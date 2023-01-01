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Мэри Поппинс возвращается
Мэри Поппинс возвращается, 2018: актеры и роли
Mary Poppins Returns
Мэри Поппинс возвращается
2018 / США
Трейлер
7.4
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46
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Мэри Поппинс возвращается, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Маршалл
Rob Marshal
В ролях
Эмили Блант
Emily Blunt
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Лин-Мануэль Миранда
Lin-Manuel Miranda
Джули Уолтерс
Julie Walters
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Колин Ферт
Colin Firth
Дик Ван Дайк
Dick Van Dyke
Пикси Дейвис
Pixie Davies
Джоэль Доусон
Joel Dawson
Натанаэль Салех
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