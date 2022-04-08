Мэрил Стрип - американская актриса театра, кино, телевидения и кинопродюсер, родилась 22 июня 1949 в Саммите (Нью-Джерси, США). До рождения Мэрил в семье Стрип уже подрастали сыновья Дэн и Гарри. Отец семейства работал менеджером фармацевтической компании, а мать была художницей. Кроме Мэрил в семье было еще двое детей – мальчики Дэн и Гарри. Род Стрип принадлежал к пресвитерианской церкви, мать актрисы имела швейцарские, ирландские и английские корни, а отец — голландские, его дальние предки были сефардами. Мать с ранних лет привила будущей актрисе любовь к искусству. Ее детство по большей части прошло в небольшом городке Бернадсвиль в штате Нью-Джерси, где она обучалась в Высшей школе. После ее окончания Стрип получила степень бакалавра в области искусств и продолжила учиться в Колледже Вассара, где успела приобрести опыт по специализации «драма», приняв участие в программе по обмену в Дартмутском колледже. В 1971, когда девушка окончила колледж, она не хотела останавливаться на достигнутом и получила степень магистра изобразительного искусства в Йельской драматической школе. Именно на ее сцене состоялся театральный дебют Мэрил, когда она играла в театральном кружке при этой школе.

Фильмы с Мэрил Стрип

Первую роль в кино Стрип исполнила в 1977 году в фильме «Джулия», а в 1978 уже была номинирована на «Оскар» за роль в фильме «Охотник на оленей». Годом позже Мэрил все же получила эту премию, но уже за роль в ленте «Крамер против Крамера». Наибольшую популярность актриса имела в 1970-1980-е годы, в этот период с ее участием вышло около 30 кинолент, самыми запоминающимися из которых считаются «Выбор Софи» (1982) (за него актриса получила «Оскар», «Золотой Глобус» и премию Национального совета кинокритиков США), «Силквуд» (1983), «Из Африки» (1985), «Ревность» (1986), «Дикая река» (1994), «Мосты округа Мэдисон» (1995) и «Смерть ей к лицу».

В 1990-е ее карьера Стрип пережила небольшой спад не только по числу картин, на которые ее утверждали, но и значимости ролей. В 2000-е Мэрил снова напомнила киноиндустрии о своем профессионализме. Каждый год она появлялась на широких экранах в 2-3 фильмах. Наиболее яркими проектами в фильмографии Стрип того десятилетия стали «Часы» (2002), «Адаптация» (2002), «Дьявол носит Prada» (2004) (за него актриса получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль»), «Мамма Миа!» (2008), «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009).

Мэрил Стрип - Третий «Оскар»

Свой третий «Оскар» Мэрил Стрип получила за блестящее воплощение на экране одной из самых противоречивых политических фигур XX века — Маргарет Тэтчер, первой женщины, ставшей премьер-министром Великобритании, которая при этом была на склоне лет, страдала слабоумием, разговаривала с умершим мужем и часто забыла, какой сегодня день недели. Актрисе удалось не только убедительно состариться на несколько десятилетий при помощи пластического грима и ошеломительной актерской игры, но и показать, что в этой одинокой женщине, которая погрязла в своем прошлом и тревогах о своей политической карьере, еще есть силы управлять государством. За свою роль в этой ленте Мэрил получила помимо «Оскара» «Золотой глобус», Премию BAFTA, номинацию на премию Гильдии киноактеров США и номинацию на премию британского независимого кино.

Мэрил по сей день остается востребованной акрисой, последние фильмы, где ее можно увидеть: Август: «Графство Осейдж» (2013), «Посвященный» (2014) «Суфражистка» (2015), «Рики и Флэш» (2015) и «Флоренс Фостер Дженкинс» (2016).

Награды и номинации Мэрил Стрип

За свою длительную кинокарьеру Мэрил Стрип получила 17 номинаций на «Оскар», из них три победы. Кроме того на счету актрисы по две премии BAFTA и «Эмми», более 20 номинаций на «Золотой Глобус» (что является рекордом за всю историю существования премии), из них 8 побед.

Личная жизнь Мэрил Стрип

Мэрил была помолвлена с актером Джоном Казале с 1976 года до его смерти от рака легких весной 1978 года. В том же году актриса вышла замуж за скульптора Дона Гаммера, в этом браке родилось четверо детей: Генри «Хэнк» Вулф Гаммер, Мэри Уилла Гаммер, Грейс Джейн Гаммер и Луиза Джекобсон Гаммер. Мэри и Грейс пошли по стопам матери и стали актрисами, а Хэнк стал музыкантом, выступающим под псевдонимом Генри Вулф.

Мэрил Стрип и Дональд Трамп

В 2016 году после победы Дональда Трампа на выборах президента США, Мэрил стала одной из ярых противниц его политики. На "Золотом Глобусе" актриса прочитала эмоциональную речь, которая положила начало вражде. Трамп в свою очередь заявил, что Стрип - самая переоцененная актриса.