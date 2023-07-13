Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Премьеры 2023 Премьеры июля 2023

Премьеры фильмов июля 2023 года

Все 2022 2023 2024 2026 2028
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
13 июля 2023
Миссия невыполнима 7
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер 2022, США
20 июля 2023
Оппенгеймер
Оппенгеймер
биография, драма, исторический 2023, США
Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация 2023, США
Все 2022 2023 2024 2026 2028
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши