[письмо для Старка]

Тони, я рад, что ты вернулся в комплекс. Мне не нравится мысль, что ты бродишь один по особняку. Нам всем нужна семья. Мстители — это твоя команда, может быть, даже больше, чем моя. Я один с восемнадцати лет. Я никогда по-настоящему никуда не вписывался, даже в армии. Я верю в людей, наверное. В отдельных личностей. И рад сказать, что, в основном, они меня не подводили. Поэтому я тоже не могу их подвести. Замки можно заменить, но, возможно, этого делать не стоит. Я знаю, что ранил тебя, Тони. Думаю, я думал, что, не рассказывая тебе о твоих родителях, берегу тебя, но теперь вижу, что берег себя, и мне жаль. Надеюсь, однажды ты поймёшь. Жаль, что мы не сошлись по Аккордам, правда жаль. Я знаю, ты делаешь то, во что веришь, и это всё, что мы можем делать. Это всё, что нам стоит... Так что, что бы ни случилось, обещаю: если мы тебе понадобимся — если я тебе понадоблюсь — я буду рядом.