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Человек-паук: Возвращение домой Человек-паук: Возвращение домой
Киноафиша Фильмы Человек-паук: Возвращение домой Отзывы о фильме «Человек-паук: Возвращение домой»
Spider-Man: Homecoming Человек-паук: Возвращение домой 2017 / США
7.8 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Человек-паук: Возвращение домой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Эдриан Тумс (Майкл Китон) нанял людей, купил технику и принялся разгребать инопланетный мусор в надежде, что все траты окупятся. Но не тут-то было. Его маленькая команда не в силах соперничать с корпорацией Тони Старка (Роберт Дауни мл.), вовремя опомнившейся и заключившей с властями контракт на сбор обломков. Руки Эдриан опускать не собирается и из мелкого предпринимателя переквалифицируется в нелегального торговца оружием, разработанного на основе инопланетных технологий. С изворотливым…

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Артём Рогозин 4 июня 2017, 14:44
Оценка
Эм, а будет в Южно-Сахалинске предпоказ фильма "Человек-паук Возращение домой" как это было с фильмом "Доктор Стрэндж" ???)))
4 июня 2017, 14:44 Ответить
Киноафиша.инфо 5 июня 2017, 15:26
в ответ на сообщение Артём Рогозин от 4 июня 2017, 14:44
Артем, здравствуйте!
Все может быть...
Следите за информацией на нашем сайте! :)
5 июня 2017, 15:26 Ответить
Asad Gerasimov 5 июня 2017, 22:29
Оценка
Подскажите пожалуйста, а будет примьера фильма в Симферополе?
5 июня 2017, 22:29 Ответить
Киноафиша.инфо 6 июня 2017, 10:54
в ответ на сообщение Asad Gerasimov от 5 июня 2017, 22:29
Добрый день. Премьера намечена на 6 июля. Следите за расписанием. В рубрике подборки часто появляется информация об открытии предварительной продажи билетов.
6 июня 2017, 10:54 Ответить
Маша Сатарова 5 июля 2017, 11:39
Оценка
Я очень очень жду походки в кино и посмотреть ,, Человека Паука Возвращение Домой ,, - нууу очень интересно
5 июля 2017, 11:39 Ответить
Маша Сатарова 5 июля 2017, 11:40
Оценка
Спасибо вам большое
5 июля 2017, 11:40 Ответить
Лариса Сухарева 5 июля 2017, 16:13
Я заметила что вы отвечаете на опросы и еще и шутите :)
5 июля 2017, 16:13 Ответить
Киноафиша.инфо 5 июля 2017, 16:18
в ответ на сообщение Лариса Сухарева от 5 июля 2017, 16:13
Ну а как же без юмора) Напишите потом отзыв о фильме:)
5 июля 2017, 16:18 Ответить
Макс Крохин 5 июля 2017, 19:28
а в цимлянске завтро будет премьера
5 июля 2017, 19:28 Ответить
Илья Баранов 6 июля 2017, 09:11
а стоимость билета какова?
6 июля 2017, 09:11 Ответить
Киноафиша.инфо 6 июля 2017, 10:46
в ответ на сообщение Макс Крохин от 5 июля 2017, 19:28
Макс, здравствуйте!
К сожалению, в Цимлянске данного фильма пока не будет.
Следите за обновлением расписания :)
6 июля 2017, 10:46 Ответить
Киноафиша.инфо 6 июля 2017, 10:46
в ответ на сообщение Илья Баранов от 6 июля 2017, 09:11
Илья, доброе утро!
Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр, а также выбранный вами сеанс.
Хорошего дня! :)
6 июля 2017, 10:46 Ответить
multiay 8 июля 2017, 21:42
Оценка
👍👍👍
8 июля 2017, 21:42 Ответить
Тимур Сахапов 10 июля 2017, 03:39
Оценка
«Человек-паук: Возвращение домой — ода восторженных фанатов»
10 июля 2017, 03:39 Ответить
Димон Охламон 14 июля 2017, 20:04
Посмотрел, разочарован. Наверно потому что ждал продолжения техногенного боевика после мстителей железных человеков, а получил детское, растянутое, скучноватое кино с редкими и короткими экшен сценами.
Рекомендую смотреть это с детьми или если вам до 16 лет.
14 июля 2017, 20:04 Ответить
c553tk 21 июля 2017, 15:36
Оценка
Фильм не шедевр, но вполне смотрибельно. 8/10
21 июля 2017, 15:36 Ответить
Игорь Дугарев 22 июля 2017, 16:20
Оценка
Дружелюбный сосед, который носит трико.
22 июля 2017, 16:20 Ответить
Андрей 2 сентября 2017, 13:09
Оценка
вообще не понравился фильм!!!
2 балла!
"что за нафиг" тётя Мэй!?? а почему бы и не Шерон Стоун?!
сюжет очень слабый и скорее подходит для сериала, т.е. для первой серии.
понимаю и может быть уважаю тех, кому нравятся миры или что там параллельное Марвела, вам, наверно понравилось, каждому своё - но я не рекомендую смотреть этот фильм!
2 сентября 2017, 13:09 Ответить
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