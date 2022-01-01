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Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
David Warner
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Дэвид Уорнер
David Warner
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Дата рождения
29 июля 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Дэвида Уорнера
Родился 29 июля 1941 года. Манчестер, Англия.
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Фильмография Дэвида Уорнера
Черная смерть
2010, Германия / Великобритания
7.0
Тысяча поцелуев
триллер
2010, США / Великобритания
5.0
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
приключения, фэнтези, триллер
2006, Великобритания
7.0
Поцелуй жизни
драма
2003, Великобритания / Франция
4.0
Планета Обезьян
приключения, триллер, фантастика, боевик
2001, США
6.0
Титаник
мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама
1997, США
8.0
В пасти безумия
драма, ужасы, мистика
1995, США
7.0
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