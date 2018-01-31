10 звезд, получивших номинацию на «Оскар» за первый же фильм в карьере

Кто-то (не будем показывать пальцем в сторону ДиКаприо) ждет своего первого «Оскара» десятилетиями, а кто-то получает заветную статуэтку, открывающую в Голливуде все двери, с первой же