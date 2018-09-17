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Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Julie Walters
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Джули Уолтерс
Julie Walters
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Дата рождения
22 февраля 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Джули Уолтерс
Родился 22 февраля 1950 года. Сметуик, Уэст-Мидлендс, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джули Уолтерс
Таинственный сад
фэнтези, драма, семейный
2020, Великобритания / Франция
5.0
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный
2018, США
7.0
Mamma Mia 2
мюзикл
2018, США
7.0
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.0
Кинозвезды не умирают
драма, мелодрама, биография
2017, Великобритания
6.0
Бруклин
мелодрама, драма
2015, Ирландия / Великобритания / Канада
7.0
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Эффи
драма
2014, Великобритания
6.0
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17 сентября 2018 17:18
Колина Ферта позвали в «Таинственный сад»
Колин Ферт и Джули Уолтерс сыграют в новой экранизации классического романа Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад». Сюжет фильма развернется вокруг 10-летней Мэри, нежеланной дочерью
Написать
28 апреля 2018 09:35
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