Крис Эванс родился 13 июня 1981 года в городе Садбери (штат Массачусетс, США) в семье Лизы и Боба Эванс. Родители Криса не имеют отношения к шоу-бизнесу, его отец – стоматолог, мать занималась танцами, а сейчас является директором молодежной школы искусств. У Криса есть две сестры: Карли и Шанна, а также младший брат Скотт, который снимался в сериале «Одна жизнь, чтобы жить». У Криса есть итальянские и ирландские корни. После окончания школы Крис Эванс переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в престижном Институт театра и кино Ли Страсберга.

Фильмы с Крисом Эвансом

Карьера Эванса началась в 1999 году, когда он в качестве модели поучаствовал в создании настольной игры для девочек Tyler от компании Hasbro. В 2000 году Крис попал в сериал «Новички», где вместе с ним сыграла Кейт Босуорт, также делая первые шаги в актерской карьере. Его последующие роли в кино были малозаметны и почти не запомнились публике. Крис сыграл в таких фильмах как «Недетское кино» (2001), «Сотовый» (2004) и «Высший балл» (2004). После этого Эванс решил попробовать свои силы в драматическом кино и снялся в картинах «Жестокие люди» и «Лондон». В последнем фильме он сыграл наркомана, испытывающие проблемы в отношениях. Критики отнеслись к роли Эванса положительно.

Крис Эванс - Фантастическая четверка

Но настоящий прорыв в карьере Криса Эванса случился в 2005 году, когда на экраны вышла «Фантастическая четверка» – фильм по комиксам Marvel. Эта картина положила начало прочным и долгосрочным отношениям актера с франшизами этой студии. В «Фантастической четверке» Крис сыграл Джонни Шторма (Человек-факел). Картина собрала огромный бокс-офис, что дало ей зеленый свет на вторую часть, и в 2007 году студия выпустила фильм «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера».

Крис Эванс - Капитан Америка

Но не только роль Человека-факела сделала Эванса звездой. Мировая слава и любовь поклонников пришла после того, как его выбрали на роль Капитана Америки в фильме «Первый мститель». Эта роль по-настоящему прославила Эванса и некоторых его коллег по съемочной площадке. После этого он вновь сыграл Стива Роджерса в различных фильмах Marvel. Со Скарлетт Йоханссон, которая сыграла Черную Вдову в ряде фильмов про Мстителей, Крис Эванс крепко дружит. С ней же они сыграли в шести фильмах: «Высший балл», «Дневники няни», «Мстители», «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» . Крис Эванс заявил, что после выхода последнего фильма из франшизы про Мстителей он намерен взять перерыв в съемках и в сотрудничестве с Marvel. Помимо успешных ролей в супергеройских фильмах Эванс также появился в ряде драматических и мелодраматических фильмов.

Личная жизнь Криса Эванса

В личной жизни Криса Эванса было много слухов. Поговаривали, что он встречался с Сандрой Буллок, Минкой Келли, Лили Коллинз и Жизель Бундхен. Однако подтвержденных отношений у актера было не так много. В 2007 году он недолгое время встречался с актрисами Кристиной Риччи и Эмми Россум, но самые длительные отношения у него были с Джессикой Бил. Они вместе работали над фильмами «Сотовый» и «Лондон» и встречались три года, с 2003 по 2006. В 2016 году актер познакомился с Дженни Слейт на съемках фильма "Одаренная". Пара стала встречаться, несмотря на то, что девушка была замужем. Крис и Дженни вышли в свет в июне 2016 как официальная пара. В феврале 2017 они расстались, назвав большую занятость в качестве основной причины.

Крис Эванс не только снимается в успешных голливудских фильмах, но и занимается благотворительностью. Он помогает детским больницам, собирает деньги в помощь голодающим и больным раком. Помимо этого Эванс также является лицом аромата Gucci Guilty .

Награды и премии Криса Эванса

2016 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучший герой («Мстители: Эра Альтрона»)

2015 год

- Премия канала «MTV»

Номинации: Лучшая драка («Первый мститель: Другая война») и Лучший поцелуй («Первый мститель: Другая война»)

- Премия Сатурн

Номинация: Лучший актер («Первый мститель: Другая война»)

2013 год

- Премия канала «MTV»

Победитель: Лучшая драка («Мстители»)

2012 год

- Премия Сатурн

Номинация: Лучший актер («Первый мститель»)

2006 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучшая экранная команда («Фантастическая четверка»)