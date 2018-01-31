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Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Angela Lansbury
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Анджела Лэнсбери
Angela Lansbury
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Дата рождения
16 октября 1925
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
173 см
Биография Анджелы Лэнсбери
Родилась 16 октября 1925 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Анджелы Лэнсбери
Гринч
анимация
2018, США
7.0
Шофер мисс Дэйзи
спектакль
2013, США
5.0
Пингвины мистера Поппера
комедия
2011, США
7.0
Моя ужасная няня
сказка, комедия, семейный
2005, США / Великобритания / Франция
5.0
Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация
1991, США
8.0
Зеркало треснуло
триллер, криминал, драма
1980, Великобритания
6.0
Кандидат от Манчжурии
триллер, драма
1962, США
7.0
Голубые Гавайи
комедия, мюзикл
1961, США
6.0
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