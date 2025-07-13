Великому Патрику Стюарту — 85 лет! И мечту всей своей карьеры актер уже не исполнит никогда — а все из-за Тарантино

Сегодня сэру Патрику Стюарту исполняется 85 лет — возраст, в котором он все еще вдохновляет миллионы своим обаянием и голосом капитана Жан-Люка Пикара. А ведь однажды Стюарт мог вернуться к своей культовой роли, но уже совсем в другом ключе: под чутким, но дерзким руководством Квентина Тарантино.

Да, тот самый Тарантино, что подарил миру «Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденного», чуть было не ворвался во вселенную «Звездного пути» с рейтингом R и брызгами крови.

Капитан Пикар для самых взрослых

В конце 2017-го фанаты «Звездного пути» и Тарантино буквально сходили с ума: Квентин подтвердил, что придумал идею для полнометражного фильма, и Paramount с продюсером Дж. Дж. Абрамсом эту идею одобрили. Более того, сценарист «Выжившего» Марк Л. Смит взялся за черновик — и уверял позже, что это мог быть «лучший фильм во франшизе».

А Патрик Стюарт в это время давал интервью на кинофестивале в Дубае и мечтал вслух:

«Одно из моих секретных желаний — поработать с Тарантино. Если он снимет что-то связанное с “Звездным путем”, и там найдется место для старого доброго Жан-Люка — я в деле».

Для актера возраст не был помехой: в «Логане» он уже блестяще сыграл дряхлого профессора Ксавьера — мог бы так же блестяще вернуться и к Пикару.

Что за фильм это был бы?

По слухам и обрывкам откровений сценариста, Тарантино собирался вдохновиться классическим эпизодом «A Piece of the Action» из оригинального «Звездного пути» 60-х. В той серии команда «Энтерпрайза» оказывалась на планете, где все живут по законам гангстерского Чикаго 30-х. В руках Квентина эта идея обросла бы матерными диалогами, культовыми фразами и внезапными перестрелками.

Сценарист Марк Смит говорил, что это было бы «жесткое кино с фирменным почерком Тарантино», которое встряхнуло бы франшизу так же, как «Тор: Рагнарек» освежил киновселенную Marvel.

Старый Пикар в такой истории вполне мог бы стать мрачным ветераном — уставшим, но все еще держащим в кулаке весь экипаж и любого гангстера, который сунется с пистолетом. Это был бы «Звездный путь», каким его еще никто не видел: с юмором, кровью и моральными дилеммами под саундтрек из винтажного рок-н-ролла.

Почему все накрылось медным тазом?

Квентин Тарантино еще в начале карьеры поклялся себе и миру: он снимет только десять фильмов. Девять у него уже есть (он считает «Убить Билла» одним фильмом). И вот тут начались сомнения: правда ли он хочет, чтобы его великое прощание с режиссурой было «Звездным путем»?

Тарантино метался, переписывал, обсуждал — но в итоге просто не смог смириться с мыслью, что финальный титр его карьеры будет сопровождать логотип Paramount и космические корабли.

В 2020 году он окончательно сказал:

«Пусть снимут без меня. Я дам пару советов, если попросят. Но я сам это делать не буду».

Так Стюарт остался без роли мечты, сценарий остался лежать в ящике, а зрители остались гадать — каким бы безумным и гениальным мог оказаться «Звездный путь от Тарантино» с седым капитаном Пикаром и фирменным «motherf***er» на борту «Энтерпрайза».

Но мечта жива

Благо, Патрик Стюарт и без Тарантино снова вернулся на мостик — благодаря сериалу «Звездный путь: Пикар», который стал для фанатов настоящим подарком. Кто знает — может, однажды этот сценарий все-таки достанут с полки, и мы увидим, как две легенды Голливуда пересекутся хотя бы в параллельной вселенной. В конце концов, мечтать не вредно — особенно в 85. С юбилеем, капитан!

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