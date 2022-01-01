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Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние, 2016: актеры и роли
Captain America: Civil War
Первый Мститель: Противостояние
2016 / США
Трейлер
8.0
Оцените
82
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
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Первый Мститель: Противостояние, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Руссо
Anthony Russo
Джо Руссо
Joe Russo
В ролях
Крис Эванс
Chris Evans
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Даниэль Брюль
Daniel Bruhl
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Энтони Маки
Anthony Mackie
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Дон Чидл
Don Cheadle
Элизабет Олсен
Elizabeth Olsen
Пол Радд
Paul Rudd
Пол Беттани
Paul Bettany
Мартин Фриман
Martin Freeman
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