в 2007 г Джессика Бил
Джессика Бил
были в отношениях с 2003 по 2006 Скотт Эванс
Скотт Эванс
Брат
Биография Криса Эванса

Крис Эванс родился 13 июня 1981 года в городе Садбери (штат Массачусетс, США) в семье Лизы и Боба Эванс. Родители Криса не имеют отношения к шоу-бизнесу, его отец – стоматолог, мать занималась танцами, а сейчас является директором молодежной школы искусств. У Криса есть две сестры: Карли и Шанна, а также младший брат Скотт, который снимался в сериале «Одна жизнь, чтобы жить». У Криса есть итальянские и ирландские корни. После окончания школы Крис Эванс переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в престижном Институт театра и кино Ли Страсберга.

Фильмы с Крисом Эвансом

Карьера Эванса началась в 1999 году, когда он в качестве модели поучаствовал в создании настольной игры для девочек Tyler от компании Hasbro. В 2000 году Крис попал в сериал «Новички», где вместе с ним сыграла Кейт Босуорт, также делая первые шаги в актерской карьере. Его последующие роли в кино были малозаметны и почти не запомнились публике. Крис сыграл в таких фильмах как «Недетское кино» (2001), «Сотовый» (2004) и «Высший балл» (2004). После этого Эванс решил попробовать свои силы в драматическом кино и снялся в картинах «Жестокие люди» и «Лондон». В последнем фильме он сыграл наркомана, испытывающие проблемы в отношениях. Критики отнеслись к роли Эванса положительно.

Крис Эванс - Фантастическая четверка

Но настоящий прорыв в карьере Криса Эванса случился в 2005 году, когда на экраны вышла «Фантастическая четверка» – фильм по комиксам Marvel. Эта картина положила начало прочным и долгосрочным отношениям актера с франшизами этой студии. В «Фантастической четверке» Крис сыграл Джонни Шторма (Человек-факел). Картина собрала огромный бокс-офис, что дало ей зеленый свет на вторую часть, и в 2007 году студия выпустила фильм «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера».

Крис Эванс - Капитан Америка

Но не только роль Человека-факела сделала Эванса звездой. Мировая слава и любовь поклонников пришла после того, как его выбрали на роль Капитана Америки в фильме «Первый мститель». Эта роль по-настоящему прославила Эванса и некоторых его коллег по съемочной площадке. После этого он вновь сыграл Стива Роджерса в различных фильмах Marvel. Со Скарлетт Йоханссон, которая сыграла Черную Вдову в ряде фильмов про Мстителей, Крис Эванс крепко дружит. С ней же они сыграли в шести фильмах: «Высший балл», «Дневники няни», «Мстители», «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» . Крис Эванс заявил, что после выхода последнего фильма из франшизы про Мстителей он намерен взять перерыв в съемках и в сотрудничестве с Marvel.  Помимо успешных ролей в супергеройских фильмах Эванс также появился в ряде драматических и мелодраматических фильмов.

Личная жизнь Криса Эванса

В личной жизни Криса Эванса было много слухов. Поговаривали, что он встречался с Сандрой Буллок, Минкой Келли, Лили Коллинз и Жизель Бундхен. Однако подтвержденных отношений у актера было не так много. В 2007 году он недолгое время встречался с актрисами Кристиной Риччи и Эмми Россум, но самые длительные отношения у него были с Джессикой Бил. Они вместе работали над фильмами «Сотовый» и «Лондон» и встречались три года, с 2003 по 2006. В 2016 году актер познакомился с Дженни Слейт на съемках фильма "Одаренная". Пара стала встречаться, несмотря на то, что девушка была замужем. Крис и Дженни вышли в свет в июне 2016 как официальная пара. В феврале 2017 они расстались, назвав большую занятость в качестве основной причины.

Крис Эванс не только снимается в успешных голливудских фильмах, но и занимается благотворительностью. Он помогает детским больницам, собирает деньги в помощь голодающим и больным раком. Помимо этого Эванс также является лицом аромата Gucci Guilty .

Награды и премии Криса Эванса

2016 год
- Премия канала «MTV»     
Номинация: Лучший герой («Мстители: Эра Альтрона»)

2015 год
- Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучшая драка («Первый мститель: Другая война») и Лучший поцелуй («Первый мститель: Другая война»)

- Премия Сатурн
Номинация: Лучший актер («Первый мститель: Другая война»)

2013 год
- Премия канала «MTV»     
Победитель: Лучшая драка («Мстители»)

2012 год
- Премия Сатурн     
Номинация: Лучший актер («Первый мститель»)

2006 год
- Премия канала «MTV»    
Номинация: Лучшая экранная команда («Фантастическая четверка»)

Интересные факты о Крисе Эвансе
  • Крис боится высоты;
  • Он вегетарианец;
  • У него на теле девять татуировок;
  • Эванс является лицом парфюма Gucci Guilty;
  • Он снимался в клипе Мэрлина Мэнсона Tainted love.
Фильмография Криса Эванса
Базз Лайтер
Базз Лайтер
анимация, приключения, семейный, комедия 2022, США
0.0
Серый человек
Серый человек
боевик, триллер 2022, США
7.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Джекилл
триллер 2019, США
0.0
Достать ножи
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.0
Суперсобаки
Суперсобаки
документальный 2019, Великобритания
6.0
Курорт для ныряльщиков на Красном море
Курорт для ныряльщиков на Красном море
триллер, драма, исторический 2019, Канада
0.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
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Фотографии Криса Эванса Все фотографии
Крис Эванс Крис Эванс Крис Эванс Крис Эванс
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Ченнинг Татум сыграет вместо Криса Эванса в фильме «Проект «Артемида» За права на этот проект компания Apple заплатила $100 млн.
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15 июля 2022 13:11
Появился новый взрывной тизер шпионского боевика «Серый человек» Netflix готовится представить свой главный летний блокбастер.
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11 июля 2022 12:18
Крис Эванс сыграет с Эмили Блант в фильме Pain Hustlers Сообщается, что это будет картина в духе «Аферы по-американски» и «Игры на понижение».
Написать
6 июля 2022 11:02
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30 голливудских звезд, которых почти невозможно узнать на детских фото От будущих Локи, Капитана Америки и Дэдпула до моделей, телеведущих и «сериальных» звезд
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31 мая 2019 06:04
От Брэда Питта до Криса Эванса: 10 звезд, получивших рекордно низкие гонорары за свои роли Ни узнаваемое имя, ни статус звезды, ни послужной список в десятки ролей или «Оскар» не гарантируют голливудским актерам высоких гонораров – порой даже такие «титаны» как Брэд Питт или Джордж Клуни получают за свои труды более чем скромную (конечно, по их меркам) сумму.
1 комментарий
20 сентября 2018 00:01
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Связи
Кристина Риччи
Кристина Риччи Christina Ricci
были в отношениях в 2007 г Джессика Бил
Джессика Бил Jessica Biel
были в отношениях с 2003 по 2006 Скотт Эванс
Скотт Эванс Scott Evans
Брат
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