Наша рецензия

Новый фильм – прямой наследник диснеевского мюзикла 1964 года. Майкл и Джейн, маленькие герои той картины, выросли и превратились в вечно занятых взрослых. Майкл (Бен Уишоу) теперь сам воспитывает троих детей: сыновей Джона и Джорджи и дочь Аннабель. Их мама ушла из жизни после долгой болезни, и у молодого вдовца все валится из рук. Джейн (Эмили Мортимер) занимается общественной работой и в перерывах между митингами помогает брату. В доме по-прежнему хозяйничает экономка Эллен, по…