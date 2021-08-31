Великая сила слова: 5 журналистских расследований, увековеченных в кино

Снять кино о журналистах так, чтобы оно было интересно - задача не из простых. Ведь в действительности эта профессия не такая гламурная, каковой многие ее считают, и ее представители - довольно непримечательные персонажи. Зато остроумия и мастерского обращения с фактами талантливым «писакам» не занимать. В честь Всемирного дня свободы печати вспоминаем журналистов, чье экранное воплощение вышло достойным оригинала.