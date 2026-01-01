Содержание:

Энтони Маки – Фильмы

- Энтони Маки – «8 миля»

- Энтони Маки – «Повелитель бури»

- Энтони Маки – «Мстители»

Энтони Маки – Личная жизнь

Американский актёр Энтони Маки родился 23 сентября 1978 года в Новом Орлеане, штат Луизиана в семье Марты Г. и плотника Уилли Маки, который занимался кровельным бизнесом. Мачеха и отец актёра погибли в 2005 году во время урагана Катрина. В юности Энтони был учеником нью-орлеанского Центра креативного творчества. В середине 90-х он поступил в школу искусств Северной Каролины в Уинстон-Салем на драматическое отделение. Затем он продолжил обучение в одном из самых престижных заведений в сфере искусств – в Джульярдской школе. У Энтони также есть брат Кельвин, который работал помощником профессора при Университете Тулейн.

Энтони Маки – Фильмы

За 16 лет карьеры Энтони Маки появился на большом экране и на телевидении в нескольких десятках ролей. Он дебютировал в фильме «8 миля» с Эминемом, после чего снимался в таких картинах, как «Голливудские копы», «Как брат брату», «Она ненавидит меня» Спайка Ли, «Гавань», «Малышка на миллион» Клинта Иствуда, «Тот самый человек» с Сэмюэлем Л. Джексоном, «Полу-Нельсон» с Райаном Гослингом.

Помимо самых знаковых для карьеры ролей в фильмах «Повелитель бури» и проектах «Марвел», он также известен по лентам «Живая сталь» с Хью Джекманом, «10 лет спустя» с Ченнингом Татумом, «Сколько у тебя?» с Крисом Эвансом, «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Охотники на гангстеров», «Кровью и потом: Анаболики» и «Три девятки».

Энтони Маки – «8 миля»

Дебютным проектом для Энтони Маки становится фильм «8 миля» в главной роли с известным рэппером Эминемом. Действие картины Кёртиса Хэнстона разворачивается в 1995 году в Детройте. В центре сюжета – история становления белокожего парня, который находит главное спасение от своего неблагополучного окружения в хип-хопе, однако темнокожие жители района отказываются его принимать. В фильме Энтони Маки исполнил роль персонажа по имени Папа Док. Именно эта роль положила начало его дальнейшей блестящей карьере в кино.

Энтони Маки – «Повелитель бури»

Одним из важнейших прорывов в актёрской карьере для Энтони Маки становится также участие в картине Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» 2008 года, где он сыграл вместе с Джереми Реннером и Эванджелин Лилли, позже ставшими его коллегами в кинематографической вселенной «Марвел». Там он исполнил роль сержанта Джей Ти, за что удостоился номинации на премию Independent Spirit Awards. Сама картина получила шесть «Оскаров», в том числе и за лучший фильм. Это история о членах элитного отряда, которых отправляют в Ирак с целью обезвреживания бомб, однако операция проходит не так, как планировалось.

Энтони Маки – «Мстители»

Большинству современных зрителей Энтони Маки известен по роли Сокола в фильмах «Марвел». В 2014 году на экраны выходит картина «Первый мститель: Другая война», продолжающая историю Капитана Америки, который заново открывает для себя мир после пробуждения и сталкивается с другом из своего прошлого. В картине сыграли Крис Эванс, Скарлетт Йохансон, Сэмюэль Л. Джексон, Себастиан Стэн и Энтони Маки. Сокол, его персонаж, становится одним из товарищей Капитана и помогает ему одолеть врагов. В дальнейшем он также появляется в фильмах «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей», «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности».

Энтони Маки – Личная жизнь

Энтони Маки женился на своей возлюбленной Шелетте Чапитал в 2015 году. У пары есть трое детей.