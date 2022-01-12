Содержание:

Лин-Мануэль Миранда — Фильмы

- «Hamilton: An American Musical» — Лин-Мануэль Миранда

- Лин-Мануэль Миранда — «Мэрри Поппинс возвращается»

Лин-Мануэль Миранда — Личная жизнь

Американский композитор, актер и драматург Лин-Мануэль Миранда родился 16 января 1980 года в Нью-Йорке и воспитывался в семье советника мэра города и психолога. Актер имеет пуэрто-риканские корни. В детства мальчик увлекался музыкой, в особенности бродвейскими мюзиклами. Он окончил начальную и среднюю школу Колледжа Хантер, а затем поступил в Уэслианский университет.

Во время обучения в университете, в 1999 году, Лин-Мануэль написал черновой вариант своего будущего музыкального хита «На высотах», в котором сочетались элементы хип-хопа и сальсы. Этот мюзикл был поставлен в студенческом театре, где он поставил рекорд по кассовым сборам. В 2002 году он выпустился из университета, имея за плечами уже несколько ролей в самых разных постановках. После окончания учебы он вместе со своими бывшими сокурсниками объединился в творческий союз и поставил на сцене вне-бродвейского театра «На высотах», который затем в 2008 году отправился и на Бродвей.

Лин-Мануэль Миранда — Фильмы

Несмотря на то что Лин-Мануэль Миранда известен по большей части в качестве бродвейского артиста, он также периодически появляется на телевидении и в кино. Его можно увидеть в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Клан Сопрано», «Доктор Хаус», «Как я встретил вашу маму», «Американская семейка», «Не навреди» и других.

Кроме того, Миранду можно увидеть в таких фильмах, как «Друзья Клейтона», «200 писем», «Речь и дебаты». Также он известен как актер озвучания и подарил свой голос героям мультфильмов «Утиные истории» и «Конь БоДжек».

«Hamilton: An American Musical» — Лин-Мануэль Миранда

Главный проект, благодаря которому широко прославился Лин-Мануэль Миранда, — «Гамильтон — это американский мюзикл, который произвел огромный фурор. Идея родилась у Миранды в 2008 году, когда он прочитал биографию одного из отцов-основателей США Александра Гамильтона во время отпуска. Написав по ней исторический хип-хоп мюзикл с участием актеров, представляющих разные национальности, он поставил его на вне-бродвейской сцене. Однако в 2015 году он оказался на самом Бродвее, став одним из самых успешных мюзиклов всех времен, завоевавшим рекордное количество номинаций на премию «Тони». В мюзикле приняли участие такие актеры, как Джонатан Грофф, Лин-Мануэль Миранда, исполнивший роль Гамильтона, Дэвид Диггс, Филиппа Су, Лесли Одом мл., Энтони Рамос и многие другие.

Лин-Мануэль Миранда — «Мэрри Поппинс возвращается»

В 2018 году также вышел фильм «Мэрри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, известного по мюзиклам «Девять», «Чикаго» и «Чем дальше в лес…». Картина расскажет о новых приключениях Мэри и Джека, которые вновь вынуждены внести яркие краски в жизнь семейства Бэнкс. Главные роли в фильме исполнили Эмили Блант, Мэрил Стрип, Дик Ван Дайк, Колин Ферт, Бен Уишоу, Лин-Мануэль Миранда и другие. Миранда воплотил в фильме один из ключевых образов — фонарщика Джека.

Лин-Мануэль Миранда — Личная жизнь

В 2010 году Лин-Мануэль Миранда женился на своей школьной подруге Ванессе Адриане Надаль. Супруги воспитывают двоих детей.