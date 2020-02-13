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Майкл Чернус
Майкл Чернус
Michael Chernus
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Майкл Чернус
Michael Chernus
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Дата рождения
8 августа 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Майкл Чернус
Родился 8 августа 1977 года. Роки Ривер, Огайо, США.
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Фильмография Майкл Чернус
Воспитательница
драма
2018, США
6.0
Ужин
триллер, драма
2017, США
4.0
Госпожа Америка
комедия
2015, США
6.0
Люди, места, вещи
комедия, мелодрама
2015, США
6.0
Капитан Филлипс
драма
2013, США
7.0
Он гораздо популярнее тебя
комедия
2013, США
4.0
Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик
2012, США
7.0
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Стал известен каст черной комедии об оборотнях по игре The Werewolves Within
Фильм находится в активной стадии производства.
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13 февраля 2020 15:44
Майкл Чернус снимется в черной комедии об оборотнях по игре The Werewolves Within
Актер сыграет дружелюбно-аморального типа.
Написать
12 февраля 2020 15:24
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