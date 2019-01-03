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Мэри Поппинс возвращается Мэри Поппинс возвращается
Киноафиша Фильмы Мэри Поппинс возвращается Отзывы о фильме «Мэри Поппинс возвращается»
Mary Poppins Returns Мэри Поппинс возвращается 2018 / США
7.2 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Мэри Поппинс возвращается»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Новый фильм – прямой наследник диснеевского мюзикла 1964 года. Майкл и Джейн, маленькие герои той картины, выросли и превратились в вечно занятых взрослых. Майкл (Бен Уишоу) теперь сам воспитывает троих детей: сыновей Джона и Джорджи и дочь Аннабель. Их мама ушла из жизни после долгой болезни, и у молодого вдовца все валится из рук. Джейн (Эмили Мортимер) занимается общественной работой и в перерывах между митингами помогает брату. В доме по-прежнему хозяйничает экономка Эллен, по…

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Наталья Семенова 3 января 2019, 15:56
Очень понравился!
3 января 2019, 15:56 Ответить
Potekhin 7 января 2019, 21:49
Оценка
Это мюзикл-сказка (оперетта) для детей или для семейного просмотра с примитивным сюжетом, затянутый и вконец испорченный русским дубляжом песенных арий. Кому пришло в голову такое? И голоса не те, и русский стихотворный перевод ужасен, на уровне худшей самодеятельности детского сада. Гораздо лучше было дать закадровое резюме содержания песен и оставить их английский оригинал вместо этого позорного дубляжа. Актёрская игра достойная, но не более того. Высочайшей оценки заслуживает лишь зрительный ряд - и потрясающие виды Лондона времён Великой депрессии, и поразительные фантастические миры. Идеально выверенные цвета, детали обстановки, костюмы персонажей. Но одних зрительных впечатлений для фильма мало. В целом впечатление негативное.
7 января 2019, 21:49 Ответить
Nadezhda Kuzmina 8 января 2019, 19:27
Оценка
Лучше посмотреть нашу старую русскую версию, чем это. Наверно детишкам может понравится, но мы ушли , не дождавшись конца
8 января 2019, 19:27 Ответить
Наталия Сергеева 11 января 2019, 04:04
Оценка
Нам очень понравился этот мюзикл. Ходили я, двое детей 8 и 6 лет и бабушка, все остались довольны, никому не было скучно и никто не хотел уйти. Фильм довольно специфический и для тех, кто не знает и не любит версию 1964 года, действительно скорее всего будет неинтересно. Перевод песен, конечно, мог бы быть и получше, но мы обязательно посмотрим при случае оригинальную версию. Весь фильм детей было не оторвать от экрана: они хохотали и переживали вместе с героями. Эмили Блант - идеальная Мэри Поппинс, слов нет, как хороша, само совершенство :) И все остальные актёры не подкачали, а состав там весьма и весьма. Мне показалось, что в фильме использовали немного изменённые декорации из Паддингтона (дом Бэнксов, в частности). Просто это показалось забавным, учитывая, что там есть и актёры из этого фильма. В общем, я бы не рекомендовала фильм всем своим друзьям, так как почти никто из них не смотрел оригинал 1964 года и у них у всех будет сравнение с нашей отечественной Мэри в пользу последней, ибо это наше детство и вс
11 января 2019, 04:04 Ответить
Леонид Богомолов 12 января 2019, 14:06
Оценка
Отличный мюзикл без пошлостей, хорошая музыка, хорошо поставленные танцы и очень жизнеутверждающий ! Всем рекомендую, получите удовольствие.
12 января 2019, 14:06 Ответить
donata.13 12 января 2019, 18:24
Оценка
Фильм очень классный. Добрый,красивый с глубоким смыслом. Ходили с ребенком 6 лет ей очень понравилось)))
12 января 2019, 18:24 Ответить
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