Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зомби: Из Пусана в Гангнам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мэри Поппинс возвращается Мэри Поппинс возвращается
Киноафиша Фильмы Мэри Поппинс возвращается Мэри Поппинс возвращается, 2018: актеры и роли
Mary Poppins Returns Мэри Поппинс возвращается 2018 / США
7.4 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Мэри Поппинс возвращается, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Маршалл Роб Маршалл Rob Marshal
В ролях
Эмили Блант Эмили Блант Emily Blunt Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Эмили Мортимер Эмили Мортимер Emily Mortimer Лин-Мануэль Миранда Лин-Мануэль Миранда Lin-Manuel Miranda Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Дик Ван Дайк Дик Ван Дайк Dick Van Dyke Пикси Дейвис Пикси Дейвис Pixie Davies Джоэль Доусон Джоэль Доусон Joel Dawson Натанаэль Салех Натанаэль Салех Nathanael Saleh
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
На краю
На краю
2022, США, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши