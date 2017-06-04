Эдриан Тумс (Майкл Китон) нанял людей, купил технику и принялся разгребать инопланетный мусор в надежде, что все траты окупятся. Но не тут-то было. Его маленькая команда не в силах соперничать с корпорацией Тони Старка (Роберт Дауни мл.), вовремя опомнившейся и заключившей с властями контракт на сбор обломков. Руки Эдриан опускать не собирается и из мелкого предпринимателя переквалифицируется в нелегального торговца оружием, разработанного на основе инопланетных технологий. С изворотливым…
Все может быть...
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К сожалению, в Цимлянске данного фильма пока не будет.
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Хорошего дня! :)
Рекомендую смотреть это с детьми или если вам до 16 лет.
2 балла!
"что за нафиг" тётя Мэй!?? а почему бы и не Шерон Стоун?!
сюжет очень слабый и скорее подходит для сериала, т.е. для первой серии.
понимаю и может быть уважаю тех, кому нравятся миры или что там параллельное Марвела, вам, наверно понравилось, каждому своё - но я не рекомендую смотреть этот фильм!
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