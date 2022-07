1 (Underneath the) Lovely London Sky Лин-Мануэль Миранда / Марк Шэймен 3:47

2 Overture Марк Шэймен 2:29

3 A Conversation Бен Уишоу / Марк Шэймен 2:43

4 Can You Imagine That? Эмили Блант, Пикси Дейвис, Джоэль Доусон, Натаниэль Салех / Марк Шэймен 4:23

5 The Royal Doulton Music Hall Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Пикси Дейвис, Джоэль Доусон, Натаниэль Салех / Марк Шэймен 3:01

6 Introducing Mary Poppins Лин-Мануэль Миранда, Эмили Блант / Марк Шэймен 0:32

7 A Cover Is Not the Book Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Company - Mary Poppins Returns / Марк Шэймен 4:26

8 The Place Where Lost Things Go Эмили Блант / Марк Шэймен 3:44

9 Turning Turtle Мэрил Стрип, Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Пикси Дейвис, Джоэль Доусон, Натаниэль Салех / Марк Шэймен 4:21

10 Trip a Little Light Fantastic Лин-Мануэль Миранда, Эмили Блант, Tarik Frimpong, Пикси Дейвис, Джоэль Доусон, Натаниэль Салех, Leeries / Марк Шэймен 7:03

11 The Place Where Lost Things Go (Reprise) Джоэль Доусон, Натаниэль Салех, Пикси Дейвис / Марк Шэймен 1:30

12 Trip a Little Light Fantastic (Reprise) Дик Ван Дайк, Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Пикси Дейвис, Джоэль Доусон, Натаниэль Салех / Марк Шэймен 0:47

13 Nowhere to Go But Up Анджела Лэнсбери, Бен Уишоу, Пикси Дейвис, Джоэль Доусон, Натаниэль Салех, Лин-Мануэль Миранда, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Company - Mary Poppins Returns / Марк Шэймен 5:45

14 (Underneath the) Lovely London Sky (Reprise) Лин-Мануэль Миранда / Марк Шэймен 1:53

15 Theme from Mary Poppins Returns Марк Шэймен 1:39

16 Kite Takes Off Марк Шэймен 2:40

17 Mary Poppins Arrives Марк Шэймен 1:41

18 Magic Papers Марк Шэймен 1:33

19 Banks in the Bank Марк Шэймен 0:43

20 Into the Royal Doulton Bowl Марк Шэймен 1:58

21 Rescuing Georgie Марк Шэймен 4:01

22 Off to Topsy’s Марк Шэймен 2:54

23 Chase Through the Bank Марк Шэймен 1:12

24 Lost in a Fog Марк Шэймен 1:00

25 Goodbye Old Friend Марк Шэймен 2:33

26 Race to Big Ben Марк Шэймен 4:56