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Киноафиша Фильмы Мэри Поппинс возвращается Цитаты из фильма Мэри Поппинс возвращается

Цитаты из фильма Мэри Поппинс возвращается

Мэри Поппинс [поёт Джорджи, Аннабель и Джону] Ничто не уходит навсегда, просто меняет место.
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Michael Banks [после того, как Джорджи открывает дверь и видит появление Мэри Поппинс; он смотрит с приоткрытым ртом] Мэри...
Jane Banks Поппинс!
Mary Poppins Закрой рот, пожалуйста, Майкл, мы *всё ещё* не треска.
[он так и делает, потом Джейн тихо посмеивается]
Mary Poppins Джейн Бэнкс, вижу, ты всё ещё склонна посмеиваться.
[она ставит свою сумку на небольшой диван]
Michael Banks Боже мой, это действительно ты! Кажется, что ты совсем не постарела!
Mary Poppins *Правда*? Как невежливо! Никогда *не* обсуждают возраст женщины, Майкл. Надеялась, что я тебя этому научила.
Michael Banks Извини, я не хотел...
Jane Banks [перебивает] Ты вернулась! Я думала, мы тебя больше никогда не увидим.
Michael Banks Как здорово тебя видеть!
Mary Poppins [причёсывается перед зеркалом] Да, действительно, не правда ли?
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Джейн Бэнкс [Мэри Поппинс] Что привело тебя сюда после стольких лет?
Мэри Поппинс То же, что и в первый раз: я пришла присматривать за детьми Бэнкс.
Анабель Бэнкс *Нас*?
Мэри Поппинс О, да, и вас тоже.
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Mary Poppins Всё возможно, даже невозможное.
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Balloon Lady Почему бы вам не пойти первым, сэр?
Michael Banks Я? О нет, эти дни давно позади. Я не держал шарик с детства.
Balloon Lady Тогда вы забыли, каково это.
Michael Banks Держать шарик?
Balloon Lady Быть ребёнком.
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Jane Banks [детям] Когда твой отец и я были молоды, мы воображали, что Мэри Поппинс может делать всевозможные невозможные вещи! Но на самом деле этого не было...
Michael Banks Случаться?
Jane Banks Нет, конечно нет.
Michael Banks Глупости.
[Они говорят это, не замечая, что Мэри Поппинс снова скользит по перилам за ними]
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Anabel Banks Всё возможно!
Mary Poppins Даже невозможное.
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Balloon Lady Конечно, взрослые завтра всё забудут.
Mary Poppins Они всегда так делают.
Balloon Lady Остался только один шарик, Мэри Поппинс. Думаю, он твой.
Mary Poppins Должно быть, так и есть. Практически идеальна во всём.
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Мэри Поппинс [дельфину, который только что всплыл из ванной и с нетерпением щёлкает] Нет, пока нет.
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Anabel Banks Но нам няня не нужна.
John Banks Мы ведь выросли за прошедший год.
Mary Poppins [оглядываясь по комнате для детей] Ну, посмотрим, что тут можно сделать.
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Jane Banks Ты уверена, что это вполне безопасно?
Mary Poppins Ни капельки. Готова!
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Мэри Поппинс Ничего. Какое полезное слово, правда? Оно может значить всё и ничего одновременно.
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Georgie Banks Как же она это сделала?
Jack Вот что тебе надо знать о Мэри Поппинс: она никогда ничего не объясняет.
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Mary Poppins Когда мир переворачивается с ног на голову, лучше всего повернуться вместе с ним.
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Mary Poppins Мы на пороге приключений, дети. Не портите их излишними вопросами.
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Mary Poppins Когда меняешь точку зрения, меняется и всё, что видишь.
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Jack Разрешите заверить вас, вы выглядите прекрасно, как всегда!
Mary Poppins Правда? Рада тебя видеть, Джек.
Jack И я рад тебя видеть, Мэри Поппинс.
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Mr. Dawes Jr. Жил-был человек с деревянной ногой по имени...
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Мэри Поппинс [шёпотом, с волнением, перед тем как погрузиться в пенную ванну] Поехали!
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Jack [когда он с Джорджи видят, как Мэри Поппинс спускается на его воздушном змее, затем они подтягивают его] Чёрт возьми...
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Michael Banks [глядя на снежный шар с собором Святого Павла, затем доставая наш с Джейн воздушный змей] Честно говоря, я уже не помню, зачем мы вообще сохранили всю эту рухлядь. Зачем, на свете, мы припрятали эту старую, сломанную штуку?
