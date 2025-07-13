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«Это позорище Голливуда»: продолжение «Унесенных ветром» не спасли даже звезды первой величины — историю Скарлетт помножили на ноль

13 июля 2025 17:38
«Это позорище Голливуда»: продолжение «Унесенных ветром» не спасли даже звезды первой величины — историю Скарлетт помножили на ноль

Неудивительно, что зрители предпочитают обходить стороной неудавшийся сериал.

У «Унесенных ветром» нет «официального» продолжения, но есть нечто вроде фанатского сиквела. Спустя 55 лет после премьеры оригинального романа мир увидел «Скарлетт» — книгу Александры Рипли, которую в 1994 году экранизировали в виде мини-сериала. И если оригинал — это вечная классика, то сиквел стал блеклой пародией.

Во-первых, сценарий «предал» Митчелл, уверяют обзорщики с IMDb. Скарлетт вдруг готова бросить Тару — землю, ради которой она жила. Вместо сильной героини мы получили нервную любовницу, бегающую за Батлером. Юг США — практически полноценный герой первой истории — тут просто декорация.

Во-вторых, актеры не выдержали сравнения. После Вивьен Ли и Гейбла новые лица (даром что звезды — Тимоти Далтон, Шон Бин, кто только не) смотрятся как дешевая замена — без харизмы, без страсти. Даже дорогие костюмы не спасли.

«Это позорище Голливуда»: продолжение «Унесенных ветром» не спасли даже звезды первой величины — историю Скарлетт помножили на ноль

И наконец, «Скарлетт» просто скучен. Авторы растянули историю на банальные любовные перипетии и кучу ненужных линий — от фальшивой ирландской драмы до мелодраматичных клише. Шесть часов ради того, чтобы увидеть, как великая Скарлетт превращается в жалкую заложницу банального романа.

«Это позорище Голливуда», «В подростковом возрасте нравился роман, сейчас — нет», — жалуются наши читатели.

Вот и имеем 6,3 на IMDb — как важное напоминание: есть культовые фильмы, которым точно не нужно продолжение.

Ранее мы писали: Концовку «Унесенных ветром» зрители обсуждают даже 85 лет спустя — объясняем, почему фильм собрал в прокате 4 300 000 000 долларов

Фото: Кадр из фильма «Унесенные ветром» (1939), сериала «Скарлетт»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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