Пусть Момо услышит, пусть Момо придет: опенинг 2 сезона «Дандадана» оказался с сюжетным сюрпризом — делает то, что Конспируну не светит

В первом сезоне «Дандадан» опенинг сделал самую правильную вещь — зарядил всех вайбом и цепким припевом «дандадан», а Creepy Nuts взорвали YouTube своим рэпом. Второй сезон мог бы пойти по тому же пути, но команда решила удивить. Вместо бодрого кача мы получили мрачную лирику от AiNA THE END — и часть зрителей не сразу поняла, что случилось. Но стоит прислушаться (или прочитать текст) — и новая тема раскрывается на другом уровне.

В этот раз песня On the Way сразу задает иной тон. Нет ритмичного безумия, зато есть глухой бит, почти шепот и резкие переходы. По сути, весь опенинг — это внутренняя исповедь Конспируна. В аниме ее не услышишь напрямую, но она звучит в каждом кадре: мутные цвета, глухие переулки, и лишь Момо сияет в этом полумраке.

Все снято так, будто мы смотрим на мир сквозь стекло его очков — круглая рамка искажает фон и делает акцент на том единственном, что дает Конспируну силы.

Слова песни подчеркивают этот посыл еще больше. Если в первом сезоне опенинг был просто гимном безумия и экшена, то теперь текст — признание. Конспирун хочет быть рядом с Момо, хочет защитить ее, но не уверен, заслуживает ли права стоять рядом. Отсюда и медленная часть, и срывающийся голос в кульминации. Даже если не вчитываться в перевод, все понятно по настроению и монтажу.

Некоторым фанатам тяжело принять эту смену тона. После бешеного рэпа Creepy Nuts многим хотелось продолжения драйва. Но «Дандадан» растет вместе с героями — второй сезон ныряет глубже, и опенинг это подчеркивает. Меньше безумия — больше личного. Такой ход может отпугнуть часть зрителей, но и дает шанс взглянуть на Конспируна по-новому.

«On the Way» — шаг в сторону и вперед одновременно. Он не заставит танцевать, но заставит слушать слова и разглядывать детали. И это уже победа.

Ранее мы писали: Второй сезон «Дандадан» только начали показывать, а сюжет третьего уже известен: фанам хватит одного названия, чтобы ликовать