Колин Ферт родился 10 сентября 1960 года в Грэйшотте (графство Хэмпшир, Англия) в семье Дэвида и Ширли Ферт. Родители будущего актера работали преподавателями – религии и истории. У Колина есть сестра Кейт и брат Джонатан, который также стал актером. Отец Колина Ферта по долгу службы уехал работать в Нигерию, поэтому несколько лет в детстве актер провел именно там. Когда ему исполнилось 11 лет, вся семья переехала в США, в Сент-Луис. Когда Ферт окончил школу, то выбрал английский университет Barton Peveril Sixth Form College, который в итоге успешно окончил.

Фильмы с Колином Фертом

Карьера Колина Ферта как актера началась в 1984 году. Именно тогда в свет вышли два фильма с его участием: «Другая страна» и «Дама с камелиями». Свою первую главную роль Ферт сыграл в картине Милоша Формана «Вальмон». Этот фильм является экранизацией романа Пьера Амбруаза Франсуа Шодерло де Лакло «Опасные связи». Колин сыграл виконта де Вальмона, мужчину соблазняющего по просьбе своей знакомой юную девушку, на которую положил глаз другой. Критики приняли фильм довольно холодно, не отметив игру Ферта как выдающуюся.

Колин Ферт - Гордость и предубеждение

Знаковой ролью в карьере британского актера стало участие в экранизации книги Джейн Остин «Гордость и предубеждение», где Ферт сыграл мистера Дарси. Партнершей Колина по съемкам стала актриса Дженнифер Эль. Из множества экранизаций романа Остин мини-сериал с Колином Фертом считается одной из лучших. Адаптация книги вышла в 1995 году. Примечательно, что между исполнителями главных ролей закрутился роман, который продлился год.

Колин Ферт – Бриджит Джонс

Колин Ферт сыграл персонажа с фамилией Дарси в другой известной экранизации – «Бриджет Джонс». Фильм 2001 года «Дневник Бриджет Джонс» с Рене Зеллвегер в главной роли моментально стал настоящим хитом, прославив саму Рене и ее партнеров (Хью Гранта и Колина Ферта), которые и без того имели успех, на весь мир. Герой Ферта понравился и полюбился зрителям, поэтому его можно увидеть в продолжении картины «Бриджет Джонс: Грани Разумного» и «Бриджет Джонс 3».

Колин Ферт сыграл во множестве успешных и популярных картин. Так, например, одним из самых любимых зрителями фильмов стала «Реальная любовь», в съемках которой приняло участие огромное количество британских звезд. За свою роль в картине Тома Форда «Одинокий мужчина» актер номинировался на премию «Оскар» и «Золотой глобус». Однако свою награду он забрал позже, в 2011 году, за главную роль в фильме «Король говорит!», который в тот год стал настоящим хитом престижных кинопремий.

Колин Ферт не только популярный и успешный актер, но и начинающий писатель. Актер является послом организации, оказывающей помощь развивающимся странам «Oxfam», а также поддерживает экологию, открыв вместе со своей женой магазин эко-товаров ECO-AGE.

Личная жизнь Колина Ферта

Личная жизнь Колина Ферта никогда не была наполнена громкими скандалами или слухами. В далеком 89 году он встречался со своей партнершей по фильму «Вальмон» Мег Тилли. У пары родился сын, Уильям Джозеф Ферт, с которым сейчас актер поддерживает теплые отношения. В 1994 году Тилли и Ферт расстались, и у него начался роман с коллегой по съемкам сериала «Гордость и предубеждение». Он не продлился долго, и спустя год пара распалась. В 1997 году актер женился на итальянском режиссере и продюсере Ливии Джуджолли. Пара много лет является образцом актерской семьи и воспитывает двоих сыновей – Луку и Маттео.

Награды и премии Колина Ферта

2011 год

- Премия Оскар

Победитель: Лучшая мужская роль («Король говорит!»)

- Премия Золотой глобус

Победитель: Лучшая мужская роль (драма) («Король говорит!»)

- Премия Британской академии

Победитель: Лучшая мужская роль («Король говорит!»)

- Премия Европейской киноакадемии

Победитель: Лучшая мужская роль («Король говорит!»)

- Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучший актерский состав («Король говорит!») и Лучшая мужская роль («Король говорит!»)

2010 год

- Премия Оскар

Номинации: Лучшая мужская роль («Одинокий мужчина»)

- Премия Золотой глобус

Номинации: Лучшая мужская роль (драма) («Одинокий мужчина»)

- Премия Британская академия

Победитель: Лучшая мужская роль («Одинокий мужчина»)

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучшая мужская роль («Одинокий мужчина»)

2009 год

- Премия Венецианского кинофестиваля

Победитель: Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль («Одинокий мужчина»)

2004 год

- Премия Европейской киноакадемии

Номинация: Приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль («Девушка с жемчужной сережкой»)

2002 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Лучший поцелуй («Дневник Бриджет Джонс»)

- Премия Британской академии

Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Дневник Бриджет Джонс»)

2001 год

- Премия Европейской киноакадемии

Победитель: Приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль («Дневник Бриджет Джонс»)

- Премия Эмми

Номинация: Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме («Заговор»)

1999 год

- Премия Гильдии актеров

Победитель: Лучший актерский состав («Влюбленный Шекспир»)

1997 год

- Премия Гильдии актеров

Номинация: Лучший актерский состав («Английский пациент»)