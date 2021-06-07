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Джереми Свифт
Джереми Свифт
Jeremy Swift
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Джереми Свифт
Jeremy Swift
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Дата рождения
19 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Композитор
Биография Джереми Свифта
Родился 19 октября 1960 года. Стоктон-он-Тис, Великобритания.
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Фильмография Джереми Свифта
Отпетый мачо
боевик, комедия
2017, Великобритания
4.0
Оливер Твист
семейный, драма
2005, Франция / Великобритания / Чехия
7.0
Убить короля
исторический, драма
2003, Великобритания / Германия
5.0
Госфорд-Парк
комедия, драма, мистика, криминал
2001, Великобритания / США / Италия
8.0
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7 июня 2021 12:42
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