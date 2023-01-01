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Мэри Поппинс возвращается Мэри Поппинс возвращается
Киноафиша Фильмы Мэри Поппинс возвращается Награды и номинации фильма Мэри Поппинс возвращается
Mary Poppins Returns Мэри Поппинс возвращается 2018 / США
7.0 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Мэри Поппинс возвращается

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, США, триллер
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Китай, анимация
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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