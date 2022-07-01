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Бен Уишоу

Ben Whishaw
Бен Уишоу
Бен Уишоу Ben Whishaw
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Дата рождения
14 октября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Клифтон, Англия, Великобритания
Рост
175 см
Биография Бена Уишоу

Содержание:

Бен Уишоу — Фильмы
 - Бен Уишоу — «Парфюмер: История одного убийцы»
 - Бен Уишоу — «Облачный атлас»
 - Бен Уишоу — «В сердце моря»
Бен Уишоу — Личная жизнь

Британский актер Бен Уишоу родился 14 октября 1980 года в Клифтоне. Его мать — Линда — по профессии является косметологом, а отец — Джозеф Уишоу — разрабатывает информационные технологии. У Бена также есть не идентичный брат-близнец по имени Джеймс. Его отец имеет немецкие, французские и еврейские корни. Бен окончил школу Henlow, после чего выпустился из клифтонского колледжа Samuel Whitbread Community College. До 2003 года будущий актер обучался в Королевской Академии драматического искусства, которую он окончил в 2003 году. Тогда он начал сотрудничать с труппой актеров Big Spirit, в которой он получил первую известность. В 23 года он уже был звездой театральной сцены и играл главную роль в постановке «Гамлета», получая номинации на престижные премии.

Бен Уишоу — Фильмы

Карьеру в кинематографе Бен Уишоу начинал с небольших ролей. Среди его первых экранных появлений такие телевизионные и экранные проекты, как «В июле 1916: Битва на Сомме», «Дети других людей», «Эскорт», «Терпеливая любовь», «Слоеный торт» и «В дурмане». Затем в 2006 году он сыграл главную роль в фильме «Парфюмер: История одного убийцы», после чего стал все чаще появляться в кино.

К настоящему времени Бен Уишоу сыграл в нескольких десятках разных фильмов, среди которых «Яркая звезда», «Облачный атлас», «007: Координаты “Скайфолл”», «Теорема Зеро», «Приключения Паддингтона», «Лобстер», «Суфражистка», «Голограмма для короля» и многие другие.

Бен Уишоу — «Парфюмер: История одного убийцы»

Главным прорывом в актерской карьере Бена Уишоу стал фильм «Парфюмер: История одного убийцы», который вышел на экраны в 2006 году. В основе сюжета лежит известная книга Патрика Зюскинда. В центре сюжета оказывается молодой человек по имени Жан-Батист Гренуй, который обладает уникальны обонянием. Однажды он находит своему носу удивительное применение и разрабатывает новый способ производства духов. Однако мало кто догадывается, что за восхитительными ароматами стоят жестокие убийства. Помимо Бена Уишоу, исполнившего главную роль, в фильме сыграли Дастин Хоффман и Алан Рикман.

Бен Уишоу — «Облачный атлас»

Одним из самых уникальных проектов в фильмографии Бена Уишоу становится лента совместного производства сестер Вачовски и Тома Тыквера. Картина «Облачный атлас» является экранизацией одноименного романа. Сюжет вращается вокруг нескольких историй, случившихся в разное время и в разные эпохи, но загадочным образом связанных между собой. Все актеры в фильме исполнили сразу несколько ролей. В том числе и Бен Уишоу появляется на экране в пяти различных образах. Картина была тепло принята критиками и зрителями и стала одной из самых запоминающихся в 2012 году.

Бен Уишоу — «В сердце моря»

В 2015 году в прокат вышел фильм «В сердце моря» Рона Ховарда. В картине также сыграли Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, Киллиан Мерфи, Том Холланд, Пол Андерсон, Брендан Глисон и другие. Сюжет фильма вдохновлен книгой «Моби Дик» и рассказывает историю американского корабля «Эссекс», который в своей плавании столкнулся с кашалотом.

Бен Уишоу — Личная жизнь

Актер является открытым гомосексуалистом. В 2012 году Бен Уишоу и Марк Брэдшоу, который является его партнером, заключили брак. Брэдшоу является австралийским композитором, с которым Бен познакомился во время съемок фильма «Яркая звезда».

Интересные факты о Бене Уишоу
  • Помимо появления на экране, Бен Уишоу также играет на Бродвее.
  • В 2014 году Бен Уишоу сыграл в клипе Years & Years на песню Real.
  • Бен Уишоу имеет профессионально поставленный голос и может петь в опере.
Фильмография Бена Уишоу
Лимонов
биография 2023, Италия / Франция
0.0
Не время умирать
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.0
Аффект
Аффект
триллер 2020, Великобритания
6.0
История Дэвида Копперфилда
История Дэвида Копперфилда
драма, приключения 2019, Великобритания
0.0
Малыш Джо
Малыш Джо
фантастика, триллер 2019, Австрия / Великобритания / Германия
5.0
Мэри Поппинс возвращается
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.0
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу
спектакль 2018, Великобритания
8.0
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
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1 июля 2022 14:29
Бен Уишоу сыграет Эдуарда Лимонова в новом фильме Кирилла Серебренникова Доступен первый кадр.
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12 мая 2022 10:26
Съемки третьей части «Приключений Паддингтона» начнутся в конце текущего года Новостями поделился Бен Уишоу.
Написать
10 февраля 2022 16:29
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