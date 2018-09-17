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Джули Уолтерс

Julie Walters
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс Julie Walters
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Дата рождения
22 февраля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Джули Уолтерс

Родился 22 февраля 1950 года. Сметуик, Уэст-Мидлендс, Англия, Великобритания.

Фильмография Джули Уолтерс
Таинственный сад
Таинственный сад
фэнтези, драма, семейный 2020, Великобритания / Франция
5.0
Мэри Поппинс возвращается
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.0
Mamma Mia 2
Mamma Mia 2
мюзикл 2018, США
7.0
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
Кинозвезды не умирают
Кинозвезды не умирают
драма, мелодрама, биография 2017, Великобритания
6.0
Бруклин
Бруклин
мелодрама, драма 2015, Ирландия / Великобритания / Канада
7.0
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Эффи
Эффи
драма 2014, Великобритания
6.0
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Чудеса да и только: Первый трейлер фильма «Мэри Поппинс возвращается» Студия Disney подарила нам очередную красочную семейную историю, на этот раз о любимой всеми няне-волшебнице. «Леди совершенство» в исполнении Эмили Блант появилась в первом официальном
Написать
17 сентября 2018 17:18
Колина Ферта позвали в «Таинственный сад» Колин Ферт и Джули Уолтерс сыграют в новой экранизации классического романа Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад». Сюжет фильма развернется вокруг 10-летней Мэри, нежеланной дочерью
Написать
28 апреля 2018 09:35
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