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Эдриан Тумс (Майкл Китон) нанял людей, купил технику и принялся разгребать инопланетный мусор в надежде, что все траты окупятся. Но не тут-то было. Его маленькая команда не в силах соперничать с корпорацией Тони Старка (Роберт Дауни мл.), вовремя опомнившейся и заключившей с властями контракт на сбор обломков. Руки Эдриан опускать не собирается и из мелкого предпринимателя переквалифицируется в нелегального торговца оружием, разработанного на основе инопланетных технологий. С изворотливым…