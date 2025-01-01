Ant-ManЭто твоя совесть. Мы в последнее время мало разговариваем.
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Железный человек[после того, как Скотт превратился в Человека-муравья]Ну что, у кого из нашей команды есть какие-то шокирующие и фантастические способности, которые он хотел бы показать? Я открыт для предложений.
Шэрон КартерМаргарет Картер была известна большинству как основательница Щ.И.Т.А. Но для меня она просто тётя Пегги. В её кабинете висела фотография: тётя Пегги рядом с Джоном Кеннеди. В детстве это казалось круто. Но это многое обязывало, поэтому я никому не рассказывала, что мы родственники. Однажды я спросила её, как ей удалось освоить дипломатию и шпионаж в то время, когда никто не хотел видеть, чтобы женщина преуспевала в этом. И она сказала: «Иди на компромисс, где можешь. Где не можешь — не иди. Даже если все говорят тебе, что неправильно — это правильно. Даже если весь мир говорит тебе сдвинуться, ты должен встать как дерево, посмотреть им в глаза и сказать: „Нет, *ты* сдвинься“».
T'ChallaЧёрная пантера — защитник Ваканды на протяжении поколений. Мантия передаётся от воина к воину. А теперь, потому что твой друг убил моего отца, я тоже ношу мантии короля. Так что я спрашиваю тебя, как воина и короля: как долго ты думаешь, что сможешь защитить своего друга от меня?
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Sam Wilson[Стиву]Я просто хочу убедиться, что мы рассмотрели все варианты. Те, кто стреляет в тебя, обычно стреляют и в меня.
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Steve RogersВ этой работе... мы пытаемся спасти как можно больше людей. Иногда это значит, что не всех. Но если мы не сможем с этим смириться, в следующий раз... может, никто не выживет.
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CrossbonesЭто за то, что ты рухнул мне на голову с зданием!
Steve Rogers[письмо для Старка]Тони, я рад, что ты вернулся в комплекс. Мне не нравится мысль, что ты бродишь один по особняку. Нам всем нужна семья. Мстители — это твоя команда, может быть, даже больше, чем моя. Я один с восемнадцати лет. Я никогда по-настоящему никуда не вписывался, даже в армии. Я верю в людей, наверное. В отдельных личностей. И рад сказать, что, в основном, они меня не подводили. Поэтому я тоже не могу их подвести. Замки можно заменить, но, возможно, этого делать не стоит. Я знаю, что ранил тебя, Тони. Думаю, я думал, что, не рассказывая тебе о твоих родителях, берегу тебя, но теперь вижу, что берег себя, и мне жаль. Надеюсь, однажды ты поймёшь. Жаль, что мы не сошлись по Аккордам, правда жаль. Я знаю, ты делаешь то, во что веришь, и это всё, что мы можем делать. Это всё, что нам стоит... Так что, что бы ни случилось, обещаю: если мы тебе понадобимся — если я тебе понадоблюсь — я буду рядом.
[Тони смотрит на телефон-раскладушку, который прислал Стив]
Tony StarkПочему ты это делаешь, а? В чём твой метод? Мне нужно знать, что заставляет тебя вставать с той двухспальной кровати каждое утро?
Peter ParkerПотому что... потому что я был собой всю жизнь, а эти силы у меня всего шесть месяцев. Я читаю книги, собираю компьютеры и очень хотел играть в футбол, но тогда не мог, значит и сейчас не должен...
Natasha RomanoffПока неизвестно... Я лечу в Вену подписывать соглашение. В самолёте ещё много места. Просто потому что это путь наименьшего сопротивления, не значит, что он неправильный. Главное — оставаться вместе, не важно, как именно.
Steve RogersЧто мы теряем, соглашаясь? ...Прости, Нат. Я не могу подписать.
ZemoКогда Щ.И.Т. пал, Черная Вдова обнародовала файлы Гидры. Миллионы страниц. Большая часть зашифрована, не так просто расшифровать, но... у меня есть опыт... и терпение. Человек способен на всё, если у него это есть.
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[последние реплики]
Мэй Паркер[за кадром] Кто это был? Кто тебя ударил?
Питер Паркер[вертится с новым паутинным устройством от Тони Старка] Какой-то чувак... ну прям зудит, блин.
Мэй Паркер[за кадром] Как зовут «какого-то чувака»?
Secretary of State Thaddeus RossХм. Пять лет назад у меня случился инфаркт. Я рухнул прямо в середине замаха. Оказалось, это был лучший раунд в моей жизни, потому что после тринадцати часов операции и тройного шунтирования я понял то, чему сорок лет в армии меня так и не научили... перспективу. Мир должен Мстителям непогашенный долг. Вы сражались за нас, защищали нас, рисковали жизнями. Но хотя многие видят в вас героев, есть и такие, кто предпочёл бы слово «вне закона».
Secretary of State Thaddeus RossКак насчёт «опасные»? Как вы назовёте группу усиленных американцев, которые регулярно игнорируют суверенные границы и навязывают свою волю где угодно и когда угодно и, честно говоря, им плевать, что они оставляют после себя? Нью-Йорк, Вашингтон, Соковия, Лагос...
Brock RumlowОн тебя помнил. Я был там. Он прям расплакался, пока им мозги обратно в блендер не запихали. Он хотел, чтобы ты кое-что знал. Сказал мне: «Передай Роджерсу... Когда надо идти — надо идти». И ты идёшь со мной.
King T'ChakaКогда украденный вибраниум Ваканды был использован для создания ужасного оружия, мы в Ваканде были вынуждены переосмыслить наше наследие. Те мужчины и женщины, погибшие в Нигерии, были частью миссии добра от страны, слишком долго жившей в тени. Но мы не позволим несчастью заставить нас отступить. Мы будем бороться, чтобы улучшить мир, к которому стремимся присоединиться.
MiriamЯ работаю в Госдепе. Отдел кадров. Знаю, это скучно, но благодаря этому я смогла воспитать сына. Я очень горжусь тем, кем он стал.
[вталкивая фотографию в грудь Тони]
MiriamЕго звали Чарли Спенсер. Ты его убил. В Соковии. Хотя тебе это плевать. Ты думаешь, что сражаешься за нас? Ты сражаешься только за себя. Кто отомстит за моего сына, Старк? Его больше нет... и я виню в этом тебя.
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ZemoГИДРА заслуживает место на свалке истории. Твоя смерть меня не тронула бы. Но мне придётся использовать эту книгу... и более кровавые методы, чтобы получить то, что мне нужно. Я не жду этого с нетерпением. Ты умрёшь только ради... своей гордости.