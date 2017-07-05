Человек-паук: Возвращение домой, 2017

Когда компания Marvel наконец вернула себе героя, столь долго бывшего в собственности у Sony, было объявлено, что стоит ждать новый перезапуск его приключений под названием «Человек-паук: Возвращение домой». Режиссёром назначили пока ещё не успевшего во всеуслышанье заявить о себе Джона Уоттса («Клоун», «Полицейская тачка»). На главную роль был выбран юный актёр Том Холланд («В сердце моря»), который уже появился в образе Человека-паука в картине «Первый мститель: Противостояние». Новую тётю Мэй сыграла Мариса Томей («Мой кузен Винни», «Линкольн для адвоката»). Также стало известно, что к актёрскому составу присоединился Майкл Китон («Бёрдмэн», «Бэтмен»).

Сюжет фильма «Человек-паук: Возвращение домой» расскажет о простом школьнике Питере Паркере, который получил суперспособности. В этот раз основное действие картины будет происходить после того, как герой впервые надел костюм. Одним из важных персонажей также станет Тони Старк в исполнении Роберта Дауни младшего, который уже успел завербовать Питера в свою команду в недавно развернувшейся «Гражданской войне». Отныне он стал для мальчика наставником и, естественно, поставщиком необходимого оборудования. Человеку-пауку будет необходимо привыкнуть к своей новой роли защитника города, а также он встретится лицом к лицу с новым злодеем.

Питер Паркер сумел громко заявить о себе во время разногласий в команде “Мстителей”, приняв самое непосредственное участие в том противостоянии. Но Человек-паук еще слишком молод, чтобы на равных сражаться со злом вместе с легендарными супергероями, и пока что вынужден вернуться в свой родной город. Он продолжает свое обучение в школе, слушает наставления тетушки Мэй и тщательно скрывает от сверстников свое альтер эго. Чтобы совсем не заскучать, Питер решает бороться с мелкой преступностью по ночам.

Но вскоре приходит время для настоящих испытаний. В руки бывшего бизнесмена по имени Эдриан Тумс попадают инопланетные технологии, оставшиеся на Земле после Битвы за Нью Йорк. Предприимчивый Тумс понимает, что с их помощью можно создавать мощнейшее оружие, и уже через некоторое время в городе появляется Стервятник — злодей в высокотехнологичном крылатом костюме, которого невозможно остановить без помощи супергероя.

Для Человека-паука наступает момент истины, ведь на кону не только безопасность города и его жителей. От исхода сражения со Стервятником зависит и будущее самого Питера. Сможет ли он доказать Мстителям, а главное самому себе, что достоин быть в их команде?