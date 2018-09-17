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Дик Ван Дайк
Дик Ван Дайк
Dick Van Dyke
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Дик Ван Дайк
Dick Van Dyke
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Дата рождения
13 декабря 1925
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дик Ван Дайк
Родился 13 декабря 1925 года. Вест-Плейнс, Миссури, США.
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Фильмография Дик Ван Дайк
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный
2018, США
7.0
Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези
2014, США
7.0
Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный
2009, США
7.0
Ночь в музее
семейный, комедия, сказка
2006, США
7.0
Любопытный Джордж
приключения, анимация, комедия, семейный
2006, США
4.0
Пиф-паф ой-ой-ой
приключения, семейный, фэнтези
1968, США
6.0
Что за путь!
комедия, мюзикл, мелодрама
1964, США
7.0
Мэри Поппинс
сказка, комедия, мюзикл, семейный
1964, США
8.0
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