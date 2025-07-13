Готовьтесь рыдать в три ручья: Карл Урбан ненароком «заспойлерил» финал 5 сезона «Пацанов»

Конечно, напрямую актер ничего не сказал, но фаны умеют читать между строк.

Карл Урбан официально завершил съемки последнего сезона «Пацанов» и трогательно попрощался с командой сериала. Актер назвал проект «жизненным приключением», поблагодарив всех за «феноменальные восемь лет». И хотя премьеру пятого сезона ждать до 2026 года, этот прощальный пост выглядит как прощание не только с ролью, но и с самим Бутчером.

Во-первых, Урбан дал понять, что во всевозможных спин-оффах участвовать не собирается. А значит, вряд ли Билли выживет, чтобы бодаться с суперами где-нибудь в «Поколении “Ви”» или «Восхождение Воут». Во-вторых, сама история подводит нас к печальному финалу: еще в четвертом сезоне Бутчеру диагностировали неоперабельную опухоль мозга — побочка от временного V. По сюжету у него осталось всего полгода.

И если сериал пойдет по стопам комиксов Гарта Энниса, то нас ждет куда более жесткий поворот. Оригинал заканчивается тем, что Бутчер окончательно срывается с катушек и решает устроить тотальную зачистку всех, кто хоть как-то связан с V.

Он убивает ММ, Французика и Кимико, а в финале сталкивается с Хьюи, который в итоге сам его и добивает. С учетом того, что в «Поколении…» уже засветился вирус, убивающий суперов, вероятность, что Крипке приблизится к этой развязке, только растет.

Конечно, жаль прощаться с «Пацанами» на пике популярности, но есть в этом и плюс — сериал не рискует превратиться в бесконечный балаган. Крипке уже однажды обжегся на «Сверхъестественном», которое растянулось гораздо дальше изначального замысла. Теперь же он твердо закрывает основную историю на пятом сезоне.

И похоже, вместе с ней навсегда уходит самый харизматичный «пацан» — Билли Бутчер.

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