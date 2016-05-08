Америка вне закона Столь пустяковой операции у Мстителей не было давно: им, спасшим мир от инопланетного нашествия, на этот раз достался какой-то рядовой злодей средней руки. Найти и обезвредить – всего и делов! А заодно и разобраться с парочкой его нехороших приятелей, но это уж так, между делом. В общем, сущая ерунда. Крис Эванс (Капитан Америка). Кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние» Но что-то пошло не так. И рядовая миссия в Нигерии…
я не могу сказать, что фильм понравился и не могу сказать, что не понравился, не о чём!
человек паук зачем-то выставлен "глупой малолеткой", Старк вообще не шутил, Халка не было, но он и не мог быть - он в Зените ;)))
кризис жанра и биться героя Марвела уже не с кем, всех победили, теперь будут друг с другом. можно еще чтобы с Чужим они сразились!
Спайди(это не Человек-Паук c: Это именно паучок..) удовлетворил на 3-, Чёрная Пантера очень понравился, прям на 5. Экшн рукопашных сцен драк (не взрывов и погонь, именно драк) очень взбесил своим дрожанием, смотреть было противно, причём первая подобная сцена буквально 7 минут от начала фильма. Сценарий-сюжет вроде в норме (комиксы увы не читал), всё понял, всё увидел. Посмотреть СОВЕТУЮ, Marvel, слава кинематографу, не скатились (пока ?) до глупого, "серого" конвейера.
Очень смахивает на "фильм на один раз". Всё будет ясно на "контрольном" просмотре дома.. // 7,8 из 10 //
p.s. Изменили дизайн сайта, и людям сразу стало в па....кхм... лень писать комментарии (: А раньше было тьма их, заходил специально сюда и читал.
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