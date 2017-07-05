Человек-паук: Возвращение домой, 2017

Когда компания Marvel наконец вернула себе героя, столь долго бывшего в собственности у Sony, было объявлено, что стоит ждать новый перезапуск его приключений под названием «Человек-паук: Возвращение домой». Режиссёром назначили пока ещё не успевшего во всеуслышанье заявить о себе Джона Уоттса («Клоун», «Полицейская тачка»). На главную роль был выбран юный актёр Том Холланд («В сердце моря»), который уже появился в образе Человека-паука в картине «Первый мститель: Противостояние». Новую тётю Мэй сыграла Мариса Томей («Мой кузен Винни», «Линкольн для адвоката»). Также стало известно, что к актёрскому составу присоединился Майкл Китон («Бёрдмэн», «Бэтмен»).
Сюжет фильма «Человек-паук: Возвращение домой» расскажет о простом школьнике Питере Паркере, который получил суперспособности. В этот раз основное действие картины будет происходить после того, как герой впервые надел костюм. Одним из важных персонажей также станет Тони Старк в исполнении Роберта Дауни младшего, который уже успел завербовать Питера в свою команду в недавно развернувшейся «Гражданской войне». Отныне он стал для мальчика наставником и, естественно, поставщиком необходимого оборудования. Человеку-пауку будет необходимо привыкнуть к своей новой роли защитника города, а также он встретится лицом к лицу с новым злодеем.
Питер Паркер сумел громко заявить о себе во время разногласий в команде “Мстителей”, приняв самое непосредственное участие в том противостоянии. Но Человек-паук еще слишком молод, чтобы на равных сражаться со злом вместе с легендарными супергероями, и пока что вынужден вернуться в свой родной город. Он продолжает свое обучение в школе, слушает наставления тетушки Мэй и тщательно скрывает от сверстников свое альтер эго. Чтобы совсем не заскучать, Питер решает бороться с мелкой преступностью по ночам.
Но вскоре приходит время для настоящих испытаний. В руки бывшего бизнесмена по имени Эдриан Тумс попадают инопланетные технологии, оставшиеся на Земле после Битвы за Нью Йорк. Предприимчивый Тумс понимает, что с их помощью можно создавать мощнейшее оружие, и уже через некоторое время в городе появляется Стервятник — злодей в высокотехнологичном крылатом костюме, которого невозможно остановить без помощи супергероя.
Для Человека-паука наступает момент истины, ведь на кону не только безопасность города и его жителей. От исхода сражения со Стервятником зависит и будущее самого Питера. Сможет ли он доказать Мстителям, а главное самому себе, что достоин быть в их команде?
Винсент Д'Онфорио, Мэттью МакКонахи и Брайан Крэнстон проявляли большой интерес к ролям в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»
Первая отсылка к персонажу Питера Паркера появилась в картине «Человек-муравей»
Дилан О'Брайен, Логан Лерман, Нат Вульф, Айса Баттерфилд и другие известные актёры рассматривались на роль Человека-паука
Том Холланд является вторым британским актёром, который сыграл американского героя Человека-паука. Он также стал самым молодым исполнителем этой роли.
В интервью 2013 года, когда Том Холланд занимался продвижением фильма «Как я теперь люблю», отвечая на вопрос репортера о том, хотел бы он когда-нибудь сыграть супергероя, Том Холланд сказал, что хотел бы сыграть Человека-паука.
В фильме Человек-паук ни разу не использует удары кулаками против злодеев, с которыми сражается. Он использует паутину, парирует удары, сталкивает врагов друг с другом, пинает их ногами, но никогда не бьет кулаками.
Джон Уоттс считал, что “Человек-паук: Возвращение домой” это прежде всего история о взрослении, поэтому до начала съемок он устроил для актеров киномарафон картин Джона Хьюза, мастера таких историй. Они потратили целый день, просматривая такие картины Хьюза как “Клуб «Завтрак»“, “Выходной день Ферриса Бьюллера”, “Милашка в розовом” и другие.
В школе Питера Паркера можно заметить фотографии Говарда Старка (отца Тони Старка), доктора Абрахама Эрскина и Брюса Бэннера.
Когда Хэппи наблюдает за загрузкой самолета предметами из башни Мстителей, он замечает пояс Тора, но не может произнести его название: «Мэг... Мег... Волшебный пояс Тора!». Настоящее название пояса — Мегеньльорд.
Первый фильм о Человеке-пауке, где у главного героя появляются знаменитые крылья из паутины из комиксов.
Девятнадцатилетний Том Холланд стал самым молодым актером, сыгравшим Питера Паркера. Тоби Магуайру было 25 лет, а Эндрю Гарфилду — 26.
Стервятник — пятый член банды “Зловещая Шестерка”, появившийся в фильме о Человеке-Пауке. Ранее появились: Доктор Осьминог (“Человек-паук 2”, 2004 год), Песочный Человек (“Человек-паук 3: Враг в отражении”, 2007 год), и Электро (“Новый Человек-паук: Высокое напряжение”, 2014 год). Мистерио появился на экранах в фильме “Человек-Паук: Вдали от дома” (2019). Последним еще не появившимся членом банды остается Крэйвен-Охотник.
Майкл Китон описал Эдриана Тумса как обиженного персонажа: “Некоторые люди считают себя жертвами. Он кажется себе таким. Его главный аргумент в том, что он всегда был обделен и не получал по справедливости”.
Вторая часть названия — «Возвращение домой» — это намек на включение персонажа в кинематографическую Вселенную “Marvel”.
Марк Хэмилл хотел сыграть Стервятника в случае отказа Майкл Китона.
21 апреля 2016 года было официально объявлено, что Роберт Дауни-младший исполнит в фильме роль Тони Старка. Это первый случай, когда в фильме о Человеке-Пауке появляется еще один супергерой из кинематографической вселенной “Marvel”.
После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.