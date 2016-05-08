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Америка вне закона Столь пустяковой операции у Мстителей не было давно: им, спасшим мир от инопланетного нашествия, на этот раз достался какой-то рядовой злодей средней руки. Найти и обезвредить – всего и делов! А заодно и разобраться с парочкой его нехороших приятелей, но это уж так, между делом. В общем, сущая ерунда. Крис Эванс (Капитан Америка). Кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние» Но что-то пошло не так. И рядовая миссия в Нигерии…