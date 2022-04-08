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Мэрил Стрип

Meryl Streep
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип Meryl Streep
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Дата рождения
22 июня 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Мэми Гаммер
Мэми Гаммер
мать и дочь
Биография Мэрил Стрип

Мэрил Стрип - американская актриса театра, кино, телевидения и кинопродюсер, родилась 22 июня 1949 в Саммите (Нью-Джерси, США). До рождения Мэрил в семье Стрип уже подрастали сыновья Дэн и Гарри. Отец семейства работал менеджером фармацевтической компании, а мать была художницей. Кроме Мэрил в семье было еще двое детей – мальчики Дэн и Гарри. Род Стрип принадлежал к пресвитерианской церкви, мать актрисы имела швейцарские, ирландские и английские корни, а отец — голландские, его дальние предки были сефардами. Мать с ранних лет привила будущей актрисе любовь к искусству. Ее детство по большей части прошло в небольшом городке Бернадсвиль  в штате Нью-Джерси, где она обучалась в Высшей школе. После ее окончания Стрип получила степень бакалавра в области искусств и продолжила учиться в Колледже Вассара, где успела приобрести опыт по специализации «драма», приняв участие в программе по обмену в Дартмутском колледже. В 1971, когда девушка окончила колледж, она не хотела останавливаться на достигнутом и получила степень магистра изобразительного искусства в Йельской драматической школе. Именно на ее сцене состоялся театральный дебют Мэрил, когда она играла в театральном кружке при этой школе.

Фильмы с Мэрил Стрип

Первую роль в кино Стрип исполнила в 1977 году в фильме «Джулия», а в 1978 уже была номинирована на «Оскар» за роль в фильме «Охотник на оленей». Годом позже Мэрил все же получила эту премию, но уже за роль в ленте «Крамер против Крамера». Наибольшую популярность актриса имела в 1970-1980-е годы, в этот период с ее участием вышло около 30 кинолент, самыми запоминающимися из которых считаются «Выбор Софи» (1982) (за него актриса получила «Оскар», «Золотой Глобус» и  премию Национального совета кинокритиков США), «Силквуд» (1983), «Из Африки» (1985), «Ревность» (1986), «Дикая река» (1994), «Мосты округа Мэдисон» (1995) и «Смерть ей к лицу».

 В 1990-е ее карьера Стрип пережила небольшой спад не только по числу картин, на которые ее утверждали, но и значимости ролей. В 2000-е Мэрил снова напомнила киноиндустрии о своем профессионализме. Каждый год она появлялась на широких экранах в 2-3 фильмах. Наиболее яркими проектами в фильмографии Стрип того десятилетия стали «Часы» (2002), «Адаптация» (2002), «Дьявол носит Prada» (2004) (за него актриса получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль»), «Мамма Миа!» (2008), «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009).

Мэрил Стрип - Третий «Оскар»

Свой третий «Оскар» Мэрил Стрип получила за блестящее воплощение на экране одной из самых противоречивых политических фигур XX века — Маргарет Тэтчер, первой женщины, ставшей премьер-министром Великобритании, которая при этом была на склоне лет, страдала слабоумием, разговаривала с умершим мужем и часто забыла, какой сегодня день недели. Актрисе удалось не только убедительно состариться на несколько десятилетий при помощи пластического грима и ошеломительной актерской игры, но и показать, что в этой одинокой женщине, которая погрязла в своем прошлом и тревогах о своей политической карьере, еще есть силы управлять государством. За свою роль в этой ленте Мэрил получила помимо «Оскара» «Золотой глобус», Премию BAFTA, номинацию на премию Гильдии киноактеров США и номинацию на премию британского независимого кино.

Мэрил по сей день остается востребованной акрисой, последние фильмы, где ее можно увидеть: Август: «Графство Осейдж» (2013), «Посвященный» (2014)  «Суфражистка» (2015), «Рики и Флэш» (2015) и «Флоренс Фостер Дженкинс» (2016).

Награды и номинации Мэрил Стрип

За свою длительную кинокарьеру Мэрил Стрип получила 17 номинаций на «Оскар», из них три победы. Кроме того на счету актрисы по две премии BAFTA и «Эмми», более 20 номинаций на «Золотой Глобус» (что является рекордом за всю историю существования премии), из них 8 побед.

Личная жизнь Мэрил Стрип

Мэрил была помолвлена с актером Джоном Казале с 1976 года до его смерти от рака легких весной 1978 года. В том же году актриса вышла замуж за скульптора Дона Гаммера, в этом браке родилось четверо детей: Генри «Хэнк» Вулф Гаммер, Мэри Уилла Гаммер, Грейс Джейн Гаммер и Луиза Джекобсон Гаммер. Мэри и Грейс пошли по стопам матери и стали актрисами, а Хэнк стал музыкантом, выступающим под псевдонимом Генри Вулф.

Мэрил Стрип и Дональд Трамп

В 2016 году после победы Дональда Трампа на выборах президента США, Мэрил стала одной из ярых противниц его политики. На "Золотом Глобусе" актриса прочитала эмоциональную речь, которая положила начало вражде. Трамп в свою очередь заявил, что Стрип - самая переоцененная актриса.

Интересные факты о Мэрил Стрип

- В 2001 году Мэрил Стрип и Лиам Нисон были ведущими Нобелевского концерта. В 2010 году актриса стала членом Американской академии искусства и литературы и была удостоена почетного звания Доктора искусствоведения в Гарвардском университете. Также Мэрил выступает оратором Национального музея женской истории, в который она вложила много личных средств и где провела много мероприятий.

- Мэрил - рекордмсен по количеству номинаций на Оскар

- В детстве мечтала стать оперной певицей

- 27 мая объявлен властями нью-йоркского района Манхэттен Днем Мэрил Стрип

Фильмография Мэрил Стрип
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх
комедия 2021, США
7.0
Пусть говорят
Пусть говорят
драма, комедия 2020, США
6.0
Выпускной
Выпускной
мюзикл, драма, комедия 2020, США
5.0
Наш дом: Как жить на планете Земля
Наш дом: Как жить на планете Земля
анимация, короткометражный, семейный 2020, США
7.0
Ландромат
Ландромат
драма 2019, США
6.0
Маленькие женщины
Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.0
Mamma Mia 2
Mamma Mia 2
мюзикл 2018, США
7.0
Мэри Поппинс возвращается
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.0
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Мэми Гаммер
Мэми Гаммер Mamie Gummer
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