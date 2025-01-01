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Киноафиша Фильмы Первый Мститель: Противостояние Цитаты из фильма Первый Мститель: Противостояние

Цитаты из фильма Первый Мститель: Противостояние

Капитан Америка [о Баки] Он мой друг.
Железный человек Я тоже.
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Ant-Man [повреждая броню Железного Человека изнутри] О, тебе придётся отнести это в ремонт.
Iron Man Кто говорит?
Ant-Man Это твоя совесть. Мы в последнее время мало разговариваем.
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Железный человек [после того, как Скотт превратился в Человека-муравья] Ну что, у кого из нашей команды есть какие-то шокирующие и фантастические способности, которые он хотел бы показать? Я открыт для предложений.
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Tony Stark Паспорт есть?
Peter Parker [смеётся] Эээ, нет. У меня даже прав нет.
Tony Stark Ты когда-нибудь был в Германии?
Peter Parker Нет.
Tony Stark Тебе там понравится.
Peter Parker Я не могу в Германию!
Tony Stark Почему?
Peter Parker У меня... домашка.
Tony Stark Ладно, притворюсь, что ты этого не сказал.
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Spider-Man Ребята, вы когда-нибудь смотрели ту старую классическую — Империя наносит ответный удар?
War Machine Блин, Тони, а сколько этому чуваку лет?
Iron Man Не знаю, я его не датировал углеродом. Он ещё молодой.
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Баки Барнс [на заднем сиденье VW Жука] Можешь сдвинуть своё сиденье вперёд?
Сэм Уилсон Нет.
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🥱
Black Widow Мы всё ещё друзья?
Hawkeye Зависит от того, как сильно ты меня ударишь.
🧡
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🥱
Scott Lang Хэнк Пим же говорил никогда не доверять Старку!
Tony Stark Кто ты такой?
Scott Lang Да брось, чувак.
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Водитель FedEx [стучит в дверь] Вы — "Тони Стэнк"?
🧡
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Tony Stark [Тони ранен, Стив и Баки уходят] Этот щит не твой. Ты его не заслуживаешь! Мой отец сделал этот щит!
[Стив роняет щит]
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Spider-Man [Баки] У тебя металлическая рука? Это КРУТО, чувак!
🧡
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🥱
Falcon [после того, как Человек-паук его поймал] Не знаю, дрались ли вы раньше, но обычно при этом не так много болтовни.
Spider-Man Ладно, извини. Моя ошибка.
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Tony Stark Значит, ты Человек-паук, да? Противостоящий преступности паучок. Ты — Паучок?
Peter Parker Ч-Человек-паук.
Tony Stark Не в этом костюме ты не.
Peter Parker Это не костюм.
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Зимний солдат [запутан после того, как Сокол избавился от Человека-паука] Ты не мог сделать это пораньше?
Сокол [тоже запутан] Ненавижу тебя.
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🥱
Hawkeye Думаю, мы не знакомы. Я — Клинт.
Black Panther Мне всё равно.
🧡
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🥱
Tony Stark Ладно, моё терпение на исходе. «Андерус!»
[паутина спускается, хватает щит Кэпа и надевает наручники. Человек-паук приземляется на ближайший грузовик, держа щит Кэпа]
Tony Stark Отлично сработал, парень!
Spider-Man Спасибо! Ну, можно было приземлиться и получше. Просто, новый костюм... Стоп, ничего, мистер Старк. Он... он идеален, спасибо.
Tony Stark Да, нам особо разговаривать не о чем.
Spider-Man Окей.
[салютует]
Spider-Man Кэп... Капитан? Большой фанат. Человек-паук.
Tony Stark Да, поговорим позже. Просто...
Spider-Man [машет рукой] Привет всем.
Tony Stark Хорошая работа.
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Шэрон Картер Маргарет Картер была известна большинству как основательница Щ.И.Т.А. Но для меня она просто тётя Пегги. В её кабинете висела фотография: тётя Пегги рядом с Джоном Кеннеди. В детстве это казалось круто. Но это многое обязывало, поэтому я никому не рассказывала, что мы родственники. Однажды я спросила её, как ей удалось освоить дипломатию и шпионаж в то время, когда никто не хотел видеть, чтобы женщина преуспевала в этом. И она сказала: «Иди на компромисс, где можешь. Где не можешь — не иди. Даже если все говорят тебе, что неправильно — это правильно. Даже если весь мир говорит тебе сдвинуться, ты должен встать как дерево, посмотреть им в глаза и сказать: „Нет, *ты* сдвинься“».
🧡
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🥱
Scott Lang Ка... Капитан Америка...
[энергично пожимает Стиву руку]
Steve Rogers Мистер Лэнг.
Scott Lang Для меня честь. Я слишком долго жму тебе руку. Вау, это круто!
[поворачивается к Ванде]
Scott Lang Капитан Америка! Я тоже тебя знаю. Ты классный!
[вздыхает, затем сжимает мышцы Стива]
Scott Lang Чёрт... Эм, слушай, я хочу сказать, я знаю, что ты знаешь много суперлюдей, так что... спасибо, что обратил на меня внимание.
[Стив улыбается]
Scott Lang [Сэму] Эй, чувак!
Sam Wilson Как дела, Тик-Так?
Scott Lang Рад тебя видеть. Слушай, то, что случилось в прошлый раз, было...
Sam Wilson Это было отличное прослушивание, но это...
[смеётся]
Sam Wilson Больше не повторится.
Steve Rogers Он сказал тебе, с чем мы имеем дело?
Scott Lang Что-то про каких-то... психо-убийц?
Steve Rogers В этот раз мы вне закона, так что если пойдёшь с нами — будешь в розыске.
Scott Lang Да ну, что нового?
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Captain America У тебя есть сердце, парень. Откуда ты?
Spider-Man [напряжённо] Куинс!
Captain America [смеётся с лёгким недоверием] Бруклин!
🧡
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Iron Man [наводит один из своих бластеров на Капитана Америку] Ложись... последнее предупреждение.
Captain America Я могу так целый день.
🧡
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Spider-Man [когда две команды начинают бежать навстречу друг другу] Они не собираются останавливаться!
🧡
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🥱
Iron Man Очевидно, на пенсии тебе не сидится. Устал уже в гольф стрелять?
Hawkeye Ну, сыграл 18 лунок, попал во все 18. Просто не могу промахнуться.
[стреляет стрелой в Железного Человека и промахивается]
Iron Man Всё бывает впервые.
Hawkeye Заставил тебя смотреть.
[Алая Ведьма использует отвлечение, чтобы придавить Железного Человека кучей машин]
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Spider-Man [имеется в виду щит Капитана Америки] Эта штука вообще не подчиняется законам физики!
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Sharon Carter [подаёт Сэму ваучер] Квитанция на твоё снаряжение.
Sam Wilson Костюм птицы? Да ладно.
Sharon Carter Это не я писал.
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Ant-Man [после того, как он увидел, как миниатюрная бензовоз возвращается к нормальному размеру и взрывается] Ох, мужик, думал, это водовоз. Э-э, извини.
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Ant-Man У меня кое-что крупное, но держать это долго не смогу. По моему сигналу — беги как чёрт, а если я себя порву пополам, не возвращайся за мной.
Winter Soldier [обеспокоенно] Он правда собирается себя порвать пополам?
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Spider-Man [реакция на рост Ант-Мэна] ЧЕРТ ПОБЕРИ!
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Hawkeye Я отлучился на какие-то пять минут — и всё пошло к чёрту.
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Tony Stark Как это случилось?
Vision Я отвлёкся.
Tony Stark Не думал, что такое возможно.
Vision Я тоже.
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Tony Stark Ты как-то обороняешься.
Captain America День выдался тяжёлый.
Tony Stark [к Баки] Спокойно, солдат. Пока я не охочусь на тебя.
Captain America Тогда зачем ты здесь?
Tony Stark Возможно, твоя история не так уж безумна. Может быть.
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Sam Wilson Тебе нравятся коты?
Steve Rogers Сэм...
Sam Wilson Что? Чувак приходит, будто кот, а ты не хочешь узнать больше?
Steve Rogers Твой костюм. Он из вибраниума?
T'Challa Чёрная пантера — защитник Ваканды на протяжении поколений. Мантия передаётся от воина к воину. А теперь, потому что твой друг убил моего отца, я тоже ношу мантии короля. Так что я спрашиваю тебя, как воина и короля: как долго ты думаешь, что сможешь защитить своего друга от меня?
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Sam Wilson [Стиву] Я просто хочу убедиться, что мы рассмотрели все варианты. Те, кто стреляет в тебя, обычно стреляют и в меня.
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Steve Rogers В этой работе... мы пытаемся спасти как можно больше людей. Иногда это значит, что не всех. Но если мы не сможем с этим смириться, в следующий раз... может, никто не выживет.
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Crossbones Это за то, что ты рухнул мне на голову с зданием!
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Zemo Тоска. Ржавчина. Семнадцать. Рассвет. Печь. Девять. Добрый. Возвращение домой. Один. Грузовой вагон... Солдат?
Bucky Barnes ...Готов подчиниться.
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Человек-паук [во время боя с Фалконом] У тебя есть право молчать!
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Человек-паук [после того, как сбили Сокола и связали его паутиной] Это у тебя карбоновые крылья?
Сокол Это у тебя из рук вылезает?
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Steve Rogers [письмо для Старка] Тони, я рад, что ты вернулся в комплекс. Мне не нравится мысль, что ты бродишь один по особняку. Нам всем нужна семья. Мстители — это твоя команда, может быть, даже больше, чем моя. Я один с восемнадцати лет. Я никогда по-настоящему никуда не вписывался, даже в армии. Я верю в людей, наверное. В отдельных личностей. И рад сказать, что, в основном, они меня не подводили. Поэтому я тоже не могу их подвести. Замки можно заменить, но, возможно, этого делать не стоит. Я знаю, что ранил тебя, Тони. Думаю, я думал, что, не рассказывая тебе о твоих родителях, берегу тебя, но теперь вижу, что берег себя, и мне жаль. Надеюсь, однажды ты поймёшь. Жаль, что мы не сошлись по Аккордам, правда жаль. Я знаю, ты делаешь то, во что веришь, и это всё, что мы можем делать. Это всё, что нам стоит... Так что, что бы ни случилось, обещаю: если мы тебе понадобимся — если я тебе понадоблюсь — я буду рядом.
[Тони смотрит на телефон-раскладушку, который прислал Стив]
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Железный человек [удерживая Баки, шёпотом] Ты их вообще помнишь?
Зимний солдат Я помню каждого из них.
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Natasha Romanoff Я знаю, как много для тебя значит Барнс... Оставайся дома. Ты только усугубишь ситуацию.
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Tony Stark [Питеру Паркеру, про тётю Мэй] Знаешь, мне трудно поверить, что она действительно чья-то тётя.
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Steve Rogers Прости, Наташа. Я не могу это подписать.
Natasha Romanoff Я знаю.
Steve Rogers Тогда зачем ты пришла сюда?
Natasha Romanoff Потому что не хотел, чтобы ты была одна.
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🥱
Steve Rogers Он сказал «Баки», и я снова стал тем 16-летним парнем из Бруклина.
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Natasha Romanoff Привычка оглядываться должна быть у тебя в крови.
Sam Wilson Тебе кто-нибудь говорил, что ты слегка параноик?
Natasha Romanoff В глаза мне не говорил. Почему, что-то слышал?
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Bucky Barnes Твою маму звали Сара. Ты раньше клала газеты в ботинки.
Steve Rogers Это в музее не прочитаешь.
Sam Wilson Просто так, и мы теперь в расчёте?
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Friday [после того, как Железный человек подвергся атаке Скарлетт Вич] Обнаружено множественные ушибы.
Iron Man Да, я тоже заметил...
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Тони Старк [о смерти его родителей от рук Баки] Ты знал?
Стив Роджерс Я не знал, что это он...
Тони Старк [пытаясь сдержать гнев] Не ври мне, Роджерс! Ты знал?
Стив Роджерс [нерешительно] Да.
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Vision Наша сила сама по себе провоцирует вызовы. Вызовы порождают конфликты. А конфликты... приводят к катастрофам.
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Steve Rogers Помнишь, как нам пришлось ехать обратно с Рокавей-Бич в кузове того холодильного фургона?
Bucky Barnes [улыбается] Это было тогда, когда ты потратил наши деньги на поезд на хот-доги?
Steve Rogers Ты просадил три бакса, пытаясь выиграть плюшевого мишку для рыженькой.
Bucky Barnes Как её звали?..
Steve Rogers Долорес. Ты называл её Дот.
Bucky Barnes Ей сейчас, наверное, сто лет...
Steve Rogers Мы тоже, дружище.
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Natasha Romanoff Тони, ты ведёшь себя как-то не по-быстрому, не свойственно молчалив.
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Clint Barton Футурист здесь, господа! Он всё видит. Он знает, что для вас лучше, нравится вам это или нет.
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Steve Rogers Я знаю, мы не идеальны, но самые надежные руки — всё равно наши собственные.
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Vision [напряжённо] Если ты это сделаешь, они никогда не перестанут бояться тебя.
Wanda Maximoff Я не могу контролировать их страх. Только свой собственный.
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Winter Soldier Я не убивал твоего отца.
Black Panther Тогда почему ты сбежал?
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T'Challa В моей культуре смерть — это не конец. Скорее, это точка отсчёта. Ты протягиваешь руки, и Баст и Сехмет ведут тебя в зелёные поля, где... ты можешь бежать вечно.
Natasha Romanoff Звучит очень мирно.
T'Challa Так думал мой отец. Но я не он.
Natasha Romanoff Т'Чалла, оперативная группа решит, кто приведёт Барнса.
T'Challa Не утруждайтесь, мисс Романоф. Я его сам прикончу.
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[разговаривая со Стивом Роджерсом, Тони Старк замечает, что Баки Барнс всё ещё держит на него прицел с винтовки]
Tony Stark Манчжурский кандидат, ты меня добиваешь. Между нами перемирие. Опусти оружие.
🧡
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Falcon Что нам делать?
Captain America Сражаемся.
🧡
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Тони Старк [кричит] Я пытаюсь удержать...
[успокаивается]
Тони Старк Я пытаюсь не дать Мстителям разорваться на части.
Капитан Америка Ты это сделал, когда подписывал.
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Zemo Империя, свергнутая врагами, может восстать заново. Но та, что рушится изнутри? Она мертва... навсегда.
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Everett K. Ross Питание в 8 и в 5. Посещение туалета два раза в день. Повышаешь голос — бах. Касаешься стекла — бах. Выйдешь из строя — со мной разберёшься. Пожалуйста, не выходи из строя.
🧡
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Iron Man Росс не знает, что я здесь. Хотелось бы, чтобы так и осталось, иначе придётся арестовывать самого себя.
Captain America [усмехается] Похоже, бумажной работы будет много.
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Tony Stark [после нападения на Родса, Стиву] Я ошибался насчёт тебя. Весь мир ошибался насчёт тебя.
🧡
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🥱
Steve Rogers [о Баки] Это был не он, Тони! Гидра контролировала его разум!
Tony Stark ДВИГАЙСЯ!
Steve Rogers ЭТО БЫЛ НЕ ОН!
🧡
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🥱
Tony Stark Они идут за тобой.
Natasha Romanoff Я не та, кто должна оглядываться через плечо.
🧡
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🥱
Zemo Отчёт о миссии: 16 декабря 1991 года.
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🥱
Tony Stark Я видел, насколько опасным могут быть мои оружия в чужих руках, поэтому взял всё под контроль.
Steve Rogers Ты сам решил так поступить. Если мы подпишем эти соглашения, у нас заберут право выбора.
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[из трейлера Суперкубка]
Tony Stark Ты выбрал не ту сторону.
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Captain America Ты меня знаешь?
Bucky Barnes Ты Стив. Я читал о тебе в музее.
Captain America Я знаю, ты нервничаешь и для этого у тебя есть причины, но ты лжёшь.
Bucky Barnes Я не был в Вене. Я больше так не делаю.
Captain America Те, кто думают, что ты там был, уже едут сюда и они не собираются брать тебя живым.
Bucky Barnes Умно. Хорошая тактика.
Captain America Это не закончится дракой, Бак.
Bucky Barnes Всегда заканчивается дракой.
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Steve Rogers [Кап в комнате Баки, замечает Баки за спиной. Оборачивается] Ты меня знаешь?
Bucky Barnes Ты — Стив. Я читал о тебе в музее.
Sam Wilson [по связи] Они выставили периметр.
Steve Rogers Я знаю, ты нервничаешь. И у тебя на это веские причины. Но ты врёшь.
Bucky Barnes Я не был в Вене. Я так больше не поступаю.
Sam Wilson [по связи] Они заходят в здание.
Steve Rogers Ну, те, кто думает, что это сделал ты, сейчас идут сюда. И они не собираются брать тебя живым.
Bucky Barnes Это разумно. Хорошая тактика.
Sam Wilson [по связи] Они на крыше. Меня раскрыли.
Steve Rogers Это не должно кончиться дракой, Баки.
Bucky Barnes Всегда кончается дракой.
Sam Wilson [по связи] Пять секунд.
Steve Rogers Ты вытащил меня из реки. Почему?
Bucky Barnes Не знаю.
Sam Wilson [по связи] Три секунды!
Steve Rogers Знаешь.
Sam Wilson [по связи] Прорыв! Прорыв! Прорыв!
[В комнату открывают огонь]
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Tony Stark Почему ты это делаешь, а? В чём твой метод? Мне нужно знать, что заставляет тебя вставать с той двухспальной кровати каждое утро?
Peter Parker Потому что... потому что я был собой всю жизнь, а эти силы у меня всего шесть месяцев. Я читаю книги, собираю компьютеры и очень хотел играть в футбол, но тогда не мог, значит и сейчас не должен...
Tony Stark Понимаю, потому что ты другой
Peter Parker Да, но я никому этого не скажу, так что меня и нет.
[думает]
Peter Parker Когда ты можешь делать то, что могу я, но не делаешь, а потом происходят плохие вещи? Они случаются из-за тебя.
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Steve Rogers Ты уверен в этом?
Bucky Barnes [погружение в криогенный сон] Я не могу доверять своему разуму.
T'Challa Твой друг и мой отец — они оба были жертвами. Если я смогу помочь хотя бы одному из них обрести покой...
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Secretary of State Thaddeus Ross Скажи мне, Капитан, ты знаешь, где сейчас Тор и Бэннер? Потому что можешь быть уверен — если я потеряю пару 30-мегатонных боеголовок, последствия будут.
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Наташа Романофф [сражаясь с Баки] Ты хоть мог меня узнать!
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Steve Rogers Тони, раньше мы были семьёй.
Tony Stark Мне плевать.
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Captain America Это не изменит того, что случилось.
Iron Man Мне всё равно. Он убил мою маму.
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Steve Rogers Кто ещё подписался?
Natasha Romanoff Тони, Роди, Вижн.
Steve Rogers Клинт?
Natasha Romanoff Сказал, что вышел на пенсию.
Steve Rogers Ванда?
Natasha Romanoff Пока неизвестно... Я лечу в Вену подписывать соглашение. В самолёте ещё много места. Просто потому что это путь наименьшего сопротивления, не значит, что он неправильный. Главное — оставаться вместе, не важно, как именно.
Steve Rogers Что мы теряем, соглашаясь? ...Прости, Нат. Я не могу подписать.
Natasha Romanoff Я знаю...
Steve Rogers Так что же ты здесь делаешь?
Natasha Romanoff Я не хотел, чтобы ты был один.
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Стив Роджерс [с Баки в Ваканде] Если они узнают, что он здесь, придут за ним.
Т’Чалла Пусть попробуют.
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Howard Stark Знаешь, говорят, что сарказм — это показатель потенциала. Если это правда, ты когда-нибудь станешь великим человеком.
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Clint Barton [про Старка] За этим парнем надо глаз да глаз!
[бьёт по окну в ярости]
Clint Barton Он может его сломать!
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Zemo Когда Щ.И.Т. пал, Черная Вдова обнародовала файлы Гидры. Миллионы страниц. Большая часть зашифрована, не так просто расшифровать, но... у меня есть опыт... и терпение. Человек способен на всё, если у него это есть.
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[последние реплики]
Мэй Паркер [за кадром] Кто это был? Кто тебя ударил?
Питер Паркер [вертится с новым паутинным устройством от Тони Старка] Какой-то чувак... ну прям зудит, блин.
Мэй Паркер [за кадром] Как зовут «какого-то чувака»?
Питер Паркер Эээ, Стив!
[паутинное устройство светится; Питер восхищён]
Мэй Паркер [за кадром] Стив? Из 12-С? С таким прикусом?
Питер Паркер Нет, нет, нет, ты его не знаешь, он из Бруклина.
[Питер прячет свет паутинного устройства под рукой, пока Мэй входит]
Питер Паркер [притворно] Ай.
Мэй Паркер Ну, надеюсь, ты пару раз хорошенько приложился.
[протягивает Питеру пакет со льдом, завернутый в полотенце]
Питер Паркер Да, я их неплохо так достал.
Мэй Паркер Ладно.
Питер Паркер Его друг был огромным, просто ОГРОМНЫМ!
[прижимает пакет со льдом к синяку, пряча паутинное устройство]
Питер Паркер Так гораздо лучше, спасибо.
Мэй Паркер Ну, ты у нас крутой парень.
[уходит, чтобы выйти]
Питер Паркер Люблю тебя, Мэй. Эй, можешь дверь закрыть?
[Мэй закрывает дверь Питера]
Питер Паркер [Питер включает свет паутинного устройства и светит им на потолок, проецируя символ Человека-паука. Питер улыбается]
Титр Человек-паук вернётся
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[из трейлера]
Сэм Уилсон [про Черную Пантеру] Где они такого нашли?
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Бакки Барнс [имеется в виду Земо] Нужно валить. Этот парень, наверное, уже в Сибири.
Капитан Америка Нужно вывести летунов... Я возьму Вижена. Ты добирайся до самолёта.
Сокол [их преследует Военная Машина] Нет, ты добирайся до самолёта! Вы оба! Остальные отсюда не выберемся!
Соколиный глаз Как бы мне этого ни хотелось избежать, если мы хотим выиграть, кто-то из нас должен проиграть.
Капитан Америка Ладно, Сэм. Какой план?
Сокол Нужна отвлекающая манёвр. Что-то крупное!
Человек-муравей У меня есть кое-что крупное, но долго не удержу. По моему сигналу — беги, как чёрт возьми, и если я порву себя пополам, не возвращайся за мной.
Бакки Барнс [сомневается] Он правда себя порвёт пополам?
Капитан Америка Ты уверен, Скотт?
Человек-муравей Я делаю это постоянно. Ну, один раз... В лаборатории. И я упал в обморок.
[глубоко вздыхает]
Человек-муравей Я босс, я босс, я босс...
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Водитель FedEx [У двери с посылкой] Вы — «Тони... Стэнк»?
Лейтенант Джеймс Родс [смеётся] Да. Это... это Тони Стэнк. Вы по адресу. Спасибо за это!
[Тони]
Лейтенант Джеймс Родс Кстати, никогда от этого не отказываюсь.
[уходит]
Лейтенант Джеймс Родс Столик на одного, мистер Стэнк. Рядом с туалетом, пожалуйста.
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Natasha Romanoff Ты знаешь, что сейчас будет. Ты правда хочешь выбиваться кулаками?
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Hawkeye Как бы мне ни было больно это признавать, чтобы выиграть эту битву, некоторым из нас, возможно, придётся проиграть.
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Everett K. Ross И каково это? Потратить столько времени, столько сил и увидеть, как всё с треском проваливается?
Zemo А разве провалилось?
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Natasha Romanoff [Взяла телефон] Ага.
Steve Rogers Ты в порядке?
Natasha Romanoff Эм. Да. Спасибо. Мне повезло.
[Нат замечает сирены на телефоне Кэпа, что он где-то рядом]
Natasha Romanoff ... Я знаю, как много для тебя значит Барнс. Правда знаю... Останься дома. Ты только усугубишь всё для нас всех. Пожалуйста.
Steve Rogers Ты говоришь, что арестуешь меня?
Natasha Romanoff Нет... Кто-то другой арестует. Если вмешаешься. Вот как теперь всё работает.
Steve Rogers Если он так далеко зашёл, Нат, то я должен его задержать.
Natasha Romanoff Почему?
Steve Rogers Потому что я меньше всех рискую умереть, пытаясь.
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Человек-паук [после того, как повалил Гигант-Человека] Стоп, нет, я не закончил, я должен вернуть его!
Железный человек Ты идёшь домой, или я позвоню тёте Мэй! Всё, ты ЗАКОНЧИЛ!
[уходит]
Человек-паук Подожди, мистер Старк! Я не закончил, я не...
[пытается встать; падает]
Человек-паук [вздыхает] Ладно, я закончил.
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Tony Stark Нам нужно, чтобы нас взяли под контроль. Каким бы он ни был — я за.
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Ванда Максимофф А что с газом?
Стив Роджерс Выведи его.
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Zemo [Капитану Америке] Я думал об этом больше года. Изучал тебя, следил за тобой, но теперь, когда ты здесь, я понял... в синеве твоих глаз есть немного зелёного.
[смеётся]
Zemo Как приятно найти изъян.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Secretary of State Thaddeus Ross Хм. Пять лет назад у меня случился инфаркт. Я рухнул прямо в середине замаха. Оказалось, это был лучший раунд в моей жизни, потому что после тринадцати часов операции и тройного шунтирования я понял то, чему сорок лет в армии меня так и не научили... перспективу. Мир должен Мстителям непогашенный долг. Вы сражались за нас, защищали нас, рисковали жизнями. Но хотя многие видят в вас героев, есть и такие, кто предпочёл бы слово «вне закона».
Natasha Romanoff А какое слово вы бы использовали, мистер секретарь?
Secretary of State Thaddeus Ross Как насчёт «опасные»? Как вы назовёте группу усиленных американцев, которые регулярно игнорируют суверенные границы и навязывают свою волю где угодно и когда угодно и, честно говоря, им плевать, что они оставляют после себя? Нью-Йорк, Вашингтон, Соковия, Лагос...
Steve Rogers Хватит.
Secretary of State Thaddeus Ross За последние четыре года вы действовали с неограниченной властью и без контроля. Это положение больше не может терпеть ни одно правительство мира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bucky Barnes Что будет с твоими друзьями?
Captain America Что бы ни случилось... я с этим разберусь.
Bucky Barnes Я не знаю, стою ли я для тебя всего этого.
Captain America То, что ты сделал все эти годы, — это был не ты. У тебя не было выбора.
Bucky Barnes Я знаю... но я сделал это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Т'Чалла Двое в комнате могут сделать больше, чем сотня.
Король Т'Чака Если только не нужно передвинуть пианино.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang [после того, как Человек-муравей побеждён и вернулся к нормальному размеру] Кто-нибудь хочет апельсиновый дольки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King T'Chaka Кровь нашего народа пролитa на чужой земле. И не только из-за преступников, но и из-за безразличия тех, кто должен был их остановить. Победа ценой невинных — это вовсе не победа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Черная Вдова Спасибо.
Сэм Уилсон [поднимает Редвинга] Не благодарите меня.
Черная Вдова Я этому не благодарна.
Сэм Уилсон Да брось. Погладь, поцелуй его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Friday Ты не сможешь его одолеть в рукопашном бою!
Iron Man [как Кэп без устали его бьёт] Анализируй его стиль боя!
Friday Сканирование... Контрмеры готовы.
Iron Man [отбивает атаку щитом Кэпа] Давай ему п##ду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brock Rumlow Он знал тебя. Твой приятель, твой кореш, твой Баки.
Captain America Что ты сказал?
Brock Rumlow Он тебя помнил. Я был там. Он прям расплакался, пока им мозги обратно в блендер не запихали. Он хотел, чтобы ты кое-что знал. Сказал мне: «Передай Роджерсу... Когда надо идти — надо идти». И ты идёшь со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ant-Man Слушай, я правда не хочу тебя обижать.
Black Widow Не парься ты из-за этого.
[бьёт Человека-муравья]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark [имеется в виду секретная личность Человека-паука] Кто ещё знает? Кто-нибудь?
Spider-Man Никто.
Tony Stark Даже твоя необычайно привлекательная тётя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers [при аресте] А как насчёт адвоката?
Everett K. Ross Адвокат? Забавно. Их оружие сдадут в сейф. Мы выдадим расписку.
Sam Wilson Надеюсь, я не увижу никого, летающего в этом, выглянув в окно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Wilson Сколько ты будешь играть на обеих сторонах?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers Я же не верну этот щит, да?
Natasha Romanoff Технически он принадлежит правительству. Крылья тоже.
Sam Wilson Жестко.
Tony Stark Теплее, чем тюрьма!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maria Stark Будь добра, дорогая. Он учился за границей.
Howard Stark Правда? На какой именно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Железный человек [гигантский человек-муравей держит Роуди] Отпусти моего Роуди!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brock Rumlow [снимает маску в знак поражения, позволяя Стиву впервые увидеть его лицо] Знаешь, если учесть всё, я смотрюсь вполне неплохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miriam Говорят, существует связь между щедростью и чувством вины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain America Ты соковиец. Вот в чём дело?
Zemo Соковия была провальным государством задолго до того, как ты её взорвал. Нет. Я здесь, потому что дал слово.
Captain America Ты потерял кого-то.
Zemo Я потерял всех. И ты тоже потеряешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark Если мы этого не сделаем, это сделают с нами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Security Chief Шевелись, или тебя сдвинут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Говард Старк [последние слова, смотрит на Зимнего Солдата] Сержант Барнс?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bucky Barnes Я не единственный Зимний Солдат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bucky Barnes Что, чёрт возьми, это такое?
Sam Wilson Теперь у всех какой-то прикол!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King T'Chaka Когда украденный вибраниум Ваканды был использован для создания ужасного оружия, мы в Ваканде были вынуждены переосмыслить наше наследие. Те мужчины и женщины, погибшие в Нигерии, были частью миссии добра от страны, слишком долго жившей в тени. Но мы не позволим несчастью заставить нас отступить. Мы будем бороться, чтобы улучшить мир, к которому стремимся присоединиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain America Ладно, Сэм. Какой план?
Falcon Нам нужна отвлекающая маневр. Что-то масштабное.
Ant-Man У меня есть кое-что крупное. Но удержать долго не смогу. По моему сигналу — беги без оглядки. И если я разорвусь пополам — не возвращайтесь за мной.
Bucky Barnes Он собирается разорваться пополам?
Captain America Ты уверен, Скотт?
Ant-Man Я делал это не раз. Ну, один раз. В лаборатории. Потом вырубился. Я босс, я босс, я босс. Я босс!
Spider-Man [Ant-Man становится гигантом] Ё-моё!
War Machine [Ant-Man смеётся и хватает War Machine] Ладно, кроха теперь большой. Он теперь большой.
Captain America Похоже, это сигнал.
Falcon Отлично, Мятная таблетка!
Iron Man Верни мне моего Родни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Crossbones [Капитану Америке] Вот ты где, ублюдок. Я тебя ждал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Карпов [по-русски; читает из книги] Тоска. Ржавая. Семнадцать. Рассвет. Печь. Девять. Доброкачественный. Возвращение домой. Один. Грузовой вагон.
[закрывает книгу]
Карпов [по-русски] Доброе утро, солдат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers Кто ты? Чего хочешь?
Zemo Увидеть, как падает империя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vision Капитан Роджерс! Я знаю, что вы верите в правильность своих действий, но ради общего блага вы должны сдаться сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Клинт Бартон [готовится выпустить стрелу с Человеком-муравьём] Пристёгнулся?
Человек-муравей Да. Нет, всё в порядке. Я готов, Стрелок. Поехали, поехали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Черная Вдова Возможно, Тони прав. Если одна рука на руле — мы ещё можем ехать. Но если снять её...
Сэм Уилсон Ты не та самая женщина, что пару лет назад советовала правительству пойти на х#й?
Черная Вдова Я просто... оцениваю обстановку. Мы допустили очень публичные ошибки. Нам надо вернуть их доверие.
Железный Человек Соберись. Извини... я не ослышался? Ты что, только что согласилась со мной?
Черная Вдова Ой, я бы сейчас всё забрала назад.
Железный Человек Нет, нет, нет. Ты не можешь это отменить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Black Panther Двигайся, Капитан. Второй раз не повторю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain America А как насчёт нашего другого новобранца?
Hawkeye Он в ударе. Пришлось немного кофе влить, но... он должен быть в порядке.
Scott Lang [Резко просыпается] В каком мы сейчас часовом поясе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Iron Man Отступить. Последнее предупреждение.
Captain America Я могу так целый день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Кто-нибудь хочет апельсиновые дольки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Secretary of State Thaddeus Ross Старк? Он тебе что-нибудь рассказал про Роджерса?
Iron Man Нет. Сказал мне пойти к чёрту. Я лучше вернусь в комплекс, но можешь звонить в любое время. Я поставлю тебя на удержание, люблю смотреть, как горит линия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clint Barton [после того, как Ванда телекинетически бросает в него нож] Должен был, наверное, постучать.
Wanda Maximoff О боже! Что ты здесь делаешь?
Clint Barton Разочаровываю своих детей. Должен был пойти кататься на водных лыжах. Кэп нуждается в нашей помощи. Пошли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hawkeye Ладно, нам надо идти. Вот сюда.
Wanda Maximoff Я уже наделала достаточно проблем.
Hawkeye Ты должна помочь мне, Ванда. Хочешь страдать — иди в школу. Хочешь исправить ситуацию — вставай с дивана.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Natasha Romanoff Стив не остановится. Если ты тоже не остановишься, Роджи — лучший из возможных исходов.
Tony Stark Ты их отпустила, Нат.
Natasha Romanoff Мы всё сделали неправильно.
Tony Stark Мы? Парень, должно быть трудно избавиться от привычки быть двойным агентом, да? Это у тебя в крови.
Natasha Romanoff Ты не можешь на секунду забыть про своё эго, чёрт побери?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Iron Man Моя левая рука онемела. Это нормально?
🧡
👏
🥺
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🥱
Falcon Ты — хороший коп, да?
Iron Man Я просто тот, кто должен знать, куда ушел Стив.
Falcon Тогда тебе лучше взять плохого копа, потому что тебе придется сыграть Марка Фурмана со мной, чтобы вытянуть из меня информацию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers Ну что, что видишь?
Wanda Maximoff Обычные патрульные. Маленький участок. Тихая улица. Хорошая цель.
Steve Rogers На южном углу банкомат, а это значит?
Wanda Maximoff Камеры.
Steve Rogers Обe перекрёстные улицы — односторонние.
Wanda Maximoff Значит пути отхода под контролем.
Steve Rogers Значит, наш парень не боится, что его увидят. Он не боится устроить беспорядок на выходе. Видишь тот Range Rover на середине квартала?
Wanda Maximoff Да, красный? Милый.
Natasha Romanoff Он ещё и бронированный, значит частная охрана, значит больше стволов, а это — больше головной боли для кого-то. Наверное, для нас.
Wanda Maximoff Вы знаете, что я могу двигать вещи силой мысли, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers Глаз да глаз, ребята. Это лучшая за полгода зацепка на Рамлоу. Не хочу его упустить.
Falcon Если он нас заметит, проблем не будет. Он нас, в общем-то, ненавидит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sharon Carter Мама пыталась отговорить меня идти в армию, но тётя Пегги — нет. Она подарила мне первый кобуру на бедро.
Steve Rogers Очень практично.
Sharon Carter И стильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ant-Man Кэп, смотри!
[подбрасывая ему миниатюризированный топливный грузовик]
Ant-Man [показывая ему маленький диск] Бросай в это. Быстро!
[когда они встречаются в воздухе, грузовик возвращается к обычному размеру]
War Machine Да ну наф###!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers ЦРУ теперь тебя сюда направило?
Sharon Carter Берлин. Совместная группа по борьбе с терроризмом.
Steve Rogers Понятно. Похоже, весело.
Sharon Carter Вот именно.
Steve Rogers Я хотел тебя спросить. Когда ты шпионяла за мной из соседнего кабинета...
Sharon Carter Ты имеешь в виду, когда я просто выполняла свою работу.
Steve Rogers Пегги была в курсе?
Sharon Carter Она столько всего скрывала. Я не хотела, чтобы у неё была ещё одна тайна от тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers Зачем Задачевая группа вообще выкладывает эту фотку?
Sharon Carter Распространить информацию, чтобы как можно больше глаз увидели?
Steve Rogers Верно. Хороший способ выманить парня из укрытия. Взорвал бомбу, попал в кадр. Семь миллиардов человек ищут Зимнего Солдата.
Sharon Carter Ты хочешь сказать, его подставили, чтобы найти?
Sam Wilson Стив, мы искали этого парня два года и ни черта не нашли.
Steve Rogers Мы не взрывали ООН. Это цепляет много внимания.
Sharon Carter Да, но это не гарантирует, что того, кто его подставил, поймают. Зато гарантирует, что поймаем мы.
Steve Rogers [его осеняет мысль] Точно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шэрон Картер Не уверен, что ты понимаешь, что такое машина для бегства.
Стив Роджерс Она незаметная.
Шэрон Картер [показывая её и броню Сокола в багажнике] Отлично, потому что эта штука обычно привлекает внимание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clint Barton Кэп.
Steve Rogers Ты знаешь, я бы не звонил, если бы был другой выход.
Clint Barton Эй, чувак, ты мне услугу оказываешь. К тому же я в долгу.
Steve Rogers Спасибо, что прикрываешь меня.
Wanda Maximoff Пора было сдвинуться с места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bucky Barnes Нужно двигаться.
Clint Barton У нас есть вертолёт.
Bucky Barnes [слышен объявление на немецком] Эвакуируют аэропорт.
Sam Wilson Старк.
Scott Lang Старк?
Steve Rogers Надевай костюм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Friday Системы наведения сломаны, босс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Iron Man Ванда, кажется, ты обидела Вижна.
Wanda Maximoff Ты заперла меня в комнате.
Iron Man Во-первых, это преувеличение. Во-вторых, я сделал это, чтобы защитить тебя. Эй, Клинт.
Hawkeye Привет, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miriam Я работаю в Госдепе. Отдел кадров. Знаю, это скучно, но благодаря этому я смогла воспитать сына. Я очень горжусь тем, кем он стал.
[вталкивая фотографию в грудь Тони]
Miriam Его звали Чарли Спенсер. Ты его убил. В Соковии. Хотя тебе это плевать. Ты думаешь, что сражаешься за нас? Ты сражаешься только за себя. Кто отомстит за моего сына, Старк? Его больше нет... и я виню в этом тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zemo ГИДРА заслуживает место на свалке истории. Твоя смерть меня не тронула бы. Но мне придётся использовать эту книгу... и более кровавые методы, чтобы получить то, что мне нужно. Я не жду этого с нетерпением. Ты умрёшь только ради... своей гордости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers Я опять у тебя в долгу.
Sharon Carter Веду счёт.
[глядя на Баки]
Sharon Carter Знаешь, он вроде пытался меня убить.
Steve Rogers Извини. Добавлю и это в список. Они придут за тобой.
Sharon Carter Я знаю.
Steve Rogers Спасибо, Шэрон.
Sharon Carter [они целуются] Это было...
Steve Rogers Поздно.
Sharon Carter Чёрт возьми, да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark Ладно, закончили. Ты сдаёшь Барнса, идёшь с нами сейчас же — либо мы, либо отряд J-СОКовцев, которые не привыкли церемониться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spider-Man Ребята, что-то...
War Machine [Ант-Мэн возвращается к нормальному размеру, сбивая Человека-паука] Ух ты. Ч-что за хрень?
Ant-Man [возвращает щит Кэпа] Думаю, это ваше, Капитан Америка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Friday Сразу после захвата Барнса специальная группа вызвала психиатра. ООН направила доктора Тео Брусара из Женевы в течение часа. Его встретил этот человек.
Tony Stark Уже запускали распознавание лиц?
Friday На кого я похожа?
Tony Stark Не знаю. Я представлял себе рыжую.
Friday Должно быть, ты про кого-то другого думаешь.
Tony Stark Должно быть.
Friday Фальшивый доктор — на самом деле полковник Хельмут Земо. Разведка Соковии. Земо руководил "Эхо Скорпион", секретным убийственным отрядом Соковии.
Tony Stark А что случилось с настоящим Брусаром?
Friday Его нашли мёртвым в берлинской гостинице. Там же полиция обнаружила парик и маску, приближенные к внешности Джеймса Бакенана Барнса.
Tony Stark Ё# твою мать. Передай это Россу.
Friday Да, босс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark Ну, я только что выбил "А" из их системы ПВО. У нас около тридцати секунд, пока они не поймут, что это не их оборудование.
Secretary of State Thaddeus Ross [смотрит запись с камер наблюдения] Что ты сделал? Почини!
Tony Stark Просто посмотри. Потому что это...
Tony Stark [показывает фото Бруссара Сэму] ...тот парень, который должен был допрашивать Барнса. Очевидно, я ошибся. Сэм, я был не прав.
Sam Wilson Это впервые.
Tony Stark Кэп точно вышел из-под контроля, но ему скоро понадобится вся возможная помощь. Мы плохо знакомы. Тебе не нужно...
Sam Wilson Эй, всё в порядке.
[вздыхает]
Sam Wilson Слушай, я расскажу. Но ты должен пойти один и как друг.
Tony Stark Легко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
FedEx Driver [Проверяет адрес доставки] Вы Тони... Стэнк?
War Machine [Тони смущён, Роуди кивает] Да, это, это Тони Стэнк, вы по адресу.
[водителю]
War Machine Спасибо тебе за это!
[Тони]
War Machine Никогда не забуду этого, кстати. Столик на одного, мистер Стэнк, у туалета, пожалуйста.
Tony Stark [Смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Iron Man Ладно, двое на парковке. Одна из них — Максимофф. Я возьму её. Роуди, ты прикрой Кэпа?
War Machine Двое в терминале — Уилсон и Барнс.
Black Panther Барнс мой.
Spider-Man Эй, мистер Старк, что мне делать?
Iron Man Что обсуждали. Держись на расстоянии, закинь сеть.
Spider-Man Понял, принял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zemo Если уж тебе от этого полегчает, они умерли во сне. Ты правда думал, что я хочу иметь с вами дело снова?
Bucky Barnes Что за х...
Zemo Но я им благодарен. Именно они привели тебя сюда.
[зажигается свет, появляется Земо; Кэп бросает щит, но тот отскакивает обратно]
Zemo Пожалуйста, Капитан. Советские построили эту камеру, чтобы выдержать стартовый взрыв ракет УР-100.
Iron Man Пари, я бы с этим справился.
Zemo О, уверен, вы смогли бы, мистер Старк. Если бы было время. Но тогда вы бы так и не узнали, зачем пришли.
Captain America Ты убил невинных в Вене, чтобы заманить нас сюда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark Росс дал мне 36 часов, чтобы поймать тебя. Прошло уже 24. Поможешь брату?
Captain America Вы ошиблись парнем.
Tony Stark Твоё суждение искажено. Твой старый боевой товарищ вчера убил невинных.
Captain America И есть ещё пять таких же суперсолдат. Я не могу позволить доктору их найти первым, Тони. Нельзя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Steve Rogers Сэм... видишь тот мусоровоз? Отметь его.
Falcon [запускает дрон] Дай рентген.
[смотрит на изображение]
Falcon Этот грузовик нагружен под завязку. И водитель вооружён.
Natasha Romanoff Это таран.
Steve Rogers Иди сейчас.
Wanda Maximoff Что?
Steve Rogers Он не собирается врезаться в полицию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wanda Maximoff Это моя вина.
Steve Rogers Это не так.
Wanda Maximoff Включи телевизор обратно. Они говорят очень конкретно.
Steve Rogers Я должен был заметить этот жилет с бомбой задолго до того, как ты с этим столкнулась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Natasha Romanoff Это часть плана?
Iron Man Ну, мой план был — не давить их слишком сильно. Хочешь поменять?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
T'Challa Полагаю, никто из нас не привык к вниманию.
Natasha Romanoff О, ну, это не всегда так приятно.
T'Challa Похоже, у тебя получается неплохо. Учитывая твой последний визит в Капитолий, не думал, что тебе будет особенно комфортно в этой компании.
Natasha Romanoff Да, мне действительно не комфортно.
T'Challa И именно поэтому я рад, что ты здесь, мисс Романофф.
Natasha Romanoff Почему? Ты не одобряешь всё это?
T'Challa Соглашения — да. Политика — нет.
🧡
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🥺
🤔
🥱
War Machine Поздравляю, Кэп. Ты теперь преступник.
[Чёрная пантера сдаётся и снимает маску]
War Machine [удивлён увидеть Т’Чаллу] Ваше Величество.
🧡
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🤔
🥱
Zemo Скажи мне, Баки. Ты многое повидал, не так ли?
Bucky Barnes Я не хочу об этом говорить.
Zemo Ты боишься, что если откроешь рот, ужасы не прекратятся. Не волнуйся. Нам нужно говорить только об одном.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Secretary of State Thaddeus Ross Ты случайно не знаешь, где они?
Tony Stark Будем знать. GSG 9 контролирует границы. Разведка летает круглосуточно. Результат будет. Мы разберёмся.
Secretary of State Thaddeus Ross Ты не понимаешь, Старк. Это не твоя задача. Очевидно, ты не можешь быть объективен. Я привлекаю Спецназ.
Natasha Romanoff Что будет, когда начнётся стрельба? Что, ты убьёшь Стива Роджерса?
Secretary of State Thaddeus Ross Если нас спровоцируют. Барнса бы ликвидировали в Румынии, если бы не Роджерс. Есть мёртвые, которые сейчас были бы живы. Проверьте мои подсчёты.
Tony Stark Со всем уважением, вы не решите это мальчиками и пулями, Росс. Дайте нам их выловить.
Secretary of State Thaddeus Ross Чем это закончится иначе, чем в прошлый раз?
Tony Stark Потому что на этот раз я не в лоферах и рубашке из шёлка. 72 часа. Гарантирую.
Secretary of State Thaddeus Ross 36 часов. Барнс. Роджерс. Уилсон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Stark 36 часов. Чёрт.
Natasha Romanoff Нас серьёзно не хватает.
Tony Stark О, да. Было бы здорово, если бы у нас сейчас был Халк. Есть шанс?
Natasha Romanoff Ты правда думаешь, он будет на нашей стороне?
Tony Stark Нет.
Natasha Romanoff У меня есть идея.
Tony Stark И у меня тоже. Где твоя?
Natasha Romanoff Внизу. Где твоя?
🧡
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🥱
War Machine Прости, Кэп, это тебя не убьёт, но и щекотать не будет.
🧡
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🥱
Spider-Man [Человек-муравей становится ГИГАНТСКИМ и хватает Военную Машину. Все в шоке] ЁПТЬ!
🧡
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Крис Эванс
Chris Evans
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Пол Радд
Пол Радд
Paul Rudd
Том Холланд
Том Холланд
Tom Holland
Дон Чидл
Дон Чидл
Don Cheadle
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
Энтони Маки
Энтони Маки
Anthony Mackie
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Стэн Ли
Стэн Ли
Stan Lee
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Эмили ВанКэмп
Эмили ВанКэмп
Emily VanCamp
Пол Беттани
Пол Беттани
Paul Bettany
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Daniel Bruhl
Керри Кондон
Керри Кондон
Kerry Condon
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Elizabeth Olsen
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Martin Freeman
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
William Hurt
Джон Слэттери
Джон Слэттери
John Slattery
Мариса Томей
Мариса Томей
Marisa Tomei
Джон Кани
Джон Кани
John Kani
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Hope Davis
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Alfre Woodard
Флоренс Касумба
Флоренс Касумба
Florence Kasumba
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Джин Фарбер
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