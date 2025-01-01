Мэри Поппинс[шёпотом, с волнением, перед тем как погрузиться в пенную ванну]Поехали!
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Jack[когда он с Джорджи видят, как Мэри Поппинс спускается на его воздушном змее, затем они подтягивают его]Чёрт возьми...
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Michael Banks[глядя на снежный шар с собором Святого Павла, затем доставая наш с Джейн воздушный змей]Честно говоря, я уже не помню, зачем мы вообще сохранили всю эту рухлядь. Зачем, на свете, мы припрятали эту старую, сломанную штуку?
Jane Banks[отбирая змей, потом улыбаясь и глядя на него]Ты не помнишь этот змей? Мы так любили запускать его с мамой и папой.
Мэри Поппинс[поёт]И вот, когда день закончен, немного чепухи — и весело нам всем!
Мэри ПоппинсМэри Поппинс, Джорджи Бэнкс, Энабель Бэнкс, Джон Бэнкс: [все поют] Ты можешь вообразить такое?
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Мэри Поппинс[Джону и Анабель]Если вы двое собираетесь продолжать шёпотом, я бы хотела, чтобы вы тренировались делать это как можно громче. Это всё равно будет невежливо, но хотя бы мы все будем в курсе тайны.
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Мэри Поппинс[пение]Некоторые любят плескаться и играть; можете себе представить? И ездить на море в отпуск; можете себе представить?