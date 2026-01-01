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Энтони Маки 7 фотографий
Энтони Маки Anthony Mackie
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Энтони Маки

Anthony Mackie

Дата рождения
23 сентября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Новый Орлеан
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой

Биография Энтони Маки

Содержание:

Энтони Маки – Фильмы
  - Энтони Маки – «8 миля»
  - Энтони Маки – «Повелитель бури»
  - Энтони Маки – «Мстители»
Энтони Маки – Личная жизнь

Американский актёр Энтони Маки родился 23 сентября 1978 года в Новом Орлеане, штат Луизиана в семье Марты Г. и плотника Уилли Маки, который занимался кровельным бизнесом. Мачеха и отец актёра погибли в 2005 году во время урагана Катрина. В юности Энтони был учеником нью-орлеанского Центра креативного творчества. В середине 90-х он поступил в школу искусств Северной Каролины в Уинстон-Салем на драматическое отделение. Затем он продолжил обучение в одном из самых престижных заведений в сфере искусств – в Джульярдской школе. У Энтони также есть брат Кельвин, который работал помощником профессора при Университете Тулейн.

Энтони Маки – Фильмы

За 16 лет карьеры Энтони Маки появился на большом экране и на телевидении в нескольких десятках ролей. Он дебютировал в фильме «8 миля» с Эминемом, после чего снимался в таких картинах, как «Голливудские копы», «Как брат брату», «Она ненавидит меня» Спайка Ли, «Гавань», «Малышка на миллион» Клинта Иствуда, «Тот самый человек» с Сэмюэлем Л. Джексоном, «Полу-Нельсон» с Райаном Гослингом.

Помимо самых знаковых для карьеры ролей в фильмах «Повелитель бури» и проектах «Марвел», он также известен по лентам «Живая сталь» с Хью Джекманом, «10 лет спустя» с Ченнингом Татумом, «Сколько у тебя?» с Крисом Эвансом, «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Охотники на гангстеров», «Кровью и потом: Анаболики» и «Три девятки».

Энтони Маки – «8 миля»

Дебютным проектом для Энтони Маки становится фильм «8 миля» в главной роли с известным рэппером Эминемом. Действие картины Кёртиса Хэнстона разворачивается в 1995 году в Детройте. В центре сюжета – история становления белокожего парня, который находит главное спасение от своего неблагополучного окружения в хип-хопе, однако темнокожие жители района отказываются его принимать. В фильме Энтони Маки исполнил роль персонажа по имени Папа Док. Именно эта роль положила начало его дальнейшей блестящей карьере в кино.

Энтони Маки – «Повелитель бури»

Одним из важнейших прорывов в актёрской карьере для Энтони Маки становится также участие в картине Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» 2008 года, где он сыграл вместе с Джереми Реннером и Эванджелин Лилли, позже ставшими его коллегами в кинематографической вселенной «Марвел». Там он исполнил роль сержанта Джей Ти, за что удостоился номинации на премию Independent Spirit Awards. Сама картина получила шесть «Оскаров», в том числе и за лучший фильм. Это история о членах элитного отряда, которых отправляют в Ирак с целью обезвреживания бомб, однако операция проходит не так, как планировалось. 

Энтони Маки – «Мстители»

Большинству современных зрителей Энтони Маки известен по роли Сокола в фильмах «Марвел». В 2014 году на экраны выходит картина «Первый мститель: Другая война», продолжающая историю Капитана Америки, который заново открывает для себя мир после пробуждения и сталкивается с другом из своего прошлого. В картине сыграли Крис Эванс, Скарлетт Йохансон, Сэмюэль Л. Джексон, Себастиан Стэн и Энтони Маки. Сокол, его персонаж, становится одним из товарищей Капитана и помогает ему одолеть врагов. В дальнейшем он также появляется в фильмах «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».

Энтони Маки – Личная жизнь

Энтони Маки женился на своей возлюбленной Шелетте Чапитал в 2015 году. У пары есть трое детей.

Популярные фильмы

Мстители: Война бесконечности 8.5
Мстители: Война бесконечности (2018)
Первый Мститель: Противостояние 8.2
Первый Мститель: Противостояние (2016)
Мы - одна команда 8.1
Мы - одна команда (2006)

Фильмография Энтони Маки

Мстители: Секретные войны
Мстители: Секретные войны Avengers: Secret Wars
боевик, приключения, фантастика 2027, США
12 12 12
12 12 12
драма, боевик, криминал 2026, США
Мстители: Доктор Дум 7.5
Мстители: Доктор Дум Avengers: Doomsday
боевик 2026, США
Смотреть трейлер
Киностудия 7.9
Киностудия
комедия 2025, США
Капитан Америка: Новый мир 6.3
Капитан Америка: Новый мир Captain America: Brave New World
боевик, приключения, фантастика 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Кроссы 3.2
Кроссы Sneaks
анимация, семейный 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Повелитель пустыни 2.8
Повелитель пустыни Desert Warrior
боевик, приключения, драма 2025, Саудовская Аравия / США
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Хищные земли 6
Хищные земли Elevation
боевик, фантастика, триллер 2024, США
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Новости о Энтони Маки
Новый сбор: названы персонажи, которые появятся в «Мстителях: Судный день»
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Энтони Маки и Морена Баккарин сражаются с монстрами в трейлере боевика «Хищные земли»
Энтони Маки и Морена Баккарин сражаются с монстрами в трейлере боевика «Хищные земли»

Интересные факты о Энтони Маки

- В 2011 году Энтони Маки открыл свой бар под названием NoBar. Он также планировал открытие ещё одного, однако в 2015 году ушёл из бизнеса.

- Энтони Маки знаком со своей женой с 7 лет.

Фотографии Энтони Маки

Энтони Маки Энтони Маки Энтони Маки Энтони Маки Энтони Маки Энтони Маки и Себастиан Стэн
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