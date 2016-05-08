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Первый Мститель: Противостояние Первый Мститель: Противостояние
Киноафиша Фильмы Первый Мститель: Противостояние Отзывы о фильме «Первый Мститель: Противостояние»
Captain America: Civil War Первый Мститель: Противостояние 2016 / США
7.9 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Первый Мститель: Противостояние»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Америка вне закона Столь пустяковой операции у Мстителей не было давно: им, спасшим мир от инопланетного нашествия, на этот раз достался какой-то рядовой злодей средней руки. Найти и обезвредить – всего и делов! А заодно и разобраться с парочкой его нехороших приятелей, но это уж так, между делом. В общем, сущая ерунда.  Крис Эванс (Капитан Америка). Кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние» Но что-то пошло не так. И рядовая миссия в Нигерии…

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Виктор Иваненко 8 мая 2016, 22:06
Оценка
Неожиданно очень понравилось... Видимо даже пересмотрю еще раз)
8 мая 2016, 22:06 Ответить
Андрей 15 мая 2016, 12:39
Оценка
фильм на один раз! ходили большой компанией в кино и все переплевались...
я не могу сказать, что фильм понравился и не могу сказать, что не понравился, не о чём!
человек паук зачем-то выставлен "глупой малолеткой", Старк вообще не шутил, Халка не было, но он и не мог быть - он в Зените ;)))
кризис жанра и биться героя Марвела уже не с кем, всех победили, теперь будут друг с другом. можно еще чтобы с Чужим они сразились!
15 мая 2016, 12:39 Ответить
Patronm4 17 мая 2016, 02:11
Оценка
Саундтрек никакой, не запомнил ни одного момента. Графика по непонятным причинам иногда сильно хромает, изначально заметил лично в кино, скинув всё на огрехи конкретного экрана конкретного кинотеатра, затем укрепил свои замечания некоторыми отзывами с ЮТ.
Спайди(это не Человек-Паук c: Это именно паучок..) удовлетворил на 3-, Чёрная Пантера очень понравился, прям на 5. Экшн рукопашных сцен драк (не взрывов и погонь, именно драк) очень взбесил своим дрожанием, смотреть было противно, причём первая подобная сцена буквально 7 минут от начала фильма. Сценарий-сюжет вроде в норме (комиксы увы не читал), всё понял, всё увидел. Посмотреть СОВЕТУЮ, Marvel, слава кинематографу, не скатились (пока ?) до глупого, "серого" конвейера.
Очень смахивает на "фильм на один раз". Всё будет ясно на "контрольном" просмотре дома.. // 7,8 из 10 //

p.s. Изменили дизайн сайта, и людям сразу стало в па....кхм... лень писать комментарии (: А раньше было тьма их, заходил специально сюда и читал.
17 мая 2016, 02:11 Ответить
PolegeshkoES 30 мая 2016, 07:55
Довольно интересный фильмец. Моментами даже посмеяться можно. 8 из 10. К просмотру советую.
30 мая 2016, 07:55 Ответить
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