Jane Banks [отбирая змей, потом улыбаясь и глядя на него] Ты не помнишь этот змей? Мы так любили запускать его с мамой и папой.
Michael Banks Ну, он больше не полетит. Вон с ним; ни шагу назад.
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Georgie Banks Папа, тётя Джейн, быстро! Срочно!
Michael Banks [когда он и Джейн входят сверху] Что случилось, Джорджи?
Jane Banks Что-то произошло?
Georgie Banks Я запускал воздушного змея, а он зацепился за няню!
Jane Banks О чём ты говоришь?
Georgie Banks [берёт Майкла за руку и ведёт его и Джейн вниз] Пойдёмте, посмотрите!
Michael Banks Подожди, где ты взял этого змея?
Georgie Banks Я нашёл его в парке.
[он открывает дверь, показывая Мэри Поппинс]
Georgie Banks *Она* не дала ему улететь.
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Мэри Поппинс [поёт] И вот, когда день закончен, немного чепухи — и весело нам всем!
Мэри Поппинс Мэри Поппинс, Джорджи Бэнкс, Энабель Бэнкс, Джон Бэнкс: [все поют] Ты можешь вообразить такое?
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Мэри Поппинс [Джону и Анабель] Если вы двое собираетесь продолжать шёпотом, я бы хотела, чтобы вы тренировались делать это как можно громче. Это всё равно будет невежливо, но хотя бы мы все будем в курсе тайны.
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Мэри Поппинс [пение] Некоторые любят плескаться и играть; можете себе представить? И ездить на море в отпуск; можете себе представить?
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Michael Banks Ты как-то помогал им пытаться спасти дом?
Mary Poppins Я ни слова не сказала. Это была вся идея детей.
Michael Banks Все это время, пока я за ними присматривал, они присматривали за мной. Я всё перепутал с ног на голову.
Mary Poppins Это семейная черта Бэнксов.
Michael Banks О чем я только думал?
Mary Poppins Некоторые люди слишком много думают. В этом я уверена.
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Mary Poppins Боже мой, Аннабель, что ты наделала со своей одеждой? На такой земле можно целый сад вырастить.
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Ellen [о приходящих юристах] Волки у дверей.
Michael Banks Что им надо?
Ellen Что ж, по моему — хорошенько отхватить.
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Georgie Banks [видит, как Мэри Поппинс ловит свой ковровый мешок и зонтик] Как ты это сделала?
Mary Poppins Что именно?
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Мэри Поппинс [после того, как она приземляется в парке с воздушным змеем, которого Джек и Джорджи раньше вытащили] Нужно быть осторожнее, когда поднимается ветер, Джордж; ты чуть не потерял своего змея.
[Аннабель и Джону]
Мэри Поппинс А вы двое чуть не потеряли своего Джорджи. Он мог бы совсем улизнуть, если бы я не держала другой конец той нитки.
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Mary Poppins [видя беспорядок, который устроили Майкл и Джейн] Боже мой, да что ж это такое. Казалось бы, уже пора научиться за собой прибирать.
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Michael Banks [со слезами, обращаясь к Джорджи, Аннабель и Джону] Мы вот-вот потеряем наш дом! Всё развалилось с тех пор, как ваша мама...
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Jack Хорошо, что ты пришла именно сейчас, Мэри Поппинс.
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Jack Если только взглянешь вверх, тебя ждет совсем другой взгляд на вещи.
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Mary Poppins Раз-два, готово!
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Jack Когда я теряю дорогу, я просто смотрю вверх.
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Джон Бэнкс Что такое «лири»?
Джек Это то, как мы, фонарщики, называем себя. Лири — зажигают фонари и указывают путь!
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[Мистер Доуэс-младший приходит в банк]
Mr. Dawes Jr. Вот так тебя и поймали, Вилли.
Wilkins Дядя Доуэс? Что ты здесь делаешь?
Mr. Dawes Jr. Птичка нашептала.
[поворачивается к зонту-попугаю, подмигивает, и зонтик-попугай ему в ответ подмигивает]
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Anabel Banks [глядя на починенную чашку] Джон, смотри. Шарф Мэри Поппинс. Значит, это был не сон.
John Banks Скажем ей?
Anabel Banks Лучше не надо. Думаю, она и так всё знает.
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Michael Banks Значит, ты ходила и наполняла детям головы всякой ерундой?
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Georgie Banks Что ты делаешь?
[Gooding и Frye ахают]
Wilkins Ну, ну, если это не мальчик, который разбил чашу. Мы долго ждали, когда вы, дети Бэнкс, придёте в гости. Чтобы он мог оплатить и наведаться в ваш детский сад.
Georgie Banks Но... Но это же наши вещи.
Wilkins О, теперь они уже не ваши.
Georgie Banks [видит Гилли в коробке] Отдай Гилли обратно!
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Mary Poppins Нам нужно, чтобы ты починила эту чашу, дорогая.
Cousin Topsy Нет, нет, нет, нет, нет. Я же говорила тебе — во вторую среду месяца, когда всё идёт кувырком.
Anabel Banks Идёт кувырком? Что это значит?
Cousin Topsy Это значит, что весь мой мир переворачивается вверх тормашками, как черепаха на спине. И я не знаю, где верх, где низ, где моя верхушка, а где низинка.
Mary Poppins Да, кажется, мы все поняли идею.
Cousin Topsy Хорошо. Для тебя это быстро.
🧡
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Anabel Banks Ты не могла бы открыть дверь? У меня тут водопроводчики.
Ellen Быстро сработали, да?
[протягивает швабру и полотенца Джорджи]
Ellen Вот, Джорджи. Возьми их.
[стучат в дверь]
Ellen Иду! Ёлки-палки.
Gooding [когда она открывает дверь] Ах! Доброе утро, мама.
Ellen На водопроводчиков они совсем не похожи.
Anabel Banks Я по телефону имела в виду.
Gooding Мы не водопроводчики, мы — юристы.
Ellen Юристы? А я уж думала, вы хоть чем-то полезным окажетесь.
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Anabel Banks Куда нам идти, Мэри Поппинс?
Mary Poppins А почему ты меня спрашиваешь? В конце концов, вы же ведёте.
Anabel Banks Мы?
John Banks Но мы же...
Mary Poppins Шли, как в тумане.
Anabel Banks Нет, не шли. То есть, мы в тумане, но...
John Banks Мы просто разговаривали.
Mary Poppins Да, слишком сосредоточены на том, где были, чтобы заметить, куда идёте.
John Banks Но папа сказал идти прямо домой.
Anabel Banks Он будет в ярости, если мы опоздаем.
Mary Poppins С этим уже ничего не поделать, правда?
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Анабель Бэнкс Мама всегда заставляла нас купаться вечером.
Мэри Поппинс По моему опыту, Анабель, идеальное время для ванны — когда нужно помыться. Джорджи, ты пойдёшь первым.
Джон Бэнкс [останавливает Джорджа, когда тот делает шаг вперёд] Мы вполне способны сами налить себе ванну.
Мэри Поппинс Очень полезно, Джон. Тогда можешь закрыть кран.
[он двигается, чтобы сделать это]
Мэри Поппинс Но ещё не совсем. Сначала надо добавить пузырьков.
Джон Бэнкс А я не люблю мыльные пузыри.
Мэри Поппинс Тогда тебе придётся всеми силами их избегать.
Джон Бэнкс Она крепкий орешек, да?
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Anabel Banks Где мы?
Jack [постукивая по стеклянному листу] Похоже, мы в Китае, так сказать.
Mary Poppins Сюда, все. Это колесо само себя не починит. Идите осторожно, это тонкий фарфор, не хотим повредить глазурь.
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Jack Видишь, тут ничего сложного.
Anabel Banks Ты умеешь говорить на лири, Мэри Поппинс?
Mary Poppins Умею ли я говорить на лири?
Jack Конечно умеет — это же Мэри Поппинс!
Georgie Banks Мы можем с вами?
Anabel Banks Анабель Бэнкс, Джон Бэнкс: пожалуйста?
Mary Poppins Ну, если уж на то пошло.
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Georgie Banks Я скучаю по маме.
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Michael Banks [о Уилкинсе] Не смей критиковать моих детей! Не смей! Они не врут, и ты это знаешь! Если бы я только поверил им раньше. Так что забирай дом! У меня всё, что мне нужно, прямо здесь.
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Jack Олени и кобылицы, детёныши и самки, добро пожаловать на наше грандиозное шоу! Для меня большая честь представить сегодняшнего знаменитого гостя: единственную и неповторимую... Мэ-ри Поппинс!
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Mary Poppins Джорджи, это ясли, напоминаю, а не музыкальный зал.
Georgie Banks Можно нам ещё ванну?
Mary Poppins Да брось ты.
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Jack Слушайте, чего у всех такие мрачные морды? Шесть пенсов потеряли, а один нашли?
Anabel Banks Мы всё испортили.
John Banks Отец на нас страшно рассердился.
Georgie Banks И домой не можем найти дорогу.
Jack Потерялись? Ты, Мэри Поппинс?
Mary Poppins Безнадёжно.
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Ellen Майкл, твой портфель! Чёрт возьми, он бы и голову на завтрак оставил, если бы она не была прикручена.
Mary Poppins Держи, Эллен. Я заберу портфель. Мы с детьми как раз по делам туда идём. Потом заглянем в банк.
Jack Я подвезу. Мои обходы закончены.
Mary Poppins Прекрасно.
Jack [ведёт их к своему велосипеду] Все на борт, ребята. Пошли.
Anabel Banks На велосипеде? Но нас пятеро. Мы все не влезем.
John Banks Только от веса на колёсах трещать будет. Мэри Поппинс, сколько ты весишь?
Jack [глаза расширяются от изумления] Не твоё это дело. Всё зависит от баланса.
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Wolf Поторопитесь, поторопитесь! Осталось всего несколько мест! Берите билеты, пока есть возможность, на единственный и неповторимый вечер...
[увидев Мэри]
Wolf Мэри Поппинс! Какое счастье видеть вас у нас сегодня вечером.
Mary Poppins Спасибо.
Wolf А кто это у нас тут? Да это же Джон, Анабель и Джорджи Бэнкс!
John Banks Вы нас знаете?
Wolf Конечно. Все знают детей Бэнкс.
Badger Мы уже много лет наблюдаем за вами в детской.
Weasel Очень приятно наконец познакомиться.
Wolf Поторопитесь, берите орешки и сахарную вату и проходите внутрь.
Georgie Banks Можно, Мэри Поппинс?
Mary Poppins Можно.
Georgie Banks [торопятся прочь с Анабель и Джоном] Пошли! Возьмём сахарную вату!
Mary Poppins Только не подходите близко к краю миски.
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John Banks Мы можем это сделать, Мэри Поппинс? Мы можем повернуть время вспять?
Mary Poppins Ну, я не вижу причин, почему это не может быть устроено.
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[Во время песни «Встречают по одежке»]
Пингвин №1 [о одном из рассказов дяди Гутенбурга] Мэри Поппинс, не могли бы вы привести пример?
Мэри Поппинс С удовольствием!
[Мэри Поппинс «сажает» поцелуй на клюв пингвина пальчиком]
Пингвин №1 [влюблённо] Мм!
[пингвин кокетливо поднимает брови в сторону Мэри Поппинс, пока зал в Королевском Далтон Холле смеётся]
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Ellen Как именно мне приготовить завтрак, если в кладовке нет ничего, кроме соленой сельди и мармелада?
Michael Banks Продукты. Я собирался вчера сходить.
Ellen Хорошо. Соленая сельдь на завтрак и мармелад на обед.
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Wilkins Это Бэнкс.
Frye Он успел вовремя!
Wilkins Пока нет. Спустись вниз и проследи, чтобы он не попал внутрь, пока этот проклятый часы не пробьют двенадцать.
Frye Но, сэр...
Wilkins Ну же, мистер Фрай!
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Mary Poppins У тебя гости, кузина. Могла бы хотя бы у двери их встретить.
Cousin Topsy А как же мне это сделать, скажите, если я здесь внизу, а сама на потолке?
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Mary Poppins Ты, должно быть, видела довольно странный кошмар, надо сказать.
Georgie Banks Ты была права, Мэри Поппинс! Внешность — не книга. Мы думали, что они хорошенькие, а они оказались злыми!
Mary Poppins О чём ты говоришь?
Georgie Banks Они пытались забрать Джилли!
Mary Poppins Нет, Джилли здесь, спит, как и ты должна была спать.
Georgie Banks Но это всё было на самом деле! Они украли все наши вещи, а волк сказал, что мы больше никогда не увидим наш дом!
Mary Poppins Это абсурд.
John Banks У меня тоже был такой кошмар.
Anabel Banks И у меня тоже. Всё казалось слишком реальным.
Georgie Banks Я не хочу потерять наш дом.
🧡
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[первые слова]
Milkman Доброе утро, Джек.
🧡
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Admiral Boom [слышно, как бьёт Биг-Бен] Чёрт возьми, слишком рано! Почему эти тупые болваны из Биг-Бена не могут попасть в точку?
🧡
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🥺
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🥱
Admiral Boom Вот это да! Они сделали это снова! Эти неуклюжие раздолбаи прозвонили Биг-Бен слишком рано!
🧡
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