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Джон Слэттери
Джон Слэттери
John Slattery
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Джон Слэттери
John Slattery
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Дата рождения
13 августа 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Джон Слэттери
Родился 13 августа 1962 года. Бостон, Массачусетс, США.
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Фильмография Джон Слэттери
Черчилль
триллер, биография, драма
2017, Великобритания
6.0
В центре внимания
исторический, биография, триллер, драма
2015, США
7.0
Человек-муравей
фантастика, боевик
2015, США / Великобритания
7.0
Божий карман
драма
2014, США
6.0
Возвращение
2011, США
6.0
Меняющие реальность
фантастика, мелодрама
2010, США
7.0
Суперпес
комедия, приключения, семейный, фантастика
2007, США
4.0
Флаги наших отцов
военный, драма, боевик
2006, США
7.0
